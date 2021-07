Minuto a minuto: Asesinan al presidente de Haití, Jovenel Moïse

CNN en Español

1 de 15 | Jovenel Moïse fue asesinado en su residencia durante un ataque armado. Mira en esta galería algunas imágenes de su vida política. (Crédito: Franklin Jacome/Getty Images) 2 de 15 | Jovenel Moïse asumió la presidencia de Haití en febrero de 2017. (Crédito: HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images) 3 de 15 | Jovenel Moïse compartió en 2019 con Donald Trump la Cumbre de Líderes del Caribe. (Crédito: NICHOLAS KAMM/AFP via Getty Images) 4 de 15 | Otra imagen de la cumbre con Trump y otros líderes del Caribe en Mar-a-Lago en 2019. (Crédito: NICHOLAS KAMM/AFP via Getty Images) 5 de 15 | Jovenel Moïse habla durante la Asamblea General de la ONU de 2018. (Crédito: John Moore/Getty Images) 6 de 15 | Jovenel Moïse el día de su toma de posesión como presidente de Haití junto a su predecesor, Jocelerme Privert. (Crédito: HECTOR RETAMAL / AFP) (Photo by HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images) 7 de 15 | Jovenel Moïse celebra su triunfo en las elecciones de 2016 en Haití. (Crédito: Héctor RETAMAL / AFP) (Photo by HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images) 8 de 15 | Jovenel Moïse mantuvo una audiencia privada con el papa Francisco en 2018 en el Vaticano. (Crédito: ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) 9 de 15 | Una foto de 2017 con la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, durante una visita de Estados a Haití. (Crédito: HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images) 10 de 15 | Jovenel Moïse fue recibido por Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, en 2017.(Crédito: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images) 11 de 15 | Jovenel Moise junto al vicepresidente de la FIFA; Victor Montagliani (Izq.) y el presidente de la entidad, Gianni Infantino, durante una conferencia de prensa en 2017, en Puerto Príncipe. (Crédito: VALERIE BAERISWYL/AFP via Getty Images) 12 de 15 | Un encuentro con el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, durante una cumbre en Lima de 2018. (Crédito: CRIS BOURONCLE/AFP via Getty Images) 13 de 15 | Jovenel Moïse fue recibido en París en 2017 por el presidente de ese país, Emmanuel Macron. (Crédito: LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images) 14 de 15 | Jovenel Moïse junto a Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, durante un encuentro de 2017. (Crédito: IAN LANGSDON/AFP via Getty Images) 15 de 15 | Jovenel Moise junto a la primera dama, Marie Martine Moïse, durante el velatorio del expresidente de Haití Rene Preval en diciembre de 2017. (Crédito: HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)

