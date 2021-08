Experto espera que el aumento de las vacunaciones signifique que EE.UU. se está dando cuenta de los peligros de la variante delta

CNN en Español

(CNN) — La variante delta está causando estragos en gran parte de Estados Unidos, pero el “lado positivo” es que más estadounidenses parecen estar en el punto de inflexión para comprender la importancia de la vacunación contra el covid-19, dijo un experto.

“La gente se está dando cuenta de esto”, dijo el domingo a CNN el director de los Institutos Nacionales de Salud, el Dr. Francis Collins. “Eso es lo que debe suceder desesperadamente si queremos poner esta variante delta en su lugar, porque ahora mismo está teniendo una gran fiesta en el medio del país”.

En las últimas dos semanas, las tasas de casos diarios se han cuadriplicado, dijo Collins. Este aumento se produce cuando la variante delta se extiende y el porcentaje de estadounidenses vacunados ronda el 49,6%, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC). Los hospitales han vuelto a llenarse de pacientes a medida que el virus se propaga entre la población no vacunada.

Los expertos dicen que el camino para proteger a los estadounidenses y frenar o detener la propagación del virus es claro: las vacunas. Más del 99,99% de las personas vacunadas completamente contra el covid-19 no han tenido un caso importante que haya resultado en hospitalización o muerte, según los últimos datos de los CDC.

Y aunque las tasas de vacunación se han desacelerado desde la prisa inicial por la inoculación, a medida que la pandemia empeora una vez más, las tasas están aumentando.

¿Qué tiene de diferente la variante delta? Esto es lo que se sabe

El sábado, se administraron más de 816.000 dosis de la vacuna de covid-19 en EE.UU., lo que marca el quinto día consecutivo en que se registraron más de 700.000 dosis aplicadas, según los CDC. El promedio actual de siete días de dosis administradas es de 662.529 por día, el promedio más alto desde el 7 de julio.

El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, atribuyó el aumento a dos factores probables: líderes confiables que salen en apoyo de las vacunas y de que las personas vean cuánto mejor les está yendo a las comunidades vacunadas contra el virus, dijo a CBS el domingo.

En Florida, donde se informa casi 1 de cada 5 nuevos casos de covid en EE.UU., el director clínico de AdventHealth Central Florida, el Dr. Neil Finkler, dijo que ninguno de sus pacientes pensó que contraería el virus.

“La variante delta ha demostrado ser tan contagiosa que incluso los jóvenes y los sanos, incluidas las pacientes embarazadas, están comenzando a llenar nuestros hospitales”, dijo Finkler.

Requisitos de vacunación o de mascarillas: varios lugares de EE.UU. refuerzan las medidas contra el covid-19

La carrera para vacunar a la gente

A pesar del creciente número de casos de covid-19, Fauci le dijo a ABC el domingo que cree que hay suficiente protección comunitaria para evitar que el país tenga que implementar medidas de confinamiento nuevamente.

“Creo que tenemos suficiente porcentaje de personas en el país, no lo suficiente para aplastar el brote, pero creo que lo suficiente como para no permitirnos entrar en la situación en la que estábamos el invierno pasado”, dijo.

Pero es probable que las cosas empeoren para los no vacunados, advirtió Fauci.

“Esperamos algo de dolor y sufrimiento en el futuro porque estamos viendo que los casos aumentan”, dijo a ABC.

Y aunque son los no vacunados los que probablemente experimentarán la peor parte de este dolor y sufrimiento, Fauci señaló que las opciones de los no vacunados tienen un impacto en la situación general de la comunidad.

“Cuando hay personas no vacunadas que se infectan, se está propagando la dinámica del brote, que finalmente impacta a todos desde el punto de vista de tener que usar máscaras, desde el punto de vista de la seguridad de los niños en las escuelas, desde el punto de vista de poder abrir todo de la forma que era cuando estábamos en la normalidad”, dijo.

Para abordar los impactos generales, muchos funcionarios han estado aumentando los esfuerzos de vacunación en comunidades subvacunadas.

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, dijo el domingo que su estado está experimentando “un aumento significativo” en las tasas de vacunación, particularmente en las áreas rurales.

“Creo que… el miedo a la variante delta es sin duda una de las causas”, dijo DeWine a Jake Tapper de CNN en “State of the Union”.

Covid-19 en Latinoamérica: así va la vacunación en la región

DeWine dijo que el estado ahora está enfocando esfuerzos de alcance a la población de Medicaid, quienes dijo que están “sub-vacunados”, a través de incentivos como premios en efectivo de $ 100 por recibir la vacuna.

DeWine dijo que el programa de lotería “Vax-a-Million” del estado también jugó un papel importante en revertir una tendencia a la baja en las tasas de vacaciones.

“Creemos que más de 100.000 personas adicionales fueron vacunadas, como mínimo, debido a eso”, dijo DeWine. “Fue muy, muy exitoso. Fue algo que funcionó y, ya sabes, estamos contentos de haberlo hecho”.

DeWine dijo que a pesar del progreso del estado en las vacunas, “tenemos espacio para crecer”.

Hospitales abrumados con pacientes

El aumento de pacientes con covid-19 en los hospitales podría tener un impacto en otras personas que necesitan atención médica, dijeron los médicos.

En Austin, Texas, “nuestra capacidad de UCI está llegando a un punto crítico en el que el nivel de riesgo para toda la comunidad ha aumentado significativamente, y no solo para aquellos que necesitan tratamiento para covid”, dijo el Dr. Desmar Walkes, de la autoridad de salud de Austin-Travis County, en un comunicado.

“Si no nos unimos como comunidad ahora, ponemos en peligro la vida de los seres queridos que podrían necesitar cuidados intensivos”.

En Mississippi, las hospitalizaciones por covid-19 han aumentado significativamente, incluso entre los pacientes más jóvenes, dijo el funcionario de salud estatal Thomas Dobbs. Las 88 camas de la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico de la Universidad de Mississippi se habían llenado el viernes, según datos del departamento de salud del estado.

“Estoy furiosa conmigo misma”: una paciente de covid no vacunada describe la agotadora enfermedad

Y en Louisiana, “nos estamos convirtiendo en víctimas de los no vacunados”, dijo el Dr. Christopher Thomas, médico de cuidados intensivos del Centro Médico Regional Our Lady of the Lake en Baton Rouge.

“Actualmente estamos sobrepasando nuestra capacidad de camas. Estamos generando agotamiento para nuestros equipos. Y, honestamente, estamos comenzando a impactar el resto de la atención médica de la comunidad”.

En el hospital de Louisiana, el 97% de los pacientes de covid-19 en la UCI no estaban vacunados, dijo Thomas. Hasta el viernes, la edad promedio de los pacientes con covid-19 en la UCI era de 48 años.

“Eso significa que hay niños, con sus padres, que ahora están en el hospital”, dijo.

Holly Yan, Aya Elamroussi, Nadia Kounang, Deidre McPhillips y Gregory Lemos de CNN contribuyeron a este informe.

