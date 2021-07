Lo que deben saber las personas vacunadas sobre la exposición al covid-19, pruebas, y más

CNN en Español

Alexandra Ferguson

(CNN) — Estar totalmente vacunado contra el coronavirus conlleva un cierto grado de libertad emocionante. También puede desencadenar una nueva serie de gimnasia mental cuando experimentas posibles síntomas de covid-19 o te expusiste al virus.

Hasta ahora, las vacunas contra el coronavirus disponibles en Estados Unidos proporcionan una fuerte protección contra el coronavirus, incluida la variante delta que ahora domina en todo el territorio. Por el momento, no hay pruebas de que la inmunidad esté empezando a desaparecer entre las personas que recibieron las vacunas contra el covid-19 en diciembre o enero, ni de que corran un mayor riesgo de contraer infecciones graves, dijo el Dr. Jay Butler, subdirector de enfermedades infecciosas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), durante una reunión informativa este martes.

Las infecciones posvacunación, o los casos entre personas totalmente vacunadas, son poco frecuentes: de los 157 millones de personas vacunadas hasta el 6 de julio, solo se han notificado a los CDC 5.186 casos posvacunación hospitalizados o mortales, y más de 1.500 de ellos eran asintomáticos, o la hospitalización o la muerte no estaban relacionadas con covid-19. Los CDC señalan que es probable que se trate de un recuento insuficiente de los casos reales de este tipo de contagio.

Y en el caso de las personas totalmente vacunadas, las guías de los CDC sobre las pruebas, la cuarentena y el aislamiento tras la exposición a alguien con covid-19 son diferentes.

“Lo que dicen es que si estás totalmente vacunado, la probabilidad de que te infectes con (el coronavirus) es mucho menor, y la probabilidad de que seas un portador asintomático también se reduce mucho, porque incluso si te infectas, llevas mucho menos virus y por lo tanto eres menos capaz de transmitirlo a los demás”, dijo la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médico de urgencias y profesora visitante de política y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington.

“El problema, sin embargo, está en la variante delta”, añadió Wen. “La variante delta parece estar presente en mayores cantidades en las personas infectadas (no vacunadas)”.

Lo que aún no se sabe del todo es en qué medida la variante delta podría afectar a la capacidad de bloqueo de la transmisión de las vacunas contra el coronavirus, dijo el Dr. Albert Ko, director y profesor del departamento de epidemiología y enfermedades microbianas de la Escuela de Salud Pública de Yale.

Si estás totalmente vacunado pero has estado expuesto al covid-19 o estás experimentando síntomas relacionados, esto es lo que debes tener en cuenta con respecto al monitoreo de los síntomas, las pruebas, la cuarentena y más.

Cuándo deben hacerse la prueba las personas vacunadas

Las personas totalmente vacunadas que estén expuestas al covid-19 y sean asintomáticas, es decir que no experimenten síntomas, pueden abstenerse de someterse a la prueba del coronavirus y a la cuarentena, ya que su riesgo de infección es bajo, con algunas excepciones para entornos específicos, según aconsejaron los CDC a partir del 28 de mayo. Las excepciones incluyen a quienes trabajan en la atención sanitaria, en un centro penitenciario o en un albergue para personas sin hogar.

Si una persona asintomática totalmente vacunada tiene una exposición conocida o sospechosa al covid-19 pero no se somete a la prueba, debe estar atenta a los síntomas en las dos semanas siguientes.

Pero las pruebas están disponibles y generalmente son de fácil acceso. A diferencia de las guías de los CDC, Wen aconseja a las personas vacunadas que pasan largos periodos alrededor de una persona infectada y sintomática que se hagan la prueba y estén en cuarentena durante siete días antes de hacerse otra prueba si la primera fue negativa.

“La guía de los CDC, por el momento, carece de matices, es decir, hay una diferencia entre si tienes una interacción pasajera con un colega en el trabajo que luego resulta tener covid y si vives en casa y cuidas a alguien que tiene covid. Es muy diferente”, dijo Wen. “Incluso si las personas no son sintomáticas pero tienen un contacto prolongado y estrecho con alguien, es prudente que se pongan en cuarentena y se sometan a pruebas también”.

Wen anima a las personas vacunadas a considerar cuidadosamente cualquier interacción que puedan tener después de estar expuestos a alguien que tenga covid-19.

“Creo que hay que usar el sentido común. No quiero que alguien venga al trabajo y me diga que acaba de pasar toda la noche cuidando a su cónyuge, que está enfermo por el covid”, añadió Wen. “¿Debería esa persona estar realmente en una sala de conferencias abarrotada con un montón de gente? ¿Te parece correcto? No tiene sentido común”.

