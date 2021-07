La sequía podría agravar incendios forestales en California: ya han quemado 5 veces más tierras este año que en el mismo período en 2020

CNN en Español

Germán Padinger

(CNN) — Los incendios forestales han quemado unas 5.800 hectáreas en California este año a medida que la sequía empeora en el suroeste de Estados Unidos, cinco veces más territorio que en el mismo período durante 2020.

Se trata de una tendencia preocupante que ha forzado a los bomberos a tomar un enfoque proactivo —desde aumentar los fondos para la prevención de incendios hasta contratar a más personal— luego de que el Estado experimentara la peor temporada de incendios forestales su historia en 2020.

Apenas cinco meses después del inicio del 2021, han tenido lugar un total de 2.340 incendios que han quemado 5.803 hectáreas, un aumento en 1.284 incendios y 4.772 hectáreas con respecto al mismo período el año pasado, de acuerdo a información de Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California, Cal Fire.

“Pudimos mantener a la mayoría de los incendios en un tamaño controlable, pero a medida que nos acercamos al pico de la temporada de incendios las preocupaciones crecen”, dijo Jon Heggie, jefe de Batallón en Cal Fire).

La temporada seca invernal sumada a la sequía que empeora están aumentando las preocupaciones ante otra temporada severa de incendios. Solo el año pasado los incendios forestales destruyeron más de cuatro millones de acres en California, lo que equivale a un 4% de todo el territorio del estado. Además, cuatro de los incendios forestales más grandes de su historia tuvieron lugar el año pasado.

Al menos 33 personas murieron y más de 10.000 estructuras resultaron destruidas en 2020, de acuerdo a Cal Fire.

Bomberos desplegados en Parque Estatal Topanga, al noroeste de Los Angeles, el 15 de mayo de 2021

Y según el Monitor de Sequías de Estados Unidos, más del 3% de California está ahora experimentando condiciones de sequía “extremas”. Cerca del 15% del estado, incluyendo partes de la Sierra Nevada, están ahora bajo una sequía “excepcional”, la categoría máxima.

Se extiende la sequía

El manto de nieve de la Sierra Nevada, que normalmente provee un reservorio crucial de agua para las ciudades del estado y la agricultura en los meses calurosos de verano, ya ha comenzado a derretirse en primavera. Ahora, estadísticas del estado muestran que hay apenas un 2% del manto de nieve normal para esta época del año.

Esta disminución del manto de nieve significa que habrá menos aguas para los ríos y los bosques secos vulnerables a los incendios.

Heggie aseguró que Cal Fire está tomando un enfoque proactivo ante el aumento e incendios y que las acciones tempranas del gobernador y la legislatura han permitido a los bomberos preparar más personal para la temporada.

