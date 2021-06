Lee la transcripción completa de la declaración de Britney Spears ante la corte

CNN en Español

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — Britney Spears habló sobre su tutela ordenada por la corte durante una audiencia realizada el miércoles. Spears habló por teléfono, ya que la audiencia fue virtual y leyó sus notas por poco más de 20 minutos.

A continuación la transcripción de sus comentarios, que han sido ligeramente editados para mayor claridad.

Britney Spears: Está bien, bueno, acabo de recibir un teléfono nuevo, así que tengan paciencia conmigo. Bien, tengo este, tengo mucho que decir. Entonces, um, tengan paciencia conmigo. Básicamente, han pasado muchas cosas en dos años. Escribí todo esto. La última vez que estuve en la corte, seré honesta contigo, no he vuelto a la corte en mucho tiempo porque no creo que me escucharon en ningún nivel cuando vine a la corte la última vez.

Traje cuatro hojas de papel en mis manos y escribí extensamente por lo que he pasado los últimos cuatro meses antes de llegar allí. Las personas que me hicieron eso, no deberían ser capaces de escaparse tan fácilmente. Voy a recapitular. Estaba en una gira en 2018 que me vi obligada a hacer. Mi administración dijo que si no hacía esa gira …

Juez Brenda Penny: Sra. Spears, odio interrumpirla, pero el taquígrafo de la corte está tomando nota de lo que dice, así que tiene que hablar un poco más despacio.

Spears: Las personas que me hicieron esto no deberían huir y no deberían poder escaparse tan fácilmente. En resumen. Estuve de gira en 2018. Me vi obligada a hacerlo. Mi administración dijo que si no hacía esta gira tendría que encontrar un abogado y, por contrato, su propia administración podría demandarme, si no cumplía con la gira. Me entregó una hoja de papel cuando me bajé del escenario en Las Vegas y me dijo que tenía que firmar. Fue muy amenazante y aterrador, fue una tutela. Ni siquiera pude conseguir a mi propio abogado, así que por miedo, seguí adelante e hice la gira.

Cuando salí para eso se suponía que iba a realizar un nuevo espectáculo en Las Vegas. Comencé a ensayar temprano, pero fue difícil porque había estado haciendo Vegas durante cuatro años y necesitaba un descanso intermedio. Pero no, me dijeron que este era el calendario y así es como va a ir. Ensayé de cuatro a cuatro días y medio a la semana. La mitad del tiempo en el estudio y la otra mitad en un estudio de Westlake. Básicamente estaba dirigiendo la mayor parte del espectáculo en mi paradero, donde prefería ensayar y de hecho hice la mayor parte de la coreografía, es decir, les enseñé a mis bailarines mi nueva coreografía yo misma. Me tomo muy en serio todo lo que hago, hay toneladas de videos conmigo en los ensayos, no era buena. Era fantástica.

La vida de Britney Spears en datos

Es gracioso escuchar el lado de la historia de mi administración, todos dijeron que yo no participaba en los ensayos y [que] nunca acepté tomar mi medicación, que mi medicación solo se toma por las mañanas, nunca en el ensayo. Ni siquiera me ven. Entonces, ¿por qué estaban afirmando eso?

Cuando dije que no a un paso de baile en los ensayos, fue como si hubiera colocado una bomba enorme en alguna parte, y no quiero vivir de esta manera. Después de eso, mi administración, mis bailarines y mi asistente de las nuevas personas que se suponía que iban a hacer el nuevo espectáculo entraron en una habitación, cerraron la puerta y no salieron durante al menos 45 minutos. Ahora no estoy aquí para ser esclava de nadie, puedo decir que no a un paso de baile. Mi terapeuta en ese momento, el Dr. Benson que murió, me dijo que el manager lo llamó y luego en ese momento y le dijo que no estaba cooperando, ni siguiendo las pautas y los ensayos. Y también dijo que no estaba tomando mi medicamento, lo cual es muy tonto porque he tenido a la misma mujer, todas las mañanas durante los últimos ocho años, me dio mi mismo medicamento, y no estoy ni cerca de este grupo de personas. No tuvo ningún sentido.

