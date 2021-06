La Fundación Bill y Melinda Gates destinará US$ 2.000 millones a iniciativas de igualdad de género

CNN en Español

(CNN Business) — La Fundación Bill y Melinda Gates anunció este miércoles que destinará más de US$ 2.000 millones a iniciativas de igualdad de género, entre ellas el empoderamiento económico y la salud de la mujer.

«El mundo lleva décadas luchando por la igualdad de género, pero los avances han sido lentos», dijo Melinda Gates, copresidenta de la Fundación Gates, en un comunicado. «Ahora es la oportunidad de reimpulsar un movimiento y lograr un cambio real».

El anuncio se hizo en el primer día del Foro Generación Igualdad, que se centra en el empoderamiento de la mujer. El foro, que se celebra en París, tiene lugar en un «punto de inflexión crítico», dijo la Fundación Gates, porque «en ningún lugar del mundo las mujeres están en igualdad de condiciones con los hombres».

El dinero se repartirá a lo largo de los próximos cinco años y se centrará en tres áreas: US$ 650 millones para el empoderamiento económico, US$ 1.400 millones para la salud y la planificación familiar, y US$ 100 millones para acelerar el acceso de las mujeres a puestos de liderazgo.

«Dar prioridad a la igualdad de género no es solo lo correcto, sino que es esencial para luchar contra la pobreza y las enfermedades evitables», explicó Bill Gates, copresidente de la Fundación Gates, en el comunicado.

La enorme donación se produce apenas unas semanas después de que la poderosa pareja anunciara su divorcio tras 27 años de matrimonio.

Warren Buffett, CEO de Berkshire Hathaway y una de las personas más ricas del planeta, anunció la semana pasada que dejaría de formar parte del consejo de la fundación.

Los Gates fundaron su organización filantrópica, la Fundación Bill y Melinda Gates, en el año 2000. Desde entonces, la fundación ha destinado US$ 53.800 millones a una amplia gama de iniciativas relacionadas con la salud mundial, la pobreza y otras, según su sitio web.

La fundación anunció poco después del divorcio que «no se prevén cambios en sus funciones ni en la organización».

