Nueva jornada de paro nacional en Colombia: las medidas que regirán en el país

(CNN Español) — El 20 de julio, día de la independencia de Colombia, continuarán las protestas contra el gobierno de Iván Duque que iniciaron el pasado 28 de abril. Las protestas fueron convocadas en varias ciudades del país, con llamados a “movilizaciones masivas y pacíficas”, según la Central Unitaria de Trabajadores.

Las autoridades desplegarán policías y militares en todo el territorio para prevenir, según ellos, actos vandálicos y hechos de violencia, y dijeron, que los desfiles militares por la independencia de Colombia serán televisados.

Este martes, día feriado en Colombia, el Comité Nacional del Paro presentará varios proyectos de ley que serán radicados en la instalación de la nueva legislatura del Congreso de Colombia, que ocurre cada 20 de julio, dijo la CUT en Twitter.

Los proyectos de ley que presentará el Comité Nacional del Paro ante el Congreso de la República tienen que ver con exigencias que han venido haciendo desde el inicio del paro del 28 de abril. Incluso, desde mucho antes.

Estos incluyen:

Renta básica de un salario mínimo (unos US$ 250) para 10 millones de personas por siete meses. Matrícula cero para los jóvenes de las universidades públicas con cargo al presupuesto nacional. Pago a los salarios a trabajadores de pequeñas y medianas empresas a través del apoyo al empleo formal. Derogatoria al decreto 1174 que, según las centrales obreras, “es una reforma laboral y pensiónal “por la puerta de atrás”. Acoger las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hizo en cuanto a reglamentar y respetar la protesta social, que se reforme la Policía, desmonte del Esmad (Escuadrón Antidisturbios), no militarización de las ciudades. Otros temas del pliego de emergencia que se había presentado en 2020 como: salud básica, renta universal, matrícula cero, subsidios a las nóminas, defensa de la producción nacional, no discriminación por violencia sexual ni de género, dijeron las centrales obreras.

Gobierno en alerta

Tras meses de protestas masivas en todo el país, que en ocasiones se han visto apocadas por hechos violentos, las autoridades están en alerta y han advertido que no permitirán hechos de “vandalismo y bloqueos” que afecten la movilidad, dijo el ministro de Defensa, Diego Molano. Sin mostrar pruebas, Molano dijo que el ELN y disidencias de Farc están “financiando caravanas hacia Bogotá para cometer actos violentos por el 20 de julio”.

“Garantizamos la protesta pacífica, pero la violencia y el crimen no los vamos a aceptar”, agregó Molano a principios de julio.

El ministro de Defensa dijo también que se ampliará la asistencia militar y dispositivos del Esmad en Popayán y en Cauca para “prevenir actos delictivos”.

Molano dijo que 6.200 policías y 2.700 militares custodiarán Bogotá el 20 de julio, cuando habrá un desfile militar que se trasmitirá por televisión, a diferencia de años anteriores cuando los ciudadanos podían asistir a las calles a presenciar los desfiles.

Tras Consejo de Seguridad en @Bogota, anunciamos al país la conmemoración de nuestra independencia este 20 de julio con un desfile militar televisado que se podrá disfrutar por @InstitucionalTV y los canales digitales, evitando así aglomeraciones. pic.twitter.com/a1noYMAhBV — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) July 18, 2021

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, celebró que el Comité Nacional del Paro presente proyectos de ley en el Congreso sobre los reclamos que han venido haciendo desde hace varios meses.

“Hemos acordado con nuestra policía y con el Gobierno nacional y con la fuerza pública, que más que refuerzos de policía o Esmad tendremos un alto dispositivo y un enorme refuerzo para lograr la efectiva captura y judicialización de cualquiera que pretenda hacer un acto de violencia y vandalismo para manchar dañaran y desligitimer o para atentar contra los bienes públicos de nuestra ciudad”, dijo López sobre el dispositivo de seguridad en Bogotá.

“Si lo que hay es violencia y vandalismo habrá policía y fiscalía para capturar y judicializar a quienes intenten deslegitimar la movilización pacífica y además perturbar la tranquilidad de Bogotá”.

¡No vamos a tolerar un solo acto de violencia o vandalismo! Con @PoliciaColombia y @FiscaliaCol vamos a garantizar la tranquilidad en nuestra ciudad y a mitigar, contener y judicializar cualquier intento de infiltración violenta o vandálica a la movilización pacífica. pic.twitter.com/pVDat9FLU9 — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) July 17, 2021

Medidas restrictivas por el 20 de julio

En el departamento de Cundinamarca se expidió un decreto que regirá desde el 19 de julio a las 6 am hasta el 21 de julio de 2021.

Restricción de movilidad a vehículos que distribuyen gas propano. Restricción de movilidad a vehículos que movilizan escombros y materiales de construcción. Restricción de motocicletas con “parrilleros” (o acompañante) Ley seca en establecimientos abiertos y en espacios públicos.

La ciudad de Popayán, en el suroccidente de Colombia, decretó toque de queda en toda la ciudad desde el 20 de julio a las 4:00 am hasta el 21 de julio a las 5:00 a.m.. Además habrá ley seca desde las 10 p.m. del 19 de julio hasta el miércoles 21 de julio. También se prohibe la circulación de motocicletas con parrilleros.

En el Valle del Cauca, uno de los centros críticos de protestas en el país, habrá toque de queda y ley seca desde el 19 de julio hasta el miércoles 21 de julio. Y en Cali, ley seca desde las 7:00 p.m. del 19 de julio hasta las 5:00 a.m. del 20 de julio. La medida irá en el mismo horario entre el 20 y 21 de julio. Tampoco se permitirá los pasajeros en motocicletas “ni el tránsito de volquetas y vehículos que puedan transportar escombros”, dice el decreto.

