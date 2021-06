Un contratista le dijo al Miami Herald que había agua estancada y grietas en el concreto debajo de la plataforma de la piscina de Champlain Towers

CNN en Español

(CNN Español) — Un contratista de piscinas que prestaba servicio a la piscina en Champlain Towers 36 horas antes de su colapso le dijo al Miami Herald que cuando entró por primera vez al edificio, el área de la piscina y el vestíbulo superior se veían bien, pero cuando entró al garaje del sótano debajo de la terraza de la piscina, afirma que vio mucha agua estancada y afirma haber encontrado grietas en el hormigón de la sala de equipos de la piscina, según la reportera del Miami Herald, Sarah Blaskey.

“[Él] pensó, ‘wow, ¿por qué no han mantenido mejor este edificio?’ Y tomó una foto de ese concreto para enviársela a su jefe, porque estaba allí para hacer algunas cosas cosméticas en la piscina, pero pensó, ‘wow, esto va a ser un trabajo más grande’, tomó una foto, se la envió a su jefe, y esa es la foto (…) que publicamos hace apenas un par de horas”, dijo Blaskey a CNN.

Según Blaskey, los expertos le han dicho al Miami Herald que lo que muestran las fotos del contratista puede ser incluso peor de lo que se describió en el informe de 2018. “Si por daño estructural severo o daño severo a la losa estructural, que es la frase que se usó en ese informe de 2018, si con eso el ingeniero quiso decir algo como lo que vimos hoy en esta imagen, entonces ciertamente ese tipo de daño bajo el cubierta de la piscina, que está más cerca del lado norte o norte del edificio, que podría haber contribuido al colapso. El temor es que tal vez eso sea lo que está pasando”, dijo Blaskey.

Sin embargo, Blaskey señaló una salvedad importante, señalando que, según los informes, las fotos fueron tomadas en la sala de equipos en el lado sur de la estructura del sótano, en lugar del lado norte, donde la estructura se derrumbó. “El edificio se derrumbó en el lado norte y, por lo tanto, la parte donde ves estas fotos no está inmediatamente en el colapso. No está claro si hubieran contribuido al colapso. Entendemos que podrían haberlo hecho, la forma en que se forma el edificio. Sin embargo, no colapsaron de la misma manera. Aún así, los expertos nos dicen que si otras partes del edificio u otras partes de la estructura se veían de la misma manera que esas fotos en la sala de la piscina, entonces ciertamente eso podría haber contribuido a ese colapso”, dijo Blaskey a CNN.

Blaskey también señaló que los productos químicos de la piscina pueden empeorar la degradación del hormigón y las barras de refuerzo, lo que hace posible que el daño debajo de la plataforma de la piscina fuera aislado y que tal vez la otra barra de refuerzo no fuera tan grave.

CNN se ha comunicado de forma independiente sobre el informe y un portavoz de la asociación de condominios Champlain Towers South se negó a comentar.

