Líderes mundiales y organizaciones internacionales reaccionan al asesinato del presidente de Haití

(CNN Español) — El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado en la madrugada del 7 de julio, después de que “un grupo de personas no identificadas” atacaran la casa del mandatario.

La primera dama haitiana, Martine Moïse, está recibiendo “el tratamiento necesario” para sus heridas, dijo el primer ministro interino de Haití, Claude Joseph quien asumió el liderazgo del país inmediatamente después del ataque.

Minuto a minuto: Asesinan al presidente de Haití Jovenel Moïse

Joseph declaró un “estado de sitio” en Haití e indicó que no quería que la nación “se hundiera en el caos”.

El asesinato del presidente de Haití, una nación de aproximadamente 11 millones de personas, ha conmocionado a los líderes mundiales. La organización de los Estados Americanos (OEA), condenó el asesinato del presidente Jovenel Moïse e indicó que este ataque es una “afrenta al conjunto de la comunidad de naciones democráticas” representadas por la organización. “Deploramos con la mayor vehemencia esta tentativa de socavar la estabilidad institucional del país”, dijo en un comunicado.

¿Quién era Jovenel Moïse, el presidente de Haití asesinado durante un ataque armado?

“Rechazamos este objetable acto. Los desacuerdos y los disensos forman parte de un sistema de gobierno vigoroso y sólido. Los asesinatos políticos no tienen lugar en una democracia. Llamamos a poner fin a una política irresponsable que amenaza con hacer fracasar los avances democráticos y el futuro del país”.

Embajador de Haití insta al pueblo a mantener la calma 1:02

António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), condenó “en los términos más enérgicos” el asesinato del presidente Jovenel Moïse de la República de Haití.

“Los autores de este crimen deben comparecer ante la justicia. El secretario general expresa su más sentido pésame al pueblo y al Gobierno de Haití y a la familia del difunto presidente. El secretario general insta a todos los haitianos a preservar el orden constitucional, permanecer unidos ante este acto abominable y rechazar toda violencia. Las Naciones Unidas seguirán apoyando al Gobierno y al pueblo de Haití”, dijo Guterres a CNN.

1 de 15 | Jovenel Moïse fue asesinado en su residencia durante un ataque armado. Mira en esta galería algunas imágenes de su vida política. (Crédito: Franklin Jacome/Getty Images) 2 de 15 | Jovenel Moïse asumió la presidencia de Haití en febrero de 2017. (Crédito: HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images) 3 de 15 | Jovenel Moïse compartió en 2019 con Donald Trump la Cumbre de Líderes del Caribe. (Crédito: NICHOLAS KAMM/AFP via Getty Images) 4 de 15 | Otra imagen de la cumbre con Trump y otros líderes del Caribe en Mar-a-Lago en 2019. (Crédito: NICHOLAS KAMM/AFP via Getty Images) 5 de 15 | Jovenel Moïse habla durante la Asamblea General de la ONU de 2018. (Crédito: John Moore/Getty Images) 6 de 15 | Jovenel Moïse el día de su toma de posesión como presidente de Haití junto a su predecesor, Jocelerme Privert. (Crédito: HECTOR RETAMAL / AFP) (Photo by HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images) 7 de 15 | Jovenel Moïse celebra su triunfo en las elecciones de 2016 en Haití. (Crédito: Héctor RETAMAL / AFP) (Photo by HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images) 8 de 15 | Jovenel Moïse mantuvo una audiencia privada con el papa Francisco en 2018 en el Vaticano. (Crédito: ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) 9 de 15 | Una foto de 2017 con la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, durante una visita de Estados a Haití. (Crédito: HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images) 10 de 15 | Jovenel Moïse fue recibido por Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, en 2017.(Crédito: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images) 11 de 15 | Jovenel Moise junto al vicepresidente de la FIFA; Victor Montagliani (Izq.) y el presidente de la entidad, Gianni Infantino, durante una conferencia de prensa en 2017, en Puerto Príncipe. (Crédito: VALERIE BAERISWYL/AFP via Getty Images) 12 de 15 | Un encuentro con el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, durante una cumbre en Lima de 2018. (Crédito: CRIS BOURONCLE/AFP via Getty Images) 13 de 15 | Jovenel Moïse fue recibido en París en 2017 por el presidente de ese país, Emmanuel Macron. (Crédito: LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images) 14 de 15 | Jovenel Moïse junto a Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, durante un encuentro de 2017. (Crédito: IAN LANGSDON/AFP via Getty Images) 15 de 15 | Jovenel Moise junto a la primera dama, Marie Martine Moïse, durante el velatorio del expresidente de Haití Rene Preval en diciembre de 2017. (Crédito: HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)

