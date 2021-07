La tormenta Elsa y un posible nuevo colapso amenazan los esfuerzos de rescate en el edificio de Miami

CNN en Español

(CNN) — Con días de incansables esfuerzos a sus espaldas, los equipos de búsqueda y rescate enfrentan desafíos adicionales con una tormenta en el horizonte y la amenaza de que el resto del edificio de condominios en Surfside, Florida, también colapse.

Los equipos de rescate han estado peinando hasta 5 metros de concreto desde que parte de Champlain Towers South se derrumbó temprano el jueves pasado. Hasta ahora, se ha confirmado la muerte de 18 personas y aún se desconoce el paradero de 145.

Pero las preocupaciones sobre la integridad de las partes del edificio que aún están en pie podrían agregar otro nivel de dificultad a los minuciosos esfuerzos de recuperación.

El trabajo se detuvo durante gran parte del jueves mientras los ingenieros evaluaban la estructura que aún estaba en pie.

Luego se restringió el acceso a la zona de colapso debido a preocupaciones de seguridad, pero los ingenieros están realizando pruebas para expandir la búsqueda a más áreas a medida que sea seguro hacerlo, dijo la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, el jueves por la noche.

«Nuestros bomberos parecían muy, muy emocionados de volver allí», dijo, y agregó: «Estoy agradecida por su arduo trabajo que nos permitió volver a trabajar en la búsqueda y rescate».

Funcionarios estimaron que podrían pasar semanas antes de que el resto del edificio sea demolido.

Sin embargo, el jefe de Bomberos del estado, Jimmy Patronis, dijo que la demolición «podría ser antes de lo que anticipamos» debido al equipo más pesado que se necesita y las posibles complicaciones del peso que mantiene las secciones aún en su lugar,

«El momento está por determinarse, pero para completar lo que se necesita, para terminar la misión, el edificio tendrá que irse», dijo. «Es demasiado riesgo».

Otro obstáculo es que Surfside se encuentra en el cono de pronóstico extendido de la tormenta tropical Elsa. El director de la División de la Oficina de Manejo de Emergencias, Charles Cirillo, dijo que el condado enfrenta el riesgo de fuertes lluvias y vientos fuertes de Elsa desde el domingo por la noche hasta el lunes por la mañana.

Otros edificios a evaluar

Los equipos que trabajan entre los escombros aún no han encontrado un solo posible detonante del colapso. Y mientras los investigadores investigan qué causó la devastación, los funcionarios de la ciudad están trabajando para prevenir daños en otros lugares.

La ciudad de Surfside ha solicitado que todos los edificios de más de 30 años y más de tres pisos de altura comiencen a examinar sus estructuras antes del programa de recertificación de edificios de 40 años, indica una carta enviada el jueves a los propietarios.

Los edificios deberán contratar a un ingeniero estructural registrado para realizar un análisis de la construcción y también se les solicita que contraten a un ingeniero geotécnico registrado «para realizar un análisis de los cimientos y suelos subterráneos».

Las reparaciones en Champlain Towers South como parte del proceso de recertificación de 40 años acababan de comenzar cuando ocurrió el colapso.

Han surgido algunos informes de desgaste y daños del edificio en los años previos al colapso, y algunos funcionarios y residentes han acusado a los administradores de no haber hecho lo suficiente para prevenir el incidente.

Una demanda en contra de la asociación de condominios Champlain Towers South alega que Morabito Consultants, que realizó un análisis estructural del edificio en 2018, no hizo lo suficiente para mantener seguros a los ocupantes al no examinar los cimientos del subsuelo del edificio.

La demanda fue presentada por los abogados de la familia de Harold Rosenberg, cuyo paradero se desconoce. Además, alega que después de que se completó el informe de 2018, la asociación de condominios y Morabito Consultants deberían haber presentado un informe escrito a la ciudad de Surfside certificando que el condominio era estructuralmente seguro. «El informe de Morabito no certificó que el edificio ‘sea estructural y eléctricamente seguro … para una ocupación continua’», dice la demanda.

«En cambio, en un aparente intento de eliminar sus fallas a raíz de esta tragedia, el acusado Morabito presentó este informe … aproximadamente 16 horas después del colapso del edificio Champlain Towers South», afirma la demanda, refiriéndose a un documento presentado ante la ciudad de Surfside el 24 de junio.

El informe fue realizado por el ingeniero Frank Morabito para la asociación de condominios del edificio como parte del esfuerzo de recertificación de 40 años de Champlain Towers South.

En una declaración a CNN, un portavoz de Morabito Consultants, dijo: «Si bien no podemos comentar sobre litigios activos o pendientes, el informe de 2018 de la firma para la Asociación de Condominios Champlain Towers South ofreció hallazgos y recomendaciones detallados con respecto a las reparaciones estructurales extensas y necesarias para la edificio de condominios. Seguimos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades investigadoras para comprender por qué falló la estructura y estamos orando por las familias y seres queridos de todos los que han sido afectados por este trágico evento».

La emotiva visita del presidente Biden

El jueves, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama Jill Biden se reunieron con el personal de búsqueda y rescate, los socorristas y algunas de las familias de las 145 personas aún desaparecidas.

«Desafortunadamente, he tenido muchas de estas circunstancias en las que me he reunido con familias que han tenido una gran pérdida», dijo el presidente después de la reunión de tres horas. «Y lo que me asombró de este grupo de personas fue la resistencia, el compromiso absoluto, su voluntad de hacer lo que fuera necesario».

Añadió: «Me fui impresionado por su fuerza».

Pero después del octavo día de búsqueda, también notó la comprensión devastadora en las familias.

«Las familias aquí son muy realistas, saben que cuanto más tiempo pasa…», dijo, arrastrando la voz.

Señaló que el personal de FEMA y los socorristas locales llevaron a todas las familias de los desaparecidos al lugar del colapso para verlo de cerca, describiendo detalles dolorosos.

«Todos son realistas. Todos miran y ven esos pisos – son pies literalmente – cemento sobre cemento sobre cemento», dijo.

Eso no sugiere que los esfuerzos deban detenerse, dijo.

Steve Rosenthal, cuyo condominio estaba a una unidad de donde se derrumbó el edificio, dijo que la visita de Biden a los sobrevivientes y las familias de los desaparecidos fue «muy edificante».

«Debía haber 200 personas en esa habitación. Y él caminaba y hablaba con cada persona. Y mientras esa persona le hablaba, escuchaba. Y no estoy adornando esto en absoluto. Si una persona hablaba durante seis minutos, se sentaba allí y escuchaba durante seis minutos», le dijo a Poppy Harlow de CNN.

Theresa Waldrop, Steve Almasy, Hollie Silverman, Camille Furst, Rosa Flores Curt Devine y Kristen Holmes de CNN contribuyeron a este informe.