Hubo un período de una semana en el que fueron amables conmigo… y les dije que no quería hacer eso. Hubo, fueron amables conmigo, dijeron [que] si no quiero hacer el nuevo show de Las Vegas, no tengo que hacerlo porque me estaba poniendo muy nerviosa. Dije, puedo esperar. Fue como si me hubieran dicho que podía esperar. Fue como quitarme literalmente 90 kilos de encima cuando él dijo que ya no tenía que hacer el espectáculo, porque era, era muy, muy dura conmigo misma y era demasiado.

No pude soportarlo más. Así que recuerdo haberle dicho a mi asistente, ‘pero sabes, me siento extraña de decir que no, siento que volverán y serán amables conmigo o me castigarán o algo así’. Tres días más tarde, después de decirle que no a Las Vegas, mi terapeuta me sentó en una habitación y me dijo que había recibido un millón de llamadas telefónicas sobre cómo no cooperaba en los ensayos y que no había estado tomando mi medicación. Todo esto era el problema.

Inmediatamente al día siguiente me puso litio, de la nada, me quitó los medicamentos normales que había estado tomando durante cinco años y el litio es un medicamento muy, muy fuerte y completamente diferente en comparación con lo que era [ininteligible]. Puedes sufrir una discapacidad mental si tomas demasiado si te quedas con él por más de cinco meses, pero él me puso en eso y me sentí borracha, realmente ni siquiera podía defenderme. Ni siquiera podía tener una conversación con mi mamá o mi papá realmente sobre nada. Le dije que estaba asustada y que mi médico me tenía con –seis enfermeras diferentes con este nuevo medicamento vinieron a mi casa y se quedaron conmigo para controlarme con este nuevo medicamento, que nunca quise tomar para empezar.

Celebridades muestran su apoyo a Britney Spears 1:44

Había seis enfermeras diferentes, enfermeras en mi casa, por lo que no me dejaron llevarme mi auto para ir a ninguna parte durante un mes. Mi familia no solo no hizo una maldita cosa, mi papá estaba de acuerdo, cualquier cosa que me sucediera tenía que ser aprobada por mi papá y mi padre actuó como si no supiera que me dijeron que tenía que hacerme pruebas durante las vacaciones de Navidad antes de que me enviaran lejos cuando mis hijos se fueron a casa en Louisiana. Él fue quien aprobó todo. Toda mi familia no hizo nada. Durante las dos semanas de vacaciones, una señora vino a mi casa durante cuatro horas al día, me sentó y me hizo una prueba psicológica. Tardó una eternidad. Pero me dijeron que tenía que hacerlo. Después de eso, estaba, tuve que hacerlo luego de que recibí una llamada telefónica de mi padre un día después de que hice la prueba psicológica con esta señora, básicamente diciendo que no pasé la prueba o lo que sea, y lo que sea.

‘Lo siento, Brittany, tienes que escuchar a tus médicos que planean enviarte a una pequeña casa en Beverly Hills para hacer un pequeño programa de rehabilitación que vamos a concretar para ti. Vas a pagar US$ 60.000 al mes por esto’. Lloré por teléfono durante una hora y le encantó cada minuto. El control que tenía sobre alguien tan poderosa como yo le encantaba controlar para lastimar a su propia hija y al 100.000%. Le encantó.

Hice mis maletas y fui a ese lugar. Trabajé siete días a la semana sin días libres, lo que en California lo único similar a esto se le llama tráfico sexual. Hacer que cualquiera trabaje, trabajar en contra de su voluntad, quitarle todas sus posesiones —tarjetas de crédito, efectivo, teléfono, pasaporte y colocarlos en una casa donde ellos trabajan con personas que viven con ellos.

Ofrecen, todos serían las enfermeras, la seguridad 24 horas al día, 7 días a la semana. Había un chef que vino allí y me cocinaba todos los días durante la semana. Me veían cambiarme todos los días desnuda, mañana, mediodía y noche. Mi cuerpo —no tenía puerta de privacidad para mi habitación. Les di ocho galones [30 litros] de sangre a la semana. Si no hacía ninguna de mis reuniones y [si no] trabajaba de ocho a seis de la noche, que son 10 horas al día, siete días a la semana, sin días libres, no podría ver a mis hijos ni a mi novio.

