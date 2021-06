Brasil suspende contrato de vacuna contra el covid-19 con firma india en medio de acusaciones de irregularidades

CNN en Español

Sao Paulo (CNN) — A pesar de la desesperada necesidad de vacunas contra el covid-19, Brasil suspendió un acuerdo para comprar 20 millones de dosis de las vacunas Covaxin fabricadas en India, anunció el martes el Ministerio de Salud, luego de que surgieron dudas sobre un aumento de precios.

El ministerio dijo que la decisión fue tomada por recomendación de la Contraloría General de Brasil (CGU).

«Según el análisis preliminar de la CGU, no existen irregularidades en el contrato, pero, por cumplimiento, el Ministerio de Salud optó por suspender el contrato para un análisis más profundo. Cabe destacar que el gobierno federal no pagó un centavo por la vacuna Covaxin», dijo el ministerio en un comunicado de prensa.

El contrato incumplido, valorado en más de 300 millones de dólares, había creado problemas para el presidente Jair Bolsonaro después de que un Comité de Investigación Parlamentaria (CPI) abriera una investigación sobre el acuerdo con la firma india Bharat Biotech, que desarrolló la vacuna.

Los miembros de CPI dicen que el precio acordado en el contrato era mucho más alto que el inicialmente cotizado, una diferencia de 1.000% según el organismo, citando documentos proporcionados a CPI.

Los correos electrónicos entre Bharat Biotech y el ministerio presentados a CPI mostraron un precio cotizado inicial de US$ 1,34 por dosis, que luego se elevó a US$ 15 por dosis en el contrato negociado, según un comunicado de CPI.

En testimonio al CPI la semana pasada, el congresista Luis Miranda, exaliado de Bolsonaro, y su hermano Luis Ricardo Miranda, empleado del Ministerio de Salud, dijeron que advirtieron al presidente de irregularidades en el contrato, pero no hizo nada para resolver el problema.

El vicepresidente de la investigación, el senador Randolfe Rodrigues, dijo a los medios de comunicación la semana pasada que cree que hay evidencia de un «delito muy grave» por parte del gobierno de Bolsonaro en la negociación de la compra.

El lunes, Rodrigues, junto con los senadores Fabiano Contarato y Jorge Kajuru, solicitaron a la Corte Suprema que abriera una investigación penal sobre Bolsonaro, con base en las acusaciones de los hermanos Miranda.

El gobierno federal brasileño no ha respondido a las solicitudes de comentarios de CNN. Sin embargo, Bolsonaro dijo a sus partidarios en un comunicado público el lunes que «no hicimos nada malo» y que «no había forma» de que él supiera lo que sucedió a nivel ministerial. Hay confianza entre él y los ministros, agregó.

Durante la manifestación del lunes, el presidente también acusó a los opositores políticos de inventar una «corrupción virtual», afirmando que el contrato nunca se cumplió y que el dinero no cambió de manos.

En un comunicado, Bharat Biotech dijo que había seguido los procedimientos establecidos de la industria en sus tratos con Brasil.

«Bharat Biotech no ha recibido ningún pago por adelantado ni ha suministrado vacunas al Ministerio de Salud de Brasil», se lee en el comunicado. Añadió que el precio de Covaxin «se ha establecido claramente entre US$ 15-20 por dosis para suministros a gobiernos fuera de la India. El precio para Brasil también se ha indicado en US$ 15 por dosis».

Brasil ha sido uno de los países más afectados por la pandemia de covid-19, con el segundo mayor número de muertos después de Estados Unidos. Hasta ahora, solo el 12,1% de la población del país ha sido completamente vacunada contra el virus, mientras que el 21,5% de los brasileños ha recibido al menos una dosis.

El Ministerio de Salud dijo que la suspensión del contrato no retrasará el ritmo de la campaña de vacunación de Brasil, sin embargo, el gobierno aún no ha anunciado un acuerdo que compensaría las 20 millones de dosis esperadas de Bharat Biotech.