A continuación las reacciones de varios líderes mundiales sobre el asesinato de Moïse. A pesar de que varios mandatarios y gobiernos dieron por hecho que la primera dama falleció, CNN confirmó con el embajador de Haití en Estados Unidos que Martine Moïse será traslada a Miami para recibir tratamiento médico.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos:

“Necesitamos mucha más información, pero es… es solo que ha sido muy preocupante sobre el estado de Haití”, dijo Biden a los periodistas antes de partir para una visita a Illinois. En un comunicado emitido por la Casa Blanca, Biden también condenó el asesinato como un “acto atroz”.

Por su parte, Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo en conferencia de prensa que esta “es una tragedia, es un crimen horrendo y estamos apenados por la pérdida que todos están sufriendo y están atravesando”. Psaki indicó que el país estadounidense está listo para proporcionar cualquier ayuda que sea necesaria.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México:

“Enviar un abrazo al pueblo de Haití por el lamentable asesinato del presidente de ese país y de su esposa. Es algo que lamentamos mucho. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, estuvo en el acto de toma de posesión cuando asumí la presidencia de México, recientemente estábamos por enviar 150.000 dosis de vacunas a Haití, que es un pueblo pobre, muy necesitado de la ayuda internacional y esto que sucedió es muy lamentable”, dijo López Obrador en su conferencia matutina.

Luis Abinader, presidente de República Dominicana:

“Lamentamos y condenamos el magnicidio del presidente haitiano, Jovenel Moïse y la primera dama, Martine Moïse. Este crimen atenta contra el orden democrático de Haití y de la región. Nuestras condolencias a sus familiares y al pueblo Haitiano”, dijo Abinader en Twitter.

Lamentamos y condenamos el magnicidio del presidente haitiano, Jovenel Moïse y la primera dama, Martine Moïse. Este crimen atenta contra el orden democrático de Haití y de la región. Nuestras condolencias a sus familiares y al pueblo Haitiano. — Luis Abinader (@luisabinader) July 7, 2021

Iván Duque, presidente de Colombia:

“Quiero también hacer referencia a algo que hoy hay estremecido al mundo y es ese cruel, vil y cobarde asesinato del presidente de Haití, un amigo de nuestro país, un defensor de la libertad, una persona que aportó en muchísimas formas al restablecimiento de la democracia en Venezuela, que hizo grandes llamados a la movilización de la cooperación internacional para la distribución equitativa de vacunas” ,dijo Duque a los medios de comunicación.

Rechazamos el vil asesinato del Presidente de Haití, Jovenel Moise. Es un acto cobarde y lleno de barbarie contra todo el pueblo haitiano. Nuestra solidaridad con la nación hermana y la familia de un gran amigo de Colombia. (1/2) — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 7, 2021

Laurentino Cortizo, presidente de Panamá:

“Panamá lamenta y condena de manera enérgica el asesinato del presidente de Haití, Martine Moïse. Nuestra solidaridad con su familia y el pueblo haitiano. Panamá hace un llamado a la unidad para que Haití encuentre la paz social y el restablecimiento de sus instituciones democráticas”, dijo Cortizo en Twitter.