Justin Timberlake: «Después de lo que vimos hoy, todos deberíamos apoyar a Britney en este momento»

Nunca tuve voz en mi agenda, siempre me dijeron cómo hacer esto, y señora, se lo diré, estar sentada en una silla 10 horas al día, siete días a la semana, no es divertido. Especialmente cuando no puedes salir por la puerta principal, y es por eso que te vuelvo a decir esto dos años después, después de mentir y decirle al mundo entero que estoy bien y estoy feliz. Es mentira. Pensé que tal vez había si lo decía lo suficiente, tal vez podría ser feliz porque he estado en negación. Estuve en estado de shock. Estoy traumatizada, ya sabes, finge hasta que lo logres, pero ahora te digo la verdad, está bien, no estoy feliz. No puedo dormir. Estoy muy enojada. Es una locura. Y estoy deprimida. Lloro todos los días y la razón por la que les digo esto es porque no entiendo cómo el estado de California puede tener todo esto escrito en los documentos judiciales desde el momento en que me presenté y hacer absolutamente nada, simplemente contraten con mi dinero, [a] otra persona para mantener, cumplo mi palabra.

Señora, mi papá y cualquier persona involucrada en la tutela y mi administración que desempeñó dos roles y me castigaron cuando dije ‘no’. Señora, deberían estar en la cárcel. Sus tácticas fantásticas, trabajar para Miley Cyrus mientras fuma porros en el escenario de los VMA, nunca se le ha hecho nada a esta generación por hacer cosas malas, pero mi precioso cuerpo ha trabajado para mi papá durante los últimos malditos 13 años, tratando de ser tan buena y bonita. Tan perfecta porque me trabaja tan duro cuando hago todo lo que me dicen. ¿Y el estado de California, mi padre, padre ignorante para llevarse a su propia hija, que solo tiene un rol conmigo si yo trabajo con él, me devuelven todo el curso y le permiten que me haga eso? Eso le ha dado a esta gente por la que he trabajado demasiado control.

OPINIÓN | Britney Spears tiene todo el derecho a estar enojada con todos nosotros

En cambio, también me amenazan si no voy, entonces tengo que ir a la corte, y será más vergonzoso para mí si el juez hace público el alcance de las pruebas que aprobamos. Tienes que ir. Me dijeron que por mi imagen tenía que seguir adelante y terminar de una vez. Me dijeron eso a mí, yo ni siquiera bebo alcohol. Debería beber alcohol, considerando lo que le hicieron a mi corazón.

Además, a la instalación de Bridges a la que me enviaron, ninguno de los niños pensó que estaba haciendo este programa durante cuatro meses, así que los últimos dos meses fui a una instalación de Bridges, ninguno de los niños allí hizo el programa. Nunca aparecieron para ninguno de ellos. No tenías que hacer nada si no querías. ¿Cómo es que siempre me hicieron ir? ¿Cómo es que siempre fui amenazada por mi papá y cualquiera que persistiera, yo no hago esto, lo que me dicen que haga, esclavizarme, me van a castigar?

La última vez que hablé contigo, simplemente manteniendo la tutela y manteniendo a mi papá, me hizo sentir como si estuviera muerta, como si no importara, como si no me hubieran hecho nada, como si pensaras que estaba mintiendo o algo así. Te lo vuelvo a decir porque no miento. Quiero sentirme escuchada y les digo esto de nuevo para que puedan entender la profundidad, el grado y el daño… merezco cambios en el futuro.

Me dijeron que tenía que sentarme y ser evaluada, espérenme. Está bien, quiero terminar con eso… Lamento mi ignorancia, pero honestamente no lo sabía. Pero, sinceramente, no creo que le deba a nadie ser evaluada. He hecho más que suficiente. No siento que deba estar en una habitación con alguien que me ofenda tratando de cuestionar mi capacidad de inteligencia, si necesito estar en esta estúpida tutela o no.

