Estas son las medidas contra el covid-19 en algunos destinos turísticos de playa en México

CNN en Español

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN Español) — Debido al crecimiento acelerado de contagios de covid-19 en México en plena temporada vacacional del verano boreal, algunos de los principales destinos de playa en México reforzaron medidas para evitar que continúe la rápida propagación del nuevo coronavirus.

Jalisco cerrará bares para controlar casos de covid-19 3:20

Las restricciones estarán vigentes en su mayoría hasta el 8 de agosto y podrían cambiar si bajan o suben varios indicadores como los contagios, hospitalización y muertes relacionadas con el covid-19.

México registra más de 326.000 muertes no previstas en 2020, ¿cuál fue la razón?

El período vacacional de verano en México es de julio a agosto. A pesar de que el país atraviesa por su tercera ola de contagios de covid-19, la Secretaría de Turismo federal prevé la llegada de más de 20 millones de viajeros, es decir 178% más que en la misma temporada del año pasado.

Cancún, Acapulco y Mazatlán, en ese orden, son los tres destinos de playa más visitados por los turistas, según la Secretaría.

Mazatlán, México. Crédito: DANIEL SLIM/AFP via Getty Images

Mazatlán

En el puerto de Mazatlán, localizado en el Pacífico mexicano, el Ayuntamiento adelantó que será obligatorio mostrar un comprobante de vacunación para poder ingresar a bares, cantinas, discotecas, centros nocturnos, restaurantes, cines y centros comerciales.

La medida estará vigente a partir del lunes 2 de agosto y es obligatoria para residentes y turistas nacionales y extranjeros, confirmó a CNN el alcalde, Guillermo Benítez Torres.

“Hay gente que lo ve por el lado de que nosotros le estamos cuartando sus libertades y no estamos respetando sus derechos humanos. No, yo no estoy obligando a nadie a que se vacune, únicamente estoy exigiendo que para entrar, para estar en un lugar público como restaurante, centro. No le voy a pedir en la calle que tenga certificado de vacunación, pero sí al querer entrar a un lugar, sí va a ser necesario”, dijo.

Benítez Torres agregó que, lejos de ser una medida que desaliente a los turistas o residentes a acudir a los espacios públicos, dará confianza y certidumbre a quienes visiten estos lugares.

“Si el que llega constata que está vacunado, va a dar certidumbre sanitaria a todos los que están en esa área, qué suave sería saber que voy a un bar o a un restaurante y sé que todos están vacunados”, agregó.

El alcalde dijo que esta medida además impulsó a más jóvenes a vacunarse porque no quieren perderse los espacios de entretenimiento.

Precisó que en Mazatlán viven casi 100.000 jóvenes de entre 18 y 29 años, y que en tan solo dos días se vacunaron 30.000. “Casi la tercera parte, es increíble”, detalló.

El presidente de la Comisión de Hoteles y Moteles del puerto, Guillermo Romo Rodríguez, dijo a CNN que este gremio avala y acata la medida.

“Nosotros lo vemos bien, avalamos esta medida que se está haciendo porque es una medida preventiva que nos va a ayudar mucho a evitar la cadena de contagios. En donde más se han presentado en estos momentos los casos de covid en Mazatlán es en los jóvenes”, afirmó.

Mazatlán es un municipio de Sinaloa, estado que actualmente es el único en el país en semáforo rojo, con más de 3.800 casos activos, según las autoridades.

Cancún. Crédito: PEDRO PARDO/AFP via Getty Images

Cancún

Una medida similar adoptó el estado de Quintana Roo, donde están algunos de los destinos de playa más visitados en el país, como Cancún, Playa del Carmen y Bacalar.

El gobierno del estado publicó el viernes en su cuenta oficial de Facebook que, para ingresar a espacios públicos, los clientes deberán presentar comprobante de vacunación o prueba negativa de PCR o antígeno no mayor a 72 horas.

Esta medida es obligatoria también para el personal del establecimiento que, en caso de no estar vacunado, deberá presentar una prueba negativa de PCR o antígeno cada tres días.

Quintana Roo está en semáforo naranja con 3.600 casos activos hasta el viernes. Según el plan de reapertura del estado, esto implica que deberán cerrar bares, centros nocturnos, discotecas, centros de espectáculos y cantinas, mientras que las playas deberán tener un aforo máximo de 30% y los hoteles y restaurantes del 50%.

