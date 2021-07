ANÁLISIS | La salud mental ocupa un lugar destacado en las noticias desde Tokio hasta Washington

CNN en Español

Juan Pablo Elverdin

(CNN Business) — El asunto en común entre todas las noticias principales del martes fue la salud mental. Fue el centro de la impactante decisión de Simone Biles de retirarse de la competencia olímpica de su equipo. Fue destacado por los policías que testificaron sobre las heridas persistentes del ataque del 6 de enero. Y fue invocada por la directora de los CDC, Rochelle Walensky, cuando reavivó las llamadas “guerras de mascarillas”.

“Esto me pesa mucho”, dijo Walensky mientras presentaba recomendaciones revisadas para el uso de mascarillas. “Sé que a los 18 meses de esta pandemia, la gente no solo está cansada, está frustrada”, se lamentó. “Tenemos desafíos de salud mental en este país”, agregó. Estamos seguros de eso…

‘La salud mental es salud, punto’

Este es un terreno complicado para los medios de comunicación al igual que para las personas involucradas. Hay estigmas asociados con las conversaciones sobre salud mental. Pero estamos viendo ese cambio, día a día, historia tras historia.

El lunes, por ejemplo, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, expresó su preocupación por una serie de suicidios recientes entre las tropas y dijo que “la salud mental es salud, punto. Y tenemos que abordarlo con la misma energía que aplicamos a otros –a cualquier otro problema de salud–, con compasión, profesionalismo y recursos. Por eso, si estás sufriendo, hay recursos disponibles”.

Eso me lleva al martes y las noticias de última hora de Tokio …

Fuerza verdadera

Atletas, celebridades y marcas se apresuraron a apoyar a Biles, quien rompió en llanto mientras explicaba su decisión. “Tengo que concentrarme en mi salud mental y no poner en peligro mi salud y bienestar”, dijo la atleta, y agregó: “Simplemente apesta cuando estás peleando con tu propia cabeza”.

Al menos no está sola, y ese es un cambio loable. “Cuando competía, realmente no había recursos y la salud mental no era realmente una discusión”, le dijo Aly Raisman a Christiane Amanpour más tarde ese día.

“Parte de ser grandioso es reconocer cuando no se puede ser grandioso. Biles le ha mostrado al mundo cómo se ve la verdadera fuerza”, escribió la columnista del USA Today Suzette Hackney.

Niños en contacto con zonas verdes son más saludables 1:11

Por supuesto, los opositores como Piers Morgan tenían cosas predecibles que decir sobre Biles. Morgan tuiteó: “¿Son los ‘problemas de salud mental’ ahora la excusa para cualquier mal desempeño en el deporte de élite? Qué broma. Solo admite que lo hiciste mal, cometiste errores y te esforzarás por hacerlo mejor la próxima vez”.

Darren Rovell respondió : “Prefiero que mi hija y mis hijos aprendan que incluso los más grandes, en el escenario más grande, tienen problemas de salud mental, a que emulen la perfección”.

ANÁLISIS | Simone Biles y los twisties: cómo el miedo afecta la salud mental y la seguridad física de las gimnastas

“Lo que se está viendo es una generación más joven que establece límites en torno a lo que es la salud mental y lo que le deben a la audiencia”, dijo Tony Reali en ESPN, específicamente sobre Biles.

Reali ha sido sincero acerca de tener un trastorno de ansiedad generalizada. “La salud mental es simplemente salud”, tuiteó después de “Around the Horn”. Dijo que la salud mental no discrimina, pero “la forma en que hablamos lo hace”.

Ojalá estemos viendo ese cambio en tiempo real, en días como los actuales.

FOTOS | Celebridades que han revelado su lucha con las enfermedades mentales

‘El 6 de enero todavía no ha terminado para mí’

“Más de seis meses después, el 6 de enero todavía no ha terminado para mí”, dijo el martes el oficial de policía del Capitolio Harry Dunn durante la audiencia de la comisión selecta de la Cámara, al describir su necesidad de terapia de consejería “para el trauma emocional persistente de ese día”.

Dunn usó para bien su exposición televisada a nivel nacional y les dijo a sus compañeros agentes: “No hay absolutamente nada de malo en buscar asesoramiento profesional. Lo que pasamos ese día fue traumático”.

Muestran un nuevo video de insurrección en el Capitolio 5:10

En el momento justo, voces de derecha como Tucker Carlson y Jesse Kelly se burlaron de Dunn y otros hombres que compartieron sus emociones en la audiencia, con un desprecio especial reservado para Adam Schiff y Adam Kinzinger. Pero las reacciones también provocaron su propia retractación inmediata…

Para el registro

– Creo que Alexis Johnson de Vice lo dijo mejor el martes por la noche: “El hecho de que cualquiera pueda atreverse a criticar el estado de salud mental de cualquier persona durante esta pandemia infernal me sorprende”. (Twitter)

– CNBC ofreció esto: “¿Cómo puede saber si necesita tomar un descanso para cuidar su salud mental y cómo se ve? Esto es lo que necesita saber …” (CNBC)

– “Hay un documental completo de HBO específicamente sobre el costo que supone ser un atleta olímpico para la salud mental”, señaló Linda Holmes de NPR, y recomendó la película del año pasado “El peso del oro” con Michael Phelps … (Twitter)

– Phelps, Naomi Osaka y ahora Biles: Esto “podría marcar una nueva era de conciencia sobre la salud mental entre los atletas …” (TIME)

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.