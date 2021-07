Un video recientemente publicado muestra un presunto abuso en una instalación correccional de Nueva Jersey que pronto cerrará

CNN en Español

(CNN) — Un video recientemente publicado y obtenido por CNN muestra a agentes penitenciarios presuntamente abusando de las reclusas en un centro correccional para mujeres que pronto cerrará en Nueva Jersey.

Las imágenes editadas muestran a los agentes correccionales sacando a las presas de sus celdas, restringiendo físicamente a las presas, golpeando a las presas y colocando gas pimienta en celdas con puertas cerradas. Las imágenes se hicieron públicas por primera vez a través de solicitudes de registros abiertos realizadas por Associated Press y otras partes.

El gobernador, Phil Murphy, anunció en junio que cerraría el Centro Correccional para Mujeres Edna Mahan (EMCF), que era la única prisión para mujeres de Nueva Jersey, luego de que un informe independiente que encargó detallara las acusaciones de abuso contra las reclusas.

“Acabo de tomar una decisión. Suficiente. Estamos pasando página”, dijo Murphy el 7 de junio. “Este es un proceso de varios años. No se puede simplemente encender un interruptor. Creo que la ciudad de Nueva York está en medio de un proceso de ocho años en Rikers Island. Por Dios, acabemos con esto mucho más rápido que eso”.

Los agentes correccionales de EMCF fueron acusados en el informe de abusar de las reclusas la noche del 11 de enero cuando reclusas fueron sacadas de las celdas después de que supuestamente “rociaron” a los agentes de correccionales con fluidos corporales y otros fluidos no identificados. El gobernador dijo que a la luz de los hallazgos del informe, “el único camino a seguir es cerrar responsablemente la instalación”.

El Departamento de Correcciones de Nueva Jersey (DOC) no respondió de inmediato a la solicitud de CNN de comentar sobre las imágenes recién publicadas el lunes. En junio, un portavoz le dijo a CNN que el departamento se tomaba en serio las acusaciones.

“Desde que se enteró por primera vez del incidente del 11 de enero en el Centro Correccional para Mujeres Edna Mahan, el Departamento tomó medidas rápidas para suspender a 34 miembros del personal y solicitó de inmediato la asistencia de la Fiscalía General y la Fiscalía Estatal para investigar la conducta por posible causa criminal”, dijo la portavoz del DOC, Liz Vélez, a CNN el mes pasado.

Lo que muestra el video

En un video editado de 95 minutos obtenido por CNN, se ve a varios agentes con equipo antidisturbios entrando en la celda de una mujer, cuyo rostro está borroso. La rocían con gas pimienta y uno comienza a golpearla y gritarle cuando parece que intenta cubrirse la cabeza y la cara.

El video parece ser de una cámara corporal y cámaras de seguridad.

La mujer tose y grita durante el encuentro. Se le puede escuchar en un momento diciendo: “¿Terminaste de golpearme en la cara de esta manera?” y “¿te gusta esto?”

Se ve a cinco agentes sacándola de su celda a un pasillo lleno de otros agentes, y se escucha a un agente diciendo: “Vas a caminar como un ser humano normal, ¿entiendes?”

La llevan a un área médica donde le dice a una mujer que no es visible: “Me rompieron el labio. Me dieron un puñetazo en la cara. Me dieron un puñetazo en el pecho. Me dieron un puñetazo sin motivo. No sé por qué me acababan de agredir. Estaba durmiendo; ellos … entraron en mi habitación y me agredieron”.

El video también muestra a otras reclusas siendo rociadas con gas pimienta y golpeadas antes de sacarlas de sus celdas. El brazo de una reclusa estaba roto, según el informe.

Agentes acusados en el incidente

Varios agentes penitenciarios están acusados de presentar informes falsos sobre lo que sucedió esa noche, incluido uno que dijo que la víctima le estaba lanzando puñetazos en el torso, una afirmación que no está respaldada por pruebas de video en la escena, según la Fiscalía General.

En total, 10 agentes correccionales enfrentan varios cargos que van desde alteración de registros y mala conducta oficial hasta asalto agravado, anunció el fiscal del estado, Gurbir S. Grewal, el mes pasado. Dijo en ese momento que una reclusa recibió unos 28 puñetazos y otra fue golpeada mientras estaba esposada.

El incidente es solo uno de los muchos reportados en la instalación.

En abril pasado, el Departamento de Justicia escribió en un aviso después de una investigación de dos años que hay “motivos razonables para creer” que las condiciones en la EMCF violan la Octava Enmienda, que prohíbe “castigos crueles e inusuales” debido al “abuso sexual de prisioneros por parte del personal de la instalación” y que “estas violaciones obedecen a un patrón o práctica de resistencia al pleno disfrute de los derechos protegidos por la Octava Enmienda”.

El Departamento de Justicia escribió que la instalación “no protege a las víctimas que denuncian el abuso como excusa de represalias”, somete a quienes denuncian el abuso sexual a “condiciones duras y de aislamiento” y que los funcionarios de la instalación sabían del abuso y lo ignoraron, entre otros hallazgos.

A principios de este año, una mujer transgénero fue enviada a una prisión para hombres después de presentar una demanda por abuso en las instalaciones. La han trasladado a un centro para mujeres fuera del estado, según su abogado.

La mujer había presentado una demanda en marzo, alegando que era una de las varias reclusas que fueron atacadas por agentes penitenciarios en las instalaciones a principios de este año, incluido el incidente del 11 de enero.

El incidente de principios de enero desencadenó una investigación conjunta de la Oficina de Integridad y Responsabilidad Pública del Fiscal General y la Oficina del Fiscal del Condado de Hunterdon, según la oficina del Fiscal General. Murphy dijo que estaba “asqueado por los horribles informes” y ordenó una investigación independiente completa por parte del excontralor del estado.

