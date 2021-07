El 99% de personas que han muerto recientemente por covid-19 en Estados Unidos no estaban vacunadas

CNN en Español

(CNN) — El mes pasado, 130 personas murieron de covid-19 en Maryland, Estados Unidos. Ninguno de ellos fue vacunado, según el gobernador de Maryland, Larry Hogan.

Además, las personas no vacunadas representaron el 95% de los nuevos casos de covid-19 en el estado y el 93% de las nuevas hospitalizaciones por covid-19, dijo Hogan en una conferencia de prensa el miércoles.

La conexión entre el estado de vacunación y el covid-19 no es exclusiva para Maryland y no se limita al mes pasado, dijeron expertos médicos.

La variante delta ahora representa más de la mitad de casos de covid-19 en Estados Unidos, según los CDC

El Dr. Peter Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical de la Facultad de Medicina de Baylor, dijo que los datos de Maryland son una tendencia que se verá en los estados de todo el país.

“No hay duda de que casi todas las muertes y hospitalizaciones serán en personas no vacunadas y, por lo tanto, debemos esperar que la mayoría de las enfermedades graves, las hospitalizaciones y las muertes ocurran predominantemente en áreas de baja vacunación y alta presencia de Delta”, como es el sur y al oeste de la montaña, dijo.

“Hasta ahora está confirmando lo que vimos con los ensayos clínicos de Fase 3: que todas las vacunas autorizadas para uso de emergencia brindan protección adicional contra hospitalizaciones y muertes, esto se ha confirmado ahora en entornos muy prácticos durante el año pasado”, agregó Hotez. “Es un recordatorio de que tienes todas las razones para vacunarte”.

El sargento de la Guardia Nacional de Maryland, Jason Grant, administra la vacuna Moderna contra el coronavirus en el Centro de Bienvenida CASA el 21 de mayo de 2021 en Wheaton, Maryland.

El Dr. Paul Sax, médico de enfermedades infecciosas del hospital Brigham and Women’s Hospital en Boston, destacó de manera similar los datos de Maryland como evidencia de la efectividad continua de las vacunas contra el covid-19.

“Estamos encontrando que el 99% de las personas con enfermedades graves no están vacunadas, por lo que las vacunas están previniendo enfermedades graves, incluso en [la variante] delta”, dijo a CNN el miércoles.

La Dra. Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), ofreció cifras similares durante una sesión informativa en la Casa Blanca que se realizó la semana pasada.

De hecho, más del 99% de las muertes por covid-19 en EE.UU. en junio se produjeron entre personas no vacunadas. Además, los primeros datos sugieren que durante los últimos seis meses, casi todas las muertes por covid-19 en varios estados han ocurrido en personas no vacunadas, dijo Walensky la semana pasada durante una sesión informativa en la Casa Blanca.

Por qué los brotes de covid-19 en países que usan vacunas chinas no significa necesariamente que las vacunas hayan fallado

“Los datos preliminares de una colección de estados durante los últimos seis meses sugieren que el 99,5% de las muertes por covid-19 en estos estados han ocurrido en personas no vacunadas”, dijo Walensky. No especificó en qué estados.

En California, entre el 1 de enero y el 30 de junio, solo 8.699 de 20 millones de personas completamente vacunadas se han infectado con covid-19, según datos estatales. Al menos 652 de ellos fueron hospitalizados y al menos 71 murieron — un porcentaje minúsculo comparado con los 37.180 californianos que murieron en ese mismo período de tiempo, según datos de Johns Hopkins.

Los datos son una prueba más de la eficacia de las vacunas contra el covid-19, que han demostrado ser notablemente eficaces para prevenir nuevas infecciones, hospitalizaciones y muertes por covid-19, según estudios realizados con decenas de miles de personas en todo el mundo.

Los CDC han rastreado a los llamados casos de infección en vacunados, en los que una persona vacunada es hospitalizada o muere a causa del covid-19. Los CDC han contabilizado 879 muertes entre las personas vacunadas, una pequeña fracción de los más de 600.000 estadounidenses que han muerto por el nuevo coronavirus.

Las personas no vacunadas están en riesgo

Biden advierte a los no vacunados sobre variante delta 1:51

En general, las nuevas infecciones, hospitalizaciones y muertes han disminuido drásticamente para todos durante los últimos meses, ya que más de dos tercios de los estadounidenses han recibido al menos una dosis de vacuna.

Sin embargo, las personas no vacunadas siguen siendo susceptibles a la infección, especialmente en zonas del país donde las tasas de vacunación son bajas.

“Es realmente triste y trágico que la mayoría de estos [casos] sean evitables y prevenibles”, dijo el domingo el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU., durante el programa Meet the Press de NBC.

Fauci advierte que pronto puede haber “dos EE.UU.”; a medida que se amplía la brecha entre áreas vacunadas y no vacunadas

Fauci señaló que ninguna vacuna brinda una protección perfecta para todos, pero los datos muestran su claro impacto positivo.

“Obviamente, habrá algunas personas, debido a la variabilidad entre las personas y su respuesta a la vacuna, que verás que se vacunan y aún tienen problemas y son hospitalizadas y mueren”, dijo. “Pero la abrumadora proporción de personas que tienen problemas no están vacunadas”.

De hecho, los estados con tasas de vacunación por debajo del promedio tienen casi el triple de la tasa de nuevos casos de covid-19 en comparación con los estados con tasas de vacunación que están por encima del promedio, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Además, las personas que han sido vacunadas contra el coronavirus, si se infectan, tienen una enfermedad más leve que las personas no vacunadas, encontró un estudio de los CDC.

México registra cifra más alta de casos diarios de covid-19 desde finales de febrero

En una conferencia de prensa el martes, el presidente Joe Biden enfatizó que las vacunas son altamente efectivas y seguras.

“Estudio tras estudio ha demostrado que desde principios de mayo, prácticamente todas las hospitalizaciones y muertes por covid-19 en Estados Unidos se han producido entre los no vacunados. Por lo tanto, si estás vacunado, estás protegido, pero si no estás vacunado, no lo estás”, dijo. “Así que, por favor, vacúnese ahora. Funciona. Es gratis. Nunca ha sido más importante”.

Los expertos en enfermedades infecciosas también han explicado que las personas no vacunadas presentan una oportunidad para que el virus mute.

“Cuantas más personas no estén vacunadas, más oportunidades tendrá el virus de multiplicarse”, dijo el Dr. William Schaffner, profesor de la División de Enfermedades Infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt. “Cuando lo hace, muta y podría provocar una mutación variante que es aún más grave en el futuro.

“Así que las personas no vacunadas son posibles fábricas de variantes”, añadió.

Jason Hoffman, Virginia Langmaid, Lauren Mascarenhas y Naomi Thomas de CNN contribuyeron a este reportaje.

