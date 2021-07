Estrenos musicales de la semana: Shakira da a conocer “Don’t Wait Up”, Daddy Yankee presenta “Súbele el volumen”; Tainy y Yandel lanzan su disco “Dynasty”

CNN en Español

(CNN Español) — Esta semana nuestros estrenos musicales de la semana están liderados por Shakira quien dio a conocer el viernes “Don’t Wait Up”, su primer sencillo en solitario desde su más reciente álbum “El Dorado” (2017).

Además, Daddy Yankee presenta “Súbele el volumen” junto a Myke Towers y Jhay Cortez. Tainy y Yandel presentan su esperada producción discográfica en conjunto, “Dynasty” y Camilo da a conocer su colaboración con Shawn Mendes en el remix de “KESI”.

En Zona Pop CNN recopilamos algunos de los estrenos más notables. Mira la lista, junto a sus videos musicales, de la tercera semana de julio de 2021.

Estrenos musicales de la semana:

Shakira, “Don’t Wait Up”

La superestrella colombiana Shakira sorprendió a sus seguidores este viernes con la presentación de “Don’t wait up”, su primer sencillo en solitario desde su disco “El Dorado”, presentado en 2017.

En el tema, la barranquillera imprime sonidos electrónicos y ritmos del house. Según dijo Shakira a través de un comunicado, es la canción perfecta para el verano boreal.

“Me emociona compartir mi nueva canción Don’t Wait Up con todo el mundo. El día que la creamos en el estudio, ¡yo sabia que le quedaría perfecta al verano y esas noches donde no quieres pensar en el mañana!”, dijo Shakira.

El videoclip del tema ya superó las 3 millones de reproducciones y está en el top 50 de los videos de más tendencia en esa plataforma.

Daddy Yankee feat. Myke Towers y Jhay Cortez, “Súbele el volumen”

Daddy Yankee llega a nuestra lista de estrenos musicales con esta colaboración junto a Myke Towers y Jhay Cortez, “Súbele el volumen”. El tema llega dos días después de Yankee revelara la portada del sencillo en sus redes sociales.

La canción fue producida por Daddy Yankee, DJ Luian y Mambo King. El video fue grabado en Santurce, Puerto Rico.

Por cierto, Daddy Yankee recibirá la distinción “Agente de cambio” durante los Premios Juventud que se transmitirán el próximo 22 de julio por la cadena Univisión.

Tainy y Yandel, “Dynasty”

Tainy y Yandel lanzaron esta semana “Dynasty”, su primer disco colaborativo, el resultado de 16 años de amistad.

“En aquella época estaba en el estudio de Luny Tunes; ahí se hacían todos los éxitos. Todos los cantantes y artistas se reunían ahí. Nelly ‘El Arma Secreta’ llegó ahí con este chico de catorce años y nos dice que el chico le da duro a los beats, que está adelantado a su tiempo”, dijo Yandel a través de un comunicado, recordando cuando conoció a Tainy.

¿Cómo fue trabajar con Yandel para este disco? Según Tainy, él sintió que fue como el inicio, cuando escuchó sus producciones por primera vez.

“Se siente como el primer día que me dio una oportunidad al escuchar mi música. La única diferencia ahora sería que aquella primera vez me sentí inmensamente intimidado, pero la química fue instantánea. Hoy sigue siendo así; no tenemos miedo de volver a probar cosas que nunca hemos hecho antes, y eso es lo que hace que este álbum sea especial”, comentó Tainy a través de un comunicado.

De la producción se desprende “Si te vas” junto a SAINt JHN, tema con el que presentamos el álbum en estos estrenos musicales de la semana.

Camilo y Shawn Mendes, “KESI” (remix)

Camilo presentó a inicios de semana el remix de “KESI” junto a Shawn Mendes, una colaboración que se dejó entrever hace semanas en varias publicaciones de los artistas en sus redes sociales.

Esta es la primera vez que Mendes interpreta un tema en español en su carrera.

Conoce más detalles de la colaboración en este artículo que te preparamos en Zona Pop CNN.

KHEA, Julia Michaels y Becky G, “Only one”

El trapero argentino KHEA, la cantautora Julia Michaels y la cantante Becky G presentaron el viernes su colaboración, “Only one”, producida por Di Genius.

Según un comunicado, la colaboración “encarna la intersección de géneros y culturas en un himno bilingüe instantáneamente irresistible”.

Lo innovador del lanzamiento es que contará con tres videoclips, cada uno desde la perspectiva de cada uno de los artistas. El primero en llegar fue el de Julia Michaels, el cual fue dado a conocer a través de su perfil de Facebook.

“Las imágenes, dirigidas por NAVS y producidas por Compostela Films & Arts, representan una fuga trepidante de una prisión futurista, y fueron filmadas en el Centro de Detención Mira Loma, situado en la vida real en Lancaster, California (anteriormente utilizado por ICE). Para contar la historia, los artistas protagonizan sus respectivas narrativas. Además, Di Genius hace un cameo muy especial convirtiéndose en un colaborador de la gran fuga”, dice un comunicado.

El segundo capítulo de esta historia será publicado en la página de Facebook de Becky G el próximo 22 de julio y el cierre se dará a conocer en la página de KHEA el 29 de julio.

Otros estrenos musicales destacados:

“Insegura” de Arcangel. “200 copas” el nuevo video de Karol G. “Buscando a mi morena” de La Monarquía Norteña. “USA” (Acústico) de Inti y Vicente. “Mixology” el EP de Samantha Sánchez. “Ciao bella” de Don Patricio. “Menguante” el nuevo video de Rawayana. “Túnel” de DrefQuila. “Finisterre” de Vetusta Morla. “Frío” de Ventino. “¿A dónde vamos?” el nuevo disco de la agrupación colombiana Morat.

También puedes disfrutar de estos temas en este playlist de los estrenos de julio de 2021 en Spotify.

