Los Cleveland Indians cambiarán su nombre a Cleveland Guardians

Ángela Reyes

(CNN) — El equipo de béisbol que se conocía como Cleveland Indians cambiará su nombre la próxima temporada a los Cleveland Guardians (Guardianes de Cleveland), anunció el club de la MLB el viernes por la mañana, luego de las críticas que recibió el apodo durante décadas por parte de las comunidades indígenas.

“Verás, siempre ha habido un Cleveland, esa es la mejor parte de nuestro nombre”, dice el actor Tom Hanks en un anuncio en video que narró para el equipo, que lo publicó en Twitter. “Y ahora es momento de unirnos como una familia, una comunidad, para construir la próxima era para este equipo y esta ciudad”, sigue.

La medida forma parte de un cambio cultural más grande en Estados Unidos, donde las marcas corporativas están reexaminando el uso de caricaturas racistas y nombres estereotipados.

“Reconocemos que el cambio de nombre será difícil para algunos de nosotros, y la transición llevará tiempo”, dijo el propietario del equipo, Paul Dolan. “Tenemos la esperanza y la creencia de que este cambio nos apartará de un camino de división y, en cambio, nos dirigirá hacia un futuro en el que nuestros seguidores, la ciudad y la región estén todos unidos como Cleveland Guardians”.

“Y tú tienes que salir de tu propia piel y pensar en otras personas que pueden tener un color de piel diferente y en lo que están pensando. Y tratamos de ser realmente respetuosos y estoy muy orgulloso de nuestra organización”, agregó.

El equipo anunció el año pasado que haría un cambio en su nombre, uniéndose al Washington Football Team de la NFL al decir en 2020 que abandonaría la denominación que evocaba a los indígenas. Cleveland eliminó el logotipo del “Chief Wahoo” —una caricatura de un personaje indígena— de sus uniformes después de la temporada 2018.

La elección del término Guardians se inspira en la historia arquitectónica de Cleveland. Los Guardianes del Tráfico son las grandes estatuas art deco que adornan el Hope Memorial Bridge que conecta el lado oeste de la ciudad con el lado este.

NFL: el equipo de Washington no se llamará más Redskins 0:31

“Indians siempre será parte de nuestra historia, así como Cleveland siempre ha sido la parte más importante de nuestra identidad”, dijo Dolan. “En la búsqueda de una marca nueva, buscamos un nombre que refleje con fuerza el orgullo, la resistencia y la lealtad de los Clevelanders”, agregó.

El club conservará sus colores.

Un cambio ‘bienvenido y necesario’

La secretaria del Interior Deb Haaland, la primera secretaria del gabinete indígena, calificó la decisión como un “cambio necesario y bienvenido”.

“Me alegra ver que el equipo de béisbol de Cleveland finalmente cambia su nombre. La práctica de larga data de usar mascotas e imágenes de indígenas en equipos deportivos ha sido perjudicial para las comunidades indígenas”, publicó Haaland en Twitter el viernes.

Otro activista destacada de la comunidad indígena también elogió la decisión del club.

La medida de Cleveland demuestra que es posible que los equipos deportivos eliminen los nombres y mascotas “dañinos”, dijo Crystal Echo Hawk, fundadora y directora ejecutiva de IllumiNative.

“Es un paso importante para corregir los errores cometidos contra los pueblos indígenas, y es un paso hacia la justicia”, dijo Echo Hawk en un comunicado.

Echo Hawk renovó su llamado para que otros equipos deportivos con nombres que evocan a los indígenas sigan este ejemplo.

Cómo se eligió el nombre nuevo

Guardians será el quinto nombre en los 120 años de historia de la franquicia en las Grandes Ligas, después de los Blues, los Bronchos y Naps. El término Indians tuvo, por lejos, el mandato más largo: se remontaba a 1915.

El equipo encuestó a 40.000 seguidores, realizó 140 horas de entrevistas con simpatizantes, líderes comunitarios y miembros del personal, y consideró más de 1.190 nombres antes de elegir Guardians, dijo.

“‘Guardians’ refleja esos atributos que nos definen, al tiempo que se inspira en los icónicos Guardianes del Tráfico justo afuera del estadio de béisbol en el Hope Memorial Bridge”, dijo Dolan en el comunicado de prensa del equipo.

“Da vida al orgullo que sienten los Clevelanders de nuestra ciudad y la forma en que luchamos juntos por todos los que eligen ser parte de la familia del béisbol de Cleveland”, afirmó. “Si bien ‘Indians’ siempre será parte de nuestra historia, nuestro nuevo nombre ayudará a unir a nuestros seguidores y la ciudad ya que todos somos Guardianes de Cleveland”.

Terence Burlij, Nicquel Terry Ellis, Gregory Wallace y David Close de CNN contribuyeron a este informe.

