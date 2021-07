Britney Spears critica a quienes no le dieron la mano cuando se estaba ‘ahogando’

CNN en Español

(CNN) — Britney Spears compartió un mensaje aparentemente dirigido a aquellas personas cercanas a ella que siente que la ignoraron en un momento de necesidad.

En una publicación de Instagram el viernes por la noche, la cantante, que obtuvo una victoria legal a principios de esta semana al asegurar su nuevo abogado en su batalla por la tutela, criticó a quienes hablaron en apoyo de su victoria en la corte pero no la ayudaron antes.

“No hay nada peor que cuando las personas más cercanas a ti que nunca estuvieron para ti publican cosas sobre tu situación, cualquiera que sea, y hablan moralmente en busca de apoyo … ¡¡¡no hay nada peor que eso!!! ¿¿¿¡¡¡Cómo se atreven las personas que más amas a decir cualquier cosa … acaso extendieron una mano para levantarme en el MOMENTO!!!??? ¿¿¿ç¡Cómo te atreves a hacer público que AHORA te IMPORTA … estiraste tu mano cuando me estaba ahogando???? De nuevo … NO”, escribió Spears. “Si estás leyendo esto y sabes quién eres … ¡y en realidad tienes el descaro de decir algo sobre mi situación solo para salvar las apariencias públicamente! Si vas a publicar algo … por favor detén el enfoque moralista cuando estás tan lejos de lo moral que ni siquiera es gracioso …”.

Spears no mencionó específicamente a nadie por su nombre en la publicación.

El sábado, en una publicación de Instagram posterior, la cantante escribió un extenso mensaje sobre los numerosos videos que publica de ella misma bailando. En su pie de foto, ella escribió: “Para aquellos de ustedes que optan por criticar mis videos de baile … ¡¡¡¡miren, no actuaré en ningún escenario pronto con mi papá manejando lo que uso, digo, hago o pienso!!!! He hecho eso durante los últimos 13 años. Prefiero compartir videos SÍ desde mi sala de estar en lugar de en el escenario en Las Vegas, donde algunas personas estaban tan lejos que ni siquiera podían darme la mano y terminé consiguiendo un efecto de contacto con la marihuana todo el tiempo”.

Continuó escribiendo: “Esta tutela mató mis sueños”.

En una audiencia el miércoles, Spears llamó a la tutela bajo la cual ha estado viviendo durante casi 13 años “maldita crueldad”, describiendo severas limitaciones bajo las que está viviendo, como no poder tomar una taza de café.

“Si esto no es abuso, no sé qué es”, dijo la cantante.

Spears dijo que quería que su padre, Jamie Spears, dejara de ser co-tutor de su patrimonio estimado en US$ 60 millones y que fuera acusado de abuso.

“Quiero presentar cargos contra mi padre hoy”, dijo Britney Spears a la corte por teléfono en la audiencia, rompiendo a llorar a veces. “Quiero una investigación sobre mi papá”.

Mathew Rosengart, el nuevo abogado del cantante, instó a Jamie Spears el miércoles a renunciar voluntariamente como tutor.

“Es lo mejor para el tutelado”, dijo Rosengart, un ex fiscal federal, fuera del tribunal. “Actuaremos rápida y agresivamente para su remoción. La pregunta sigue siendo, ¿por qué está involucrado? Debería renunciar voluntariamente porque eso es lo que es lo mejor para el tutelado”.

Vivian Thoreen, abogada de Jamie Spears, dijo en la corte que él no renunciaría.

Se ha programado otra audiencia para la tutela el 29 de septiembre.

Spears concluyó su publicación el viernes con un mensaje de apoyo para otros.

“Si estás leyendo esto hoy y puedes identificarte … lo siento porque sé cómo es”, escribió. “¡¡¡¡Te envío mi amor!!!!