1 de 23 | Gran parte del oeste de Estados Unidos ha estado experimentando una sequía histórica e implacable, la peor en la región en al menos 20 años. La sequía más severa se centra en el suroeste, en California, Nevada, Utah y Arizona. Pero las áreas de sequía extrema y excepcional se extienden también al noroeste del Pacífico. En esta foto aparece el embalse de la presa Hoover del lago Mead el 9 de junio con bajos niveles de agua. 2 de 23 | En Portland, Oregon, la gente se refresca en el Centro de Convenciones de Oregon el domingo 27 de junio. Portland marcó un máximo histórico de 44 grados centígrados. Lo superó un día después con un máximo de 46,6 grados. (Crédito: Nathan Howard / Getty Images) 3 de 23 | Durante la sequía, muchas áreas también han tenido que hacer frente al calor extremo. El calor y la sequía son parte de un circuito de retroalimentación dañino reforzado por el cambio climático, dicen los expertos: cuanto más caliente hace, más seco se vuelve. Y cuanto más seco se pone, más caliente se pone. En esta foto Erik Schonberg se refresca con un ventilador de nebulización en el recinto ferial del distrito de Tehama en Red Bluff, California. La temperatura máxima del domingo en el Aeropuerto Municipal de Red Bluff fue de 40 grados centígrados, según el Servicio Meteorológico Nacional. (Crédito: Mike Chapman / Record Searchlight / USA Today Network) 4 de 23 | Las condiciones también están alimentando incendios forestales y exacerbando la demanda de agua. Carlos Torres bebe agua el sábado mientras busca documentos en su casa móvil destruida en Kelseyville, California. Un incendio de matorrales azotado por el viento quemó tres casas móviles, dos garajes y vehículos separados, una vivienda unifamiliar y dependencias. (Crédito: Kent Porter / AP) 5 de 23 | Kayakistas navegan por las aguas del lago Powell en Page, Arizona, el 24 de junio de 2021. (Crédito: Justin Sullivan / Getty Images) 6 de 23 | John Elizondo, de 11 años, arroja un balde de agua sobre sí mismo mientras jugaba en el río Snake al borde de Asotin, Washington, el 24 de junio. (Crédito: August Frank / The Lewiston Tribune / AP) 7 de 23 | Visitantes del parque en Big Water, Utah, caminan en un área del lago Powell que solía estar bajo el agua en la playa de Lone Rock. (Crédito: Justin Sullivan / Getty Images) 8 de 23 | James Oehlerking extiende hielo sobre una tina de cerveza embotellada en Coors Field, el hogar de los Colorado Rockies de las Grandes Ligas de Béisbol, en 17 de junio. Las temperaturas estaban por encima de los 37 grados por tercer día consecutivo en Denver. (David Zalubowski / AP) 9 de 23 | Un letrero dice “detente y refréscate” en un edificio en Lake Mead en Boulder City, Nevada, el 16 de junio. El lago está en su nivel de agua más bajo registrado desde el depósito se llenó en la década de 1930. (Crédito: Kyle Grillot / Bloomberg / Getty Images 10 de 23 | Gente nada en una piscina en el Circa Resort and Casino durante una advertencia de calor excesivo en Las Vegas el 16 de junio. (Crédito: Ronda Churchill / AFP / Getty Images) 11 de 23 | Gerry Huddleston se refresca en las aguas poco profundas del Russian River en Healdsburg, California, el 16 de junio. (Crédito: Kent Porter / The Press Democrat / AP) 12 de 23 | John Merizier se detiene en un rociador de agua a lo largo del Strip de Las Vegas durante la advertencia de calor excesivo el 16 de junio. (Crédito: Ronda Churchill / AFP / Getty Images) 13 de 23 | Un incendio forestal arde en la pared de un cañón al sur de St. Xavier, Montana, el 15 de junio. Temperaturas récord y ráfagas de viento avivaron una rápida expansión de grandes incendios en el centro y este de Montana. (Crédito: Karl Big Hair / Bureau of Indian Affairs / AP) 14 de 23 | Adrian Keller, a la izquierda, y Tim Smith, llenan una hielera con agua en una estación de alivio de calor del Ejército de Salvación en Phoenix el 15 de junio. (Crédito: Caitlin O’Hara / Getty Images) 15 de 23 | El ranchero Jim Jensen, en el centro, y Bill Jensen, inspeccionan una zanja en la que están trabajando para tratar de llevar más agua a su rancho en Tomales, California, el 8 de junio. Mientras continúa la sequía en California, muchos ganaderos y agricultores están comenzando a ver qué sus pozos y estanques se secan. Tienen que hacer modificaciones a sus recursos hídricos existentes o llevar agua en camión para su ganado. (Crédito: Justin Sullivan / Getty Images) 16 de 23 | Ganado camina hasta un abrevadero en Tomales, California, el 8 de junio. (Crédito: Justin Sullivan / Getty Images) 17 de 23 | Esta foto aérea muestra casas flotantes ancladas en Bidwell Canyon Marina en Oroville, California, el 1 de junio. A medida que los niveles del agua continuaban cayendo en el lago Oroville, los funcionarios estaban señalando las casas flotantes para su remoción para evitar que se atasquen o se dañen. (Crédito: Justin Sullivan / Getty Images) 18 de 23 | Así lucía el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Lago Tule de California, cerca de la frontera con Oregón, el 28 de mayo. El área se ha visto gravemente afectada por la sequía y la falta de aguas de riego del lago Upper Klamath, que generalmente alimenta el refugio. (Crédito: New York Times / Redux) 19 de 23 | Esta foto aérea muestra hileras de almendros sentados en el suelo durante un proyecto de remoción de un huerto en Snelling, California, el 27 de mayo. Debido a la escasez de agua en el Valle Central, algunos agricultores tienen que quitar cultivos que requieren riego excesivo. (Crédito: Justin Sullivan/Getty Images) 20 de 23 | Un bombero inspecciona el equipo en un motor Tipo 3 diseñado para la extinción de incendios terrestres en una estación en Oroville, California, el 26 de mayo. (Crédito: Patrick T. Fallon / AFP / Getty Images) 21 de 23 | Una rampa de lanzamiento, extendida para acomodar niveles bajos de agua, llega hacia el lago Oroville de California el 22 de mayo. En el momento de esta foto, el embalse estaba al 39% de su capacidad y al 46% de su promedio histórico. (Crédito: Noah Berger / AP) 22 de 23 | Bomberos luchan contra un incendio forestal en Santa Bárbara, California, el 21 de mayo. (Crédito: AP) 23 de 23 | Clinton Jackson se prepara para llenar los tanques de agua con agua reciclada en Oakley, California, el 20 de mayo. El distrito abrió su estación de llenado de agua reciclada residencial antes de lo habitual para que el agua reciclada esté disponible de forma gratuita para los residentes de Oakley y Bethel Island. (Crédito: Justin Sullivan / Getty Images)

El gobernador aumenta los recursos para combatir los incendios forestales

El lunes el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que duplicaría el presupuesto estatal proyectado para prevenir incendios forestales, llevando la cifra al récord de US$ 2.000 millones.

Cuando Newsom presentó inicialmente el presupuesto, este incluía fondos para acelerar 35 proyectos de prevención de bosques forestales. Los fondos adicionales elevarán ese número a 500 proyectos orientados a gestionar los incendios forestales, expresó.

A comienzos de este mes, Newsom también expandió la emergencia por sequía a casi todo el estado.

Más bomberos y mejor equipamiento

Recientemente el gobernador anunció la creación del Grupo de Trabajo sobre Incendios Forestales, una coalición de líderes federales, estatales y tribales orientados a mejorar el estado de los bosques y reducir los riesgos a las comunidades.

El plan antiincendios incluye fondos para contratar bomberos adicionales, comprar 12 nuevos helicópteros y siete aviones cisterna. También busca crear un centro estatal dedicado a la coordinación de incendios forestales, similar al Centro Nacional e Huracanes.

Cal Fire logró sumar 1.399 bomberos para lidiar con la temporada 2021, dijo Thom Porter, director del departamento.

“De hecho, tenemos más bomberos sobre el terreno al entrar en la temporada alta que nunca antes», dijo Porter. “Y lo que eso significa es que estamos diversificando nuestros equipos. Mientras que hemos visto una reducción de los reclutas para nuestro programa de cuadrillas, hemos aumentado el número de bomberos estacionales para cubrir esa necesidad».