He hecho más que suficiente. No le debo nada a esta gente… es vergonzoso y desmoralizante lo que he pasado, y esa es la razón principal. Nunca lo he dicho abiertamente. Y principalmente no quería decirlo abiertamente porque honestamente no creo que nadie me creyera. Para ser honesta contigo, la historia de Paris Hilton, ¿sobre lo que le hicieron en esa escuela? No creí nada de eso. Lo siento, soy una persona ajena y seré honesta, no lo creí. Y tal vez estoy equivocada, y por eso no quería decir esto, la gente se burlaría de mí o se reiría de mí y diría ella está mintiendo, que lo tiene todo, que es Britney Spears. No estoy mintiendo. Solo quiero recuperar mi vida y han pasado 13 años y es suficiente.

La batalla de Britney Spears: todo lo que pasó en la corte

Ha pasado mucho tiempo desde que soy dueño de mi dinero, y es mi deseo, mi sueño, que todo esto termine sin que me vuelvan a probar. No tiene ningún sentido que el estado de California se quede sentado y, literalmente, me observe con sus propios ojos, ganarse la vida para tanta gente y llevar a tanta gente —camiones y autobuses— a la carretera conmigo y que me digan que no soy lo suficientemente buena. Pero soy genial en lo que hago. Y no necesito que la gente controle lo que hago y es suficiente, no tiene ningún sentido.

De cara al futuro, no estoy dispuesta a reunirme ni a ver a nadie. Me he reunido con suficiente gente en contra de mi voluntad. He terminado. Todo lo que quería… [es] que esto terminara y que mi novio me llevara y compartir mi historia con el mundo, y lo que me hicieron en lugar de que fuera un secreto para todos.

Quiero poder ser escuchada sobre lo que me hicieron al obligarme a mantenerlo en secreto por tanto tiempo, no es bueno para mi corazón, ya que he estado muy enojada y lloro todos los días. Me preocupa que me digan, estoy expuesta a personas que me hicieron esto, por mi cordura, necesito que usted Juez, me apruebe para hacer una entrevista donde pueda ser escuchada sobre lo que me hicieron. Y de hecho, tengo derecho a usar mi voz y representarme a mí misma.

Mi abogado dice que no puedo. No es bueno. No puedo dejar que el público sepa nada de lo que me hicieron y al no hacer nada… no está bien. De hecho, no quiero entrevistarme. Preferiría tener una llamada abierta para que los (ininteligibles) escuchen, lo cual no sabía que hoy estamos haciendo porque ellos lo hacen, en lugar de tener una entrevista, honestamente, necesito eso para sacar de mi corazón la ira y todo eso, que no es justo.

Están diciendo mentiras sobre mí y hablando de la situación y te hacen sentir tan estúpida y no puedo decir nada. Y mi propia gente dice que no puedo encajar en dos años, quiero grabar un llamado a la acción, que no sabía que estábamos haciendo esto. Y que el público sepa lo que me hicieron.

Conozco a mis abogados, me advirtieron que tuviera mucho cuidado antes de hablar. Porque estoy trabajando en exceso en esa instalación, ese lugar de rehabilitación, el lugar de rehabilitación me verá. Me dijo que debería guardármelo para mí. De hecho, había crecido con una relación personal con ellos. Mi abogado, he estado hablando con él como tres veces a la semana y ahora hemos construido una relación, pero realmente no he tenido la oportunidad por mí misma de elegir personalmente a mi propio abogado. Y me gustaría poder hacer eso.

Me gustaría también, la razón principal fue la tutela sin tener que ser evaluada. He investigado mucho y hay muchos jueces que están bajo la tutela de personas sin que tengan que ser evaluados todo el tiempo. La única vez que no lo hacen es cuando el familiar del tutor dice que algo anda mal en [la] persona y considera lo contrario. Y teniendo en cuenta que mi familia ha adoptado mi tutela durante 13 años, no me sorprendería que uno de ellos tuviera algo que decir, [que] siga adelante y diga: ‘No creemos que se deba pedir esto para ayudarla’. Especialmente si obtengo mi servicio justo y trato de obtener algo como ellos me hicieron.

También quiero hablarte de mis obligaciones en este momento, que personalmente no creo que en este momento le deba nada a nadie. Tengo tres reuniones a la semana a las que tengo que asistir pase lo que pase. Gente que no conozco. Estoy hablando contigo hoy porque siento que Jodi está empezando a llevarlo demasiado lejos conmigo. Me hacen ir a terapia dos veces por semana y a un psiquiatra.

