El gobierno de Joe Biden avanza para revertir la regla de la era Trump sobre las regaderas de la ducha

CNN en Español

Ángela Reyes

(CNN) — El Departamento de Energía avanza para revertir una norma de la era de Trump que redujo los estándares de eficiencia en el uso de agua en las regaderas de ducha, confirmó un funcionario del gobierno a CNN el viernes.

La regla de la era Trump sobre las regaderas de ducha apuntaba al caudal máximo de 9,5 litros por minuto que había establecido el Congreso en la década de 1990. Durante el gobierno de Obama, cada regadera en una instalación tenía ese límite colectivamente, pero el Departamento de Energía del entonces presidente Donald Trump permitió que cada cabezal de ducha alcanzara los 9,5 litros por minuto individualmente.

La nueva propuesta del gobierno del presidente Joe Biden volvería a los estándares establecidos por el gobierno de Obama. La acción propuesta se va a publicar en el Registro Federal y después hay un período de 60 días para comentarios públicos.

Esta propuesta de revocación fue reportada en primera instancia por The Associated Press.

Los ahorros con estos estándares para las regaderas de ducha

Un funcionario del gobierno de Biden dijo a CNN que estos estándares de eficiencia del agua le ahorraron dinero a los estadounidenses y también ahorraron agua y energía.

Hasta 2020, estos estándares le habían ahorrado a los consumidores US$ 111.000 millones en facturas de electricidad y agua, según el funcionario. También habían generado un ahorro de más de 5.000 millones de gigajoules de energía y de más de 1,5 millones de kilolitros.

Esos ahorros de agua equivalen a 107.500 millones de duchas que insuman un promedio de 150 litros, dijo el funcionario, lo que equivale al 63% del agua en el lago Champlain.

El antes y después del lago Mead tras sequía de 21 años 0:57

Las revisiones de la era Trump, que se finalizaron en diciembre de 2020, fueron fuertemente criticadas en ese momento por defensores del medio ambiente y distintos grupos de consumidores, que las calificaron como un despilfarro e innecesarias.

Andrew deLaski, director ejecutivo del Proyecto de concientización sobre los estándares de electrodomésticos, dijo en un comunicado en ese momento que “cambiar las reglas para abordar una de las cosas que le molesta al presidente Trump es sencillamente una tontería”.

Dijo que los retrocesos de la normativa “para productos que desperdician innecesariamente energía y agua son ridículos y están fuera de sintonía con la crisis climática y la sequía a largo plazo que enfrenta gran parte del país”.

Las quejas de Trump sobre el agua en la ducha y el cabello ‘perfecto’

Trump solía hablar en público sobre lo mucho que le disgustaba el flujo de agua deficiente y lamentaba que interfiriera con su búsqueda de un cabello “perfecto”.

“Entonces, las regaderas de la ducha… Te duchas, el agua no sale. Te lavas las manos, el agua no sale. ¿Entonces qué haces? ¿Te quedas ahí más tiempo o te das una ducha más larga? Porque mi cabello, no sé ustedes, pero (el mío) tiene que ser perfecto. Perfecto”, dijo Trump el año pasado.

Trump también afirmó que los estadounidenses descargaban los inodoros “10 veces, 15 veces, en lugar de una vez”.

Además de la regla de las regaderas de ducha, en diciembre de 2020 el Departamento de Energía estableció diferentes categorías de productos para las lavadoras y secadoras residenciales que tienen ciclos de menos de 30 minutos y cumplen con estándares de eficiencia más bajos.

Esas medidas fueron algunos de los últimos ejemplos sobre cómo el Departamento de Energía de Trump apuntó a los estándares sobre electrodomésticos y desmanteló regulaciones ambientales.

El secretario de Energía de Trump, Dan Brouillette, dijo en un comunicado cuando se finalizaron los cambios que el gobierno estaba afirmando su compromiso de “reducir las cargas regulatorias y salvaguardar las opciones del consumidor”.

Liz Stark y Betsy Klein de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.