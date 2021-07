Johnny Ventura vio su vida en los escenarios con “Johnny, el musical” en Santo Domingo

CNN en Español

(CNN Español) — El cantante dominicano Johnny Ventura recibió uno de los homenajes en vida más importantes, poder ver su historia en los escenarios en “Johnny, el musical”.

El creador de esta puesta en escena es el actor y productor dominicano Antonio Melenciano quien, desde Santo Domingo, República Dominicana, habló con Zona Pop para contar cómo fue trabajar de cerca con el cantante conocido como el “Caballo mayor”.

“Johnny, el musical” se estrenó el 26 de julio de 2012 en el Palacio de Bellas Artes de Santo Domingo y fue el mismo Johnny quien colaboró para ver su propia vida sobre las tablas.

Un homenaje en vida en el que pudo recordar a su mamá

Tras haber producido musicales en República Dominicana como “I Love RD”, “Luther King, todos los colores” y “Tingó”, Melenciano ya había invitado a Ventura a estos para que conociera su trabajo.

¿Cómo fue el acercamiento para contar su historia? Antonio Melenciano asegura que quiso rendirle un homenaje en vida: “Siempre quise contar la historia de este gran icono de la música. Me acerqué para contarle la idea que tenía sobre este musical”.

El camino no fue fácil. Tras varias semanas de conversaciones y lluvia de ideas, obtuvo su aprobación. Melenciano nos cuenta que fue la mejor experiencia de mi vida: “Johnny era un ser cercano y maravilloso. Podía conectar con personas de diferentes generaciones. Tuvimos muchas sesiones para crear el guion y poderle homenajear en vida”.

Antonio Melenciano, el escritor y productor de “Johnny, el musical” junto a Johnny Ventura en la noche de estreno en Santo Domingo (Fotografía Aniaris López)

Un político defensor de causas

Juan de Dios Ventura Soriano, su nombre completo, fue abogado de profesión y logró combinar muy bien esta carrera con el merengue.

“Johnny se ganó el cariño del público como político. Él fue síndico cuando nuestra ciudad no estaba dividida. Fue político de unos de los partidos mayoritarios del país y en todo momento se le vio como defensor de las causas, de la justicia, de la legislación y de la misma libertad”, afirma Melenciano.

“Siempre fue una voz cantante; la gente lo veía como un ser familiar porque aparte de estar ligado con su música, aportó a nuestro país, ya que siempre estuvo ligado a las mejores intenciones para nuestro país”, añade.

El merengue, de República Dominicana al mundo

Según afirma Antonio Melenciano, Johnny fue quien dio a conocer el merengue al mundo entero: “Fue un elemento transformador en el merengue, con su energía y carisma transformó lo que había en ese momento, convirtiendo el merengue que era quieto en algo enérgico”.

“Una vez tuvimos una conversación muy cercana y profunda entorno a la negritud de nuestro país. Saber el punto de vista de un afrodescendiente que ha sido un icono y referente en la música de Latinoamérica y el mundo”, añade.

“Johnny Ventura fue el primer dominicano que llevo el merengue fuera de nuestro país y triunfó. Fue el primer dominicano en ir al Festival de Viña del Mar, en esos festivales grandes nadie conocía el merengue y con su carisma y música pudo conquistar a la gente”, concluye el productor.

