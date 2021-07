Lewis Hamilton gana el Gran Premio de Gran Bretaña tras un choque a alta velocidad con Max Verstappen

CNN en Español

(CNN) — El campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, y Max Verstappen, quien lidera el campeonato de pilotos esta temporada, se vieron envueltos en una colisión a gran velocidad en la primera vuelta del Gran Premio de Gran Bretaña este domingo.

Hamilton hizo varios intentos de adelantar a Verstappen en esa primera vuelta y cuando los pilotos llegaron a la curva Copse de Silverstone, la rueda delantera izquierda del británico tocó el neumático trasero derecho del piloto de Red Bull.

Verstappen se salió de la pista y atravesó la grava antes de estrellarse contra las barreras, aunque el piloto pudo salir caminando de su coche que acabó destrozado.

La carrera se suspendió con Charles Leclerc, de Ferrari, a la cabeza.

El director del equipo Red Bull, Christian Horner, dijo que Hamilton había estado “completamente fuera de lugar”.

“Todos los que han conducido en esa curva saben que no se mete una rueda por el interior en Copse”, dijo Horner a Channel 4. “Lo mandó contra la valla. Gracias a Dios no salió herido. Fue un movimiento impertinente”.

Los comisarios de carrera sancionaron entonces a Hamilton con 10 segundos de penalización por el incidente con Verstappen.

“Estaba por delante entrando ahí”, dijo Hamilton en una llamada de radio con su equipo. “Era mi línea. Le estaba dando espacio al tipo”.

A pesar de la penalización, Hamilton persiguió a Leclerc y en la vuelta 50 superó al Ferrari —en la curva Copse— para ponerse a la cabeza y asegurarse su victoria número 99 en una carrera.

A la carrera del domingo asistieron 140.000 personas, según los organizadores de Silverstone.