Panamá lamenta y condena de manera enérgica el asesinato del Pdte. de Haití, Jovenel Moïse. Nuestra solidaridad con su familia y el pueblo haitiano. Panamá hace un llamado a la unidad para que Haití encuentre la paz social y el restablecimiento de sus instituciones democráticas. — Nito Cortizo (@NitoCortizo) July 7, 2021

Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala:

“Desde Guatemala condenamos y rechazamos el cobarde asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Este terrible hecho atenta contra el orden democrático, enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, al Gobierno y pueblo haitiano”, dijo Giammattei en Twitter.

Desde Guatemala condenamos y rechazamos el cobarde asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Este terrible hecho atenta contra el orden democrático, enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, al Gobierno y pueblo haitiano. — Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) July 7, 2021

Sebastián Piñera, presidente de Chile:

“Rechazamos el cobarde asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Nuestra solidaridad y condolencias a su familia y a todo el pueblo de Haití. Llamamos a la unidad y paz para fortalecer la democracia y encontrar una salida a la grave crisis que atraviesa Haití”, dijo Piñera en Twitter.

Rechazamos el cobarde asesinato del Presidente de Haití, Jovenel Moïse. Nuestra solidaridad y condolencias a su familia y a todo el pueblo de Haití. Llamamos a la unidad y paz para fortalecer la democracia y encontrar una salida a la grave crisis que atraviesa Haití. — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) July 7, 2021

Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia:

“El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia expresa sus más sentidas condolencias por el sensible fallecimiento del presidente de Haití, Jovenel Moïse quien fue asesinado este miércoles por hombres armados que perpetraron un asalto a su residencia de madrugada en el barrio de Pelerin de Puerto Príncipe”, se lee en un comunicado de prensa.

Cancillería de El Salvador:

“El gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, condena energéticamente el asesinato del presidente de la República de Haití, Jovenel Moïse, hecho ocurrido en su residencia en Puerto Príncipe”, dijo la Cancillería de El Salvador en Twitter.

Cancillería de Costa Rica:

“El Gobierno de Costa Rica condena el asesinato del presidente de la República de Haití, Jovenel Moïse, tras un asalto armado perpetrado a su residencia y en el que, además resultó seriamente herida su señora esposa. Costa Rica expresa sus condolencias al gobierno y pueblo de Haití, al tiempo que hace votos para un pronto retorno a la normalidad y estabilidad en ese país, y lograr que prevalezca la institucionalidad democrática y el diálogo”, dijo la Cancillería en un comunicado.

Cancillería de Argentina:

“La Cancillería argentina expresa su más enérgico repudio al asesinato del presidente de la República de Haití, Jovenel Moïse, perpetrado hoy durante un ataque contra su residencia privada. Nuestro país reafirma una vez más su solidaridad con el pueblo y Gobierno de Haití, y manifiesta su rechazo hacia el uso de cualquier forma de violencia”, se lee en un comunicado de la Cancillería.

“La Argentina, espera que se recupere prontamente la paz y la tranquilidad en el país y pide respetar las instituciones democráticas. A su vez, hace un llamado para que los autores del crimen sean rápidamente identificados a fin de que se hagan responsables de sus actos”, añade.

Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España:

“Hemos conocido del dramático asesinato del presidente de Haití, también de su mujer. Quisiera en primer lugar trasladar mi absoluta condena. En segundo lugar, trasladar mi absoluta cercanía y empatía con el pueblo de Haití y finalmente como presidente del gobierno de España, apelar a la unidad política para salir de este terrible transe que ahora mismo está sufriendo un país con el cual lógicamente tenemos muchísimos vínculos culturales y de hermandad”, dijo Sánchez en conferencia de prensa.

España condena firmemente el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Nuestras condolencias a su familia y nuestra solidaridad con el pueblo haitiano. Hacemos un llamamiento a la unidad de las fuerzas políticas para encontrar una salida a la grave crisis que vive el país — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 7, 2021

