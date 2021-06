Preguntas de la audiencia sobre el coronavirus: ¿Por qué hay personas que tienen efectos secundarios severos en la segunda dosis de la vacuna?

CNN en Español

(CNN Español) – Nos siguen llegando preguntas de la audiencia sobre la vacuna contra el covid-19. Una de las más frecuentes es si se pueden mezclar dosis de distintas farmacéuticas.

Esta semana, el Dr. Huerta aclara dudas sobre efectos secundarios de las vacunas, sobre el contagio del covid-19 tras vacunarse y sobre si la gripe española se erradicó o no.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Preguntas recurrentes sobre la vacuna

La mezcla de las dosis de las vacunas contra el covid-19

Sin duda, y por tercera semana consecutiva, la pregunta más frecuente hecha por decenas de oyentes es si es posible mezclar vacunas de diferente tipo, por ejemplo, algunos dicen que se vacunaron con Sinovac, Sinopharm, Cansino, AstraZeneca, la vacuna Sputnik V, o Johnson & Johnson, y quieren saber si pueden ahora vacunarse con Pfizer o Moderna.

Esta es nuestra respuesta:

Como lo escuchamos en los episodios del 19 de mayo y 2 de junio, los únicos estudios científicos publicados sobre combinación de vacunas son los que se han hecho con las vacunas de AstraZeneca y Pfizer. Estudios británicos, españoles y alemanes han demostrado que esas dos vacunas sí se pueden combinar.

Respecto a las vacunas de Moderna y Pfizer, mientras que los CDC de Estados Unidos consideran que no son intercambiables, Canadá sí lo hace. Es decir, en ese país se puede empezar con una y terminar con la otra.

Respecto a combinar vacunas, Dinamarca, Italia, Finlandia, Francia, Alemania, Noruega, España y Suecia, además de Canadá, permiten empezar con la vacuna de Oxford/AstraZeneca y terminar con una de ARN mensajero. Canadá permite combinar en cualquier orden las vacunas de Moderna y Pfizer.

Al no haber estudios científicos sobre la seguridad de otras combinaciones, lamentablemente no podemos dar consejo alguno y la persona que lo decida debe hacerlo bajo su propia responsabilidad.

Dudas sobre la vacuna contra el covid-19: ¿qué hacer en situaciones particulares?

@drhuerta buenas tardes, ¿hay alguna contraindicación por donar sangre antes de recibir la vacuna covid? 24 hrs antes. — Jesus gomez (@jegova1976) June 22, 2021

Muy buena pregunta, Jesús. No hay ningún problema para que puedas vacunarte después de donar sangre. El donar sangre origina un cambio fisiológico muy leve en tu organismo, que se compensa inmediatamente y no impide que puedas vacunarte.

Estimado Doctor, una consulta he sido vacunada contra el covid ambas dosis con la vacuna shinopharm (10 junio última dosis), hoy me mordió un perro necesito saber si puedo hacerme poner la antirrábica. Muchas gracias — Cluu C. (@CluuAc8) June 23, 2021

Hola, Cluu. Claro que sí, si tu médico autoriza que necesitas la serie de vacunas contra la rabia, puedes hacerlo sin ningún problema.

Dr, Que sucede si me aplico la segunda dosis 2 semanas después de la primera? — Carmen Lemus (@carmenlemus) June 23, 2021

Hola, Carmen. A no ser que haya sido por accidente, no hay razón para creer que adelantar la dosis de una vacuna pueda causar algún beneficio. Recuerda que el intervalo óptimo ha sido determinado por los estudios de fase 1 y 2 de las vacunas.

@drhuerta doctor buenos días por favor quería consultarle en el centro de vacunación le dijeron a mi esposa que no podía vacunarse después de haber tenido covid a menos que haya pasado 90 días, es cierto esto? — LUIS SIHUAY ELIAS (@LUISIHUAY) June 23, 2021

Hola, Luis. La razón por la que algunos ministerios de salud recomiendan esperar hasta los 90 días es porque la inmunidad natural, causada por la enfermedad, protege por lo menos hasta esa fecha. En Estados Unidos, los CDC dicen que la vacunación puede hacerse en cualquier momento después de superar la enfermedad, pero también recomiendan que se podría esperar 90 días.