Britney Spears critica los documentales que se hacen sobre su vida

No deberían decirme que tengo que estar disponible tres veces a la semana para reunirme con gente que no conozco. Te hablo hoy porque siento de nuevo que esa es realmente mi vida. No deberían decirme que tengo que trabajar en cada sesión con mi médico y luego la persona de terapia se vio obligada a hacer y legalmente mi vida, no se me debería decir que tengo que estar disponible tres veces por semana para personas que no conozco. Nunca en el pasado tuve que ver a un terapeuta más de una vez a la semana. Me cuesta mucho hablar con este hombre que no conozco.

Número uno. Le tengo miedo a la gente. No confío en la gente y el ingenioso montaje de estar en Westlake, uno de los lugares más expuestos de Westlake, que hoy, ayer, los paparazzi me mostraron saliendo del lugar, literalmente llorando. Es vergonzoso y desmoralizador. Merezco privacidad cuando voy. Merezco privacidad cuando voy y hago terapia, ya sea en mi casa como lo he hecho durante ocho años, siempre han venido a mi casa. O con el Dr. Benson, el tipo, el hombre que murió, fui a un lugar, similar al de Westlake, que estaba muy expuesto y realmente mal.

Bien, ¿dónde estaba yo? Es idéntico al Dr. Benson, el que murió legalmente, sí 100% abusó de mí, por el trato que me dio. Y para ser totalmente honesta contigo…»

*El juez interrumpe y le pide a Spears que reduzca la velocidad de su discurso para que el taquígrafo de la corte pueda seguir el ritmo.

Spears:… es idéntico al Dr. Benson que murió. El que ilegalmente, sí 100% abusó de mí por el trato que me dio. Y para ser totalmente honesta contigo cuando falleció, me arrodillé y le di las gracias a Dios. En otras palabras, me estaba empujando de nuevo, tengo fobias de estar atrapada en habitaciones pequeñas porque el trauma me encierra cuatro meses en ese lugar, no está bien que me envíen a esa habitación pequeña así.

Dos veces por semana con otro terapeuta nuevo, pago que ni siquiera aprobé. No me gusta No quiero hacer eso. Y no lo he hecho para merecer este tratamiento. No está bien obligarme a hacer algo que no quiera hacer. Por ley, y por todo este equipo, honestamente, debería poder demandarlos por amenazarme y decir, si no voy a estas reuniones dos veces por semana, no podemos permitirle ir a Maui en tus vacaciones. Tienes que hacer lo que te digan para este programa y luego podrás ir.

La campaña #FreeBritney desató el mayor misterio de la cultura pop. ¿Dará respuesta a los seguidores en la corte?

Y fue muy inteligente enviarme a uno de los lugares más expuestos en Westlake y sabiendo que tengo el tema candente de la tutela, más de cinco paparazzis van a aparecer y me harán llorar al salir de ese lugar. Quiero asegurarme de que hagan esto en mi casa para tener privacidad. Merezco privacidad.

Toda la tutela desde el principio… Una vez que ves a alguien, sea quien sea, en la tutela, ganando dinero, generándoles dinero, y a mí misma y trabajando. Esa totalidad, toda esa declaración allí mismo, la tutela debería terminar. Debería haber… No debería estar bajo tutela. Si puedo trabajar y proporcionar dinero y trabajar por mi cuenta. No tiene sentido. Las leyes deben cambiar. ¿Qué estado permite que las personas sean dueñas del dinero y las cuentas de otra persona y las amenace diciendo ‘no puedes ver tu dinero a menos que hagas lo que queremos que hagas’ y yo les estoy pagando y lo fui desde que tenía 17 años.

Tienes que entender lo delicado que es para mí todas las mañanas levantarme para saberlo, no puedo ir a ningún lado a menos que me reúna con personas que no conozco todas las semanas en la oficina, idéntica a aquella en la que el terapeuta abusó mucho de mí. Realmente creo que esta tutela es abusiva. Y dirán ‘Oh, la tutela está aquí para ayudar a la gente’. Pero luego hay 1.000 tutelas que también son abusivas.

