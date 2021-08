Alberto Ginés gana la primera medalla de oro en la final de escalada en los Juegos Olímpicos

CNN en Español

Alexandra Ferguson

Parque Deportivo Urbano Aomi, Tokio (CNN) — El español Alberto Ginés hizo historia en los Juegos Olímpicos de Tokio como el primer medallista de oro en escalada.

La final de la combinada masculina llegó a un dramático desenlace en el Parque Deportivo Urbano Aomi este jueves, ya que los puestos del podio se intercambiaron a lo largo de la prueba principal.

Ginés, de 18 años, que comenzó la competición con una victoria en la prueba de velocidad, terminó con 28 puntos. El estadounidense Nathaniel Coleman se llevó la plata con 30, mientras que el austriaco Jakob Schubert, el único escalador que superó el muro principal, consiguió un dramático bronce en la última subida del día para terminar con 35 puntos.

Los escaladores obtuvieron puntos en tres eventos : velocidad, búlder y lead, que se multiplicaron para obtener una puntuación final.

Nathaniel Coleman, Alberto Ginés y Jakob Schubert posan con sus medallas.

Ginés, el medallista olímpico más joven de la historia, dijo que tener la “cabeza en su sitio” fue la clave de su éxito.

“Durante el año pasado, la cabeza no me ha funcionado muy bien, desde el principio [de] la temporada, y he estado trabajando con un especialista, y creo que ahora puedo controlar (los nervios) un poco más”, dijo Ginés a los periodistas.