@drhuerta a más de las vacunas Pfizer moderna y astra , que otras protegen contra variante delta — patricio (@PatricioCostal2) June 23, 2021

Los estudios publicados han sido hechos con esas vacunas, Patricio. No tenemos conocimiento de estudios similares publicados con otras vacunas.

@drhuerta me coloque la 1er dosis de la vacuna china y perdí el olfato.. es normal voy en mi 1er día de dicha dosis.. gracias por la respuesta — GarycitoParada (@GarycitoP) June 26, 2021

Hola, Garycito. La pérdida de gusto u olfato no ha sido reportada como efecto secundario de la vacuna. Una posibilidad es que te hayas infectado antes de la vacuna, y ese sea tu único síntoma de covid-19. Consulta con tu médico, por favor.

@drhuerta hola dr. Huerta, muy interesante lo que nos comparte. Tengo una duda: si me aplicó una tercera dosis de Pfizer a los 21 días de la segunda es riesgoso? O si la 3a dosis es de Astra o de Jhonson? — Alfredo Muñoz (@tessymar07) June 26, 2021

Hola, Alfredo. No creo que una tercera dosis de vacuna tan cerca de la segunda dosis pueda causar algún beneficio. Recuerda que los intervalos óptimos de administración de las vacunas han sido determinados por los estudios de fase 1 y 2 de las vacunas.

Por si acaso, te digo que la necesidad de una tercera dosis (y el momento de administrarla) aún no han sido determinados.

Dr Huerta, soy de Honduras me pusieron la primera dosis de la Sputnik V el 24/5 supuestamente la segunda nos sería puesta el 24/6 a esta fecha no sabemos cuando nos pondrán la segunda dosis, hasta cuanto tiempo después de la primera se puede esperar para la segunda. — wilfredo castro e. (@wilfred03598556) June 26, 2021

Hola, Wilfredo. Algunos países —como Argentina— han estado administrando la segunda dosis de Sputnik V hasta tres meses después de la primera, de tal modo que podrías esperar ese tiempo.

@drhuerta en República Dominicana nos están indicando a una tercera dosis de vacuna. Yo tengo dos sinovac.Y tres meses de ponerla. Ahora me tocaría una que no sea Sinovac. Eso está aprobado tengo 77 años. Gracias — Rosa Stella Troncoso (@Tetelatroncoso) June 25, 2021

Hola, Rosa. Cada entidad reguladora tiene sus criterios para hacer recomendaciones de salud pública en su país. No conozco ningún estudio científico que haya estudiado esa combinación, sin embargo, sería conveniente que le pregunte a su médico de cabecera.

Doctor Huerta, que significa que a algunas personas la segunda dosis de la vacuna les de muy duro : fiebre, vomito , malestar y sueño profundo ? — olf@logos (@olfuentes) June 25, 2021

Hola, Olf. No se sabe bien por qué ocurre esa reacción, pero no se ha probado que las personas que presentan una mayor reacción sea porque tienen un sistema de defensa más fuerte que los que no las presentan. Cada persona reacciona de manera diferente a vacunas y medicinas.

Tengo la misma pregunta@drhuerta. Se supone que las vacunas evitan en un 100% casos graves, hospitalizaciones y muertes. Por que una persona vacunada podria morir por COVID entonces? Nos estan engañando con relacion a la efectividad — Augusto Rodriguez (@Ajustin26374833) June 25, 2021

Hola, Augusto. Sería maravilloso que exista algún medicamento o, por extensión, cualquier intervención médica que sea 100% efectiva. Debido a la enorme diversidad biológica de los seres humanos, eso lamentablemente no existe. Del mismo modo que existen personas que no responden a algún medicamento, siempre existe la mínima posibilidad de que alguien completamente vacunado pueda enfermarse o morir.