No siento que pueda vivir una vida plena, no les debo. No les debo ir a ver a un hombre que no conozco y compartir mis problemas. Ni siquiera creo en la terapia. Siempre creo que se lo llevas a Dios. Quiero terminar la tutela sin ser evaluada. Mientras tanto, quiero [ver] a este terapeuta una vez a la semana. Puede venir a mi casa… No, solo quiero que [él] venga a mi casa. No estoy dispuesta a ir a Westlake y sentirme avergonzada por todos estos paparazzi, paparazzi viciosos y asquerosos, que se ríen en mi cara y me toman fotos. Ellos me enviaron enviándolos a los lugares más expuestos, y les dije que no quería ir allí porque sabía que los paparazzi aparecerían allí.

Solo me dieron dos opciones de terapeutas y no estoy segura de cómo toma las decisiones, señora, pero esta es la única oportunidad para que pueda hablar con usted por un tiempo. Necesito su ayuda, así que si puede dejarme saber dónde está su cabeza, honestamente no sé qué decir, pero mis solicitudes son solo poner fin a la tutela sin ser evaluada.

Quiero básicamente una petición para poner fin a la tutela pero yo quiero que sea una petición para terminar no quiero ser evaluada para estar sentada en una habitación con la gente durante horas un día como ellos me hicieron antes, y lo hicieron incluso peor para mí después de que eso sucedió, así que simplemente… Soy nueva en esto, y estoy investigando todas estas cosas. Conozco el sentido común y el método por el que las cosas pueden terminar. Para las personas que han terminado sin que hayan sido evaluadas, así que solo quiero que lo tomen en consideración. También he investigado.

También tomó un año durante covid conseguirme algún método de cuidado personal. Durante, covid, dijo que no había servicios disponibles. Ella está mintiendo, señora. Mi mamá fue al spa dos veces en Louisiana durante covid. Durante un año no me hice las uñas, no me arreglaron el cabello, ni masajes, ni acupuntura, nada durante un año. Veía a las mucamas en mi casa cada semana con las uñas hechas, diferente cada vez.

Ella me hizo sentir como lo hace mi papá —un comportamiento muy similar al de mi papá— pero una dinámica diferente. El equipo quiere que trabaje y me quede en casa, en lugar de tener vacaciones más largas. Allí, usan, están acostumbrados a que haga una rutina semanal para ellos. Y ya ni puedo más. No siento que les deba nada en este momento. Necesitan que se les recuerde que en realidad trabajan para mí.

También se supone que puedo tener un amigo con el que solía hacer reuniones de AA, hice AA durante dos años para tener como, ya sabes, hice tres reuniones a la semana, ya sabes, conocí a un montón de mujeres allí y no puedo ver a mis amigos que viven a ocho minutos de mí, lo que me resulta sumamente extraño. Siento que me hacen sentir como si viviera en un programa de rehabilitación. Esta es mi casa.

Me gustaría que mi novio pudiera llevarme en su coche, y quiero reunirme con un terapeuta una vez a la semana, no dos veces a la semana, y quiero que venga a mi casa, porque en realidad sé que puedo tomar un poco de terapia (riendo). Creo que eso es… y me gustaría avanzar progresivamente y quiero tener un trato real, quiero poder casarme y tener un bebé. Me dijeron ahora mismo sobre la tutela. No puedo casarme ni tener un bebé. Tengo un ID [DIU] dentro de mí en este momento, para que no quede embarazada. Quería sacar el I[U]D para poder empezar a intentar tener otro bebé. Pero este supuesto equipo no me deja ir al médico a sacarlo porque no quieren que tenga hijos, ningún hijo más.

Básicamente, esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien. Merezco tener una vida. He trabajado toda mi vida. Merezco tener un descanso de dos o tres años y ya sabes, hacer lo que quiero hacer. Pero siento que es un soporte aquí, y me siento abierto y estoy bien para hablar contigo hoy sobre eso, pero desearía poder quedarme contigo en el teléfono para siempre porque cuando cuelgo el teléfono, todos de repente, escucho todos estos «no». No, no, no, y luego, de repente, siento que se unen en mi contra, me siento intimidada, excluida y sola. Estoy cansada de sentirme sola. Merezco tener los mismos derechos que cualquiera al tener un hijo, una familia, cualquiera de esas cosas, y más.

Y eso es todo lo que quería decirte y muchas gracias por dejarme hablar contigo hoy.

