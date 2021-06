Starbucks está intentando vender estas bebidas populares en Facebook e Instagram

CNN en Español

josemartinezgomez

(CNN Business) — Starbucks sabe que ciertas bebidas fuera del menú soñadas por sus clientes se han vuelto populares. Así que está probando una forma de permitir que la gente los ordene fácilmente.

La compañía inició el martes una prueba limitada que permite a los clientes pedir dos bebidas personalizadas a través de Facebook o Instagram. Los clientes que ven las imágenes en las plataformas de redes sociales pueden deslizar el dedo para acceder a una página web especial de Starbucks, donde pueden realizar el pedido. Insider informó anteriormente sobre la prueba.

Starbucks lanza una iniciativa para reducir su residuos 1:14

En el menú hay dos bebidas: un Matcha Latte helado con Chai y el Pink Drink Remixed. La combinación matcha-chai se popularizó en TikTok a principios de este año.

«Recientemente descubrí la mejor bebida del mundo», dijo en un video Robin Swann, un TikToker que tiene más de 195.000 seguidores. «Matcha Latte helado con dos pumps de chai, sabe como si te estuvieras tomando la Luna». Más tarde, la cantante Lizzo publicó un video de ella tomando la bebida y susurrando «Pruébalo». Mucha gente siguió su consejo.

The Pink Drink Remixed no es una especialidad en las redes sociales. En cambio, es una versión de la bebida rosada de Starbucks, un producto de Strawberry Acai con una base de leche de coco. The Pink Drink fue popularizado por clientes que sustituyeron la leche de coco por agua en el Straberry Acai en 2016. Se agregó al menú en 2017. La versión remezclada está cubierta con crema dulce de vainilla.

Las imágenes proporcionadas por Starbucks muestran cómo aparecen las bebidas en las redes sociales a los participantes en la prueba.

Starbucks tiene un nuevo frapuccino para este verano

Un segmento en foco

Las bebidas personalizadas contribuyeron a un aumento en el gasto por pedido en los primeros tres meses del año, dijo el CEO Kevin Johnson durante una llamada de sus resultados en abril. Para Starbucks, la prueba es una forma de tratar de agilizar el proceso de pedido para clientes y empleados cuando despega una bebida personalizada específica. Pueden simplemente hacer clic para ordenar, en lugar de especificar todas las personalizaciones necesarias para hacer las bebidas.

«Sabemos que hay un aumento en las bebidas personalizadas», dijo a CNN Business la portavoz de Starbucks, Sanja Gould. «Todo lo que podamos hacer para ayudar al [empleado] y la experiencia del cliente, definitivamente queremos hacerlo».

Finalmente, Coca-Cola lanza bebida con café en EE.UU. 1:03

Gould se negó a compartir detalles sobre el alcance de la prueba o el tiempo que estarán disponibles las bebidas.

Starbucks no es la única cadena que acepta brebajes de celebridades o influencers.

El año pasado, Dunkin’ lanzó «The Charli», que consiste en una infusión fría con leche entera y tres “pumps” de caramelo y fue catalogado como la bebida favorita de esa cadena de la estrella de TikTok Charli D’Amelio. McDonald’s también ha tenido éxito con las comidas anunciadas como las órdenes preferidas de músicos como Travis Scott, J Balvin y BTS.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.