Preguntas sobre el contagio de covid-19

Dr. Huerta, las personas vacunadas con las dos dosis de PFIZER , pueden contagiar covid?Gracias — Raquel Solórzano (@RaquelSolrzano1) June 23, 2021

Hola, Raquel. De acuerdo con la directora de los CDC de Estados Unidos, esa posibilidad es muy baja, es por eso que esos centros han levantado la petición de uso de mascarillas para las personas completamente vacunadas.

Pregunta dr, hay necesidad de cambiarse de ropa y bañarse (incluido el pelo) cuando salimos a la calle y volvemos a casa??? 🛑 — Blue Raspberry (@BlueRaspberryW) June 23, 2021

Hola, Blue. No, ya no es necesario hacer eso. Al comienzo de la pandemia, cuando aún no se conocía el modo de contagio de la infección, se pensaba que eso podía ser necesario. Ahora se sabe que el principal modo de contagio de covid-19 son los aerosoles que se producen con la respiración.

Estimado @drhuerta, un paciente COVID que acaba de ser dado de alta, después de estar internado 2 semanas, debe permanecer en cuarentena o ya puede estar en contacto directo con otras personas? Es decir, cuando a un paciente le dan de alta, es porque ya no tiene COVID?Gracias. — HeberG (@HeberGaspar1) June 23, 2021

Hola, Heber. Un paciente hospitalizado puede permanecer contagioso por lo menos 20 días después de haber empezado sus síntomas. Debes seguir las instrucciones del médico.

https://twitter.com/Alexan724/status/1408571685935226881

Hola, Alexandra. No es necesario que empieces la serie de nuevo, como si no hubieras recibido ya la primera. Solo necesitas la segunda dosis, que puedes recibir a los 90 días después de haber superado la enfermedad.

@drhuerta buenos días doctor que tiempo tienes que pasar para salir negativo después que tuve covid 19 ??sin sintomas — Alberto (@Alberto87928061) June 25, 2021

Hola, Alberto. 10 días después de haber empezado el primer síntoma, la prueba debe ser ya negativa, aunque, como lo hemos mencionado en episodios anteriores, aproximadamente el 10% de personas que han pasado la enfermedad pueden tener pruebas moleculares persistentemente positivas. Esa positividad se explica porque la prueba aún detecta pequeñas secuencias del virus, dando exámenes falso positivos, por lo cual no son contagiosos. En el caso de personas asintomáticas, se considera como día uno al día en que se hizo la prueba.

Otras preguntas de la audiencia

Dr. me acabo de anotar para ser candidato en el estudio de fase III de la vacuna Sanofi. Lo hice con determinación, pero ahora me entran dudas. Yo admiré cuando usted participó en el ensayo clínico de moderna. ¿Que opinión tiene de la vacuna Sanofi? ¿qué recomienda?. Gracias! — Fabricio Ismael Murillo (@fabricioism) June 26, 2021

Hola, Fabricio. Lo que se sabe es que el laboratorio Sanofi provee el antígeno de la vacuna, el que está compuesto por las proteínas de la espiga del virus, y el laboratorio GlaxoSmithKline (GSK) provee una sustancia que potencia la actividad del sistema de defensa.

Al igual que cuando participé en el estudio de Moderna, del que no se sabía si iba a funcionar o no, ni tampoco los efectos secundarios que podría causar, en este momento no se sabe qué podría pasar con la vacuna de Sanofi. Mi decisión fue una determinación muy personal.

Si no estás seguro de tu participación, no lo hagas. De suceder algo, podrías arrepentirte.

Hola dr. Huerta quería consultarle si la gripe española se erradico o sigue con nosotros?? — John (@John80819957) June 24, 2021

Excelente pregunta, John. De acuerdo con el Dr. Jeffrey Taubenberger, quien formó parte del equipo científico que aisló y secuenció por primera vez el genoma del virus de la gripe de 1918 a fines de la década de 1990, ese virus se extinguió después de infectar a la tercera parte de la humanidad.

Esa extinción, explicada por el fenómeno de “deriva antigénica”, o “antigenic drift” en inglés, hizo que el genoma del virus se diluya, por decirlo de alguna manera.

Sin embargo, dice el Dr. Taubenberger, los descendientes de ese virus han aparecido de tiempo en tiempo causando otras grandes epidemias.