Tanto si se está vacunado o no, los síntomas significan que debe hacerse una prueba, dijo el martes el Dr. Vivek Murthy, cirujano general de EE.UU., en el programa New Day de CNN.

“Hemos visto que muchas personas no se hacen la prueba en todo el país, aunque tengan síntomas”, contó Murthy a Brianna Keiler de CNN. “Mucha gente está pensando: ‘Oh, el covid ya se acabó. ¿Por qué necesito hacerme la prueba?” y esto está ocurriendo particularmente en áreas, desafortunadamente, donde las tasas de vacunación son bajas, que es exactamente donde queremos hacer más pruebas”.

Según los CDC, las personas totalmente vacunadas en EE.UU. no necesitan hacerse la prueba del coronavirus ni ponerse en cuarentena antes o después de un viaje nacional, a menos que lo exijan las autoridades locales del destino o de su residencia.

Pero antes de que las personas vacunadas, incluidos los ciudadanos estadounidenses, embarquen en un vuelo desde cualquier lugar del extranjero a EE.UU., deben tener un resultado negativo en la prueba del coronavirus o documentación de recuperación de covid-19, de acuerdo con los CDC. La documentación alternativa incluye una prueba de anticuerpos o la ausencia de síntomas, dijo Ko. Los CDC también han recomendado a los viajeros internacionales que lleguen a EE.UU. que se hagan una prueba de coronavirus entre tres y cinco días después del viaje, independientemente de su estado de vacunación. Después de viajar al extranjero, las personas vacunadas no necesitan estar en cuarentena a menos que presenten síntomas.

Qué hacer si estás vacunado y das positivo

Las personas vacunadas que hayan experimentado síntomas de covid-19 en los últimos 10 días, deben hacerse la prueba y aislarse de los demás durante 10 días si su prueba es positiva, de acuerdo con las recomendaciones de los CDC. Si la prueba del coronavirus sigue siendo negativa pero se está enfermo de otra enfermedad vírica, tampoco hay que propagarla acudiendo al trabajo o a otros espacios públicos, dijo Wen.

Mientras que la cuarentena separa a las personas que han estado expuestas para ver si enferman, el aislamiento separa a las personas enfermas y contagiosas de las que no lo están.

Los síntomas de covid-19 incluyen, entre otros, los siguientes, según los CDC:

Fiebre o escalofríos Tos Falta de aire o dificultad para respirar Fatiga Dolores musculares o corporales Dolores de cabeza Pérdida del gusto o del olfato Dolor de garganta Congestión o secreción nasal Náuseas o vómitos Diarrea

Si tuviste contacto con alguien contagiado de covid-19, eres asintomático y convives con personas no vacunadas o inmunodeprimidas, debes hacerte la prueba lo antes posible, dijo Wen. “Incluso si esa prueba resultara negativa, yo seguiría en cuarentena de esos familiares vulnerables durante siete días y luego me haría otra prueba”, afirmó.

Si el resultado de la prueba es negativo, puedes considerar la posibilidad de poner fin a la cuarentena y limitarte a vigilar cualquier síntoma durante otra semana, dijo Ko.

“Las vacunas actuales son ciertamente muy protectoras contra la muerte y las hospitalizaciones”, añadió, pero “queremos errar en (el lado de) la precaución”.

Qué esperar si te infectas

Si presentas síntomas de una infección por coronavirus, estarás menos enfermo que como estarías si no te hubieras vacunado, dijo Wen. Puede haber síntomas molestos, pero no es probable que evolucione hasta la hospitalización, y es muy poco probable que provoque la muerte. Las autoridades sanitarias de EE.UU. han reiterado que más del 99% de las muertes por covid-19 en junio se produjeron entre personas no vacunadas, y que, con un montón de vacunas disponibles, la muerte por covid-19 se puede prevenir.

“Si no te hubieras vacunado, podrías haber acabado en el hospital”, añadió Wen. “Pero como te vacunaste, tienes dolores musculares y fiebre que desaparecen en pocos días. Eso es (un) testimonio del poder de la vacuna”.

Esto sucede porque las vacunas contra el coronavirus reducen la carga viral que una persona infectada tiene en la nariz, la boca y los ojos, dijo Ko.

“Eso es importante porque esa carga viral es un factor determinante en la transmisión a otras personas”, explicó Ko. “En general, hay muy buenas pruebas de que estas vacunas protegen contra la transmisión o tienen capacidad para bloquearla. La cuestión ahora es cuán efectiva es contra estas nuevas variantes como la delta, y cuánto tiempo nos durará”.

–Jamie Gumbrecht y Maggie Fox de CNN contribuyeron con este reportaje.