Acapulco. Crédito: ALFREDO ESTRELLA/AFP via Getty Images

Las medidas de salud en Cancún ante repunte de covid-19 3:20

Acapulco

Este destino de playa pasó hace una semana de semáforo amarillo a naranja, debido al incremento en el número de contagios.

El gobierno del estado publicó el 25 de julio en el diario oficial de Guerrero las nuevas disposiciones para todos sus municipios, incluido Acapulco, como la reducción de porcentajes de ocupación, aforos y horas de actividades esenciales y no esenciales, hasta el 8 de agosto.

El aforo máximo para los hoteles es del 50%, y para las playas del 40%, con horario de las 7:00 a las 17:00 horas. Para yates de recreo, el aforo es de 40%, con horarios de las 7:00 a las 21:00 horas.

Restaurantes y centros nocturnos ventilados o al aire libre operan al 40% de su capacidad, en un horario de las 6:00 a las 23:00 horas.

Los bares, centros nocturnos y salones de eventos en espacios cerrados no abrirán, mientras que los espacios de congresos y de convenciones podrán realizar eventos con previa autorización sanitaria y pidiendo pruebas rápidas de detección del virus SARS-COV2 a los visitantes.

Supermercados, tiendas de autoservicio, departamentales y centros comerciales limitan a una persona el ingreso, con horario de las 7:00 a las 20:00 horas, y la venta de alcohol se suspende a partir de las 18:00 horas.

Cabo San Lucas. Crédito: DANIEL SLIM/AFP via Getty Images

Los Cabos

En Los Cabos, localizado en la península de Baja California Sur, los centros de diversión nocturna cerraron desde marzo del año pasado y no han vuelto a abrir, confirmó a CNN el presidente del Consejo Empresarial Turístico local, Mauricio Salicrup.

“La vida nocturna como era antes de la pandemia no se ha restablecido y no hay fecha para restablecerse”, dijo Salicrup, quien sin embargo advirtió que esto no ha desalentado la llegada de turistas que pueden disfrutar del sol y las playas.

Agregó que en este destino las playas están abiertas de las 9:00 a las 18:00 horas, y los hoteles operan al 50% de su capacidad, mientras que los restaurantes cierran a las 23:00 horas y solo se vende alcohol a quien consuma alimentos.

Puerto Vallarta. Crédito. DANIEL SLIM/AFP via Getty Images

Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, localizado en el Pacífico mexicano, pertenece al estado de Jalisco, actualmente en semáforo naranja con más de 7.400 casos activos.

El gobierno del estado indicó que el acelerado crecimiento de contagios en las últimas semanas los obligó a tomar medidas más severas, como el cierre de bares y discotecas durante agosto.

Los aforos de restaurantes bajaron al 50% y con permiso para operar hasta las 00:00 horas, mientras que los hoteles conservan ocupación máxima de 80%. Las playas son de libre acceso.

Nuevo Vallarta

Este destino pertenece al estado de Nayarit y colinda con Puerto Vallarta. El estado también está en semáforo naranja y con más de 3.000 casos activos.

Las autoridades estatales ordenaron el jueves el cierre de billares, bares, cantinas, restaurantes-bar, discotecas y centros nocturnos.

Permitirán en restaurantes un aforo máximo de 50% y horario de cierre a las 00:00 horas, mientras que hoteles, playas y tours podrán operar al 70% de su capacidad.

Los casos covid-19 en México

México atraviesa por una tercera ola de contagios de covid-19, con más de 121.700 casos activos hasta el viernes, de acuerdo con el informe técnico diario de la Secretaría de Salud.

Este viernes se sumaron 19.346 nuevos casos, según el informe técnico. Es una de las cifras más altas en lo que va de esta tercera ola.

Hasta el 29 de julio, se habían vacunado casi 46 millones de mexicanos (51% de la población mayor de 18 años), poco más de 25 millones y medio con esquema completo, de acuerdo con cifras oficiales.

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, informó que el viernes, por tercer día consecutivo, aplicaron más de un millón de dosis en todo el país.

Con la colaboración de Jesús Bustamante y Bertha Salomón

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.