Policía Nacional de Nicaragua mantiene bajo arresto domiciliario a una exdiputada, esposa del expresidente Alemán

CNN en Español

olivertapia

(CNN Español) — La Policía Nacional de Nicaragua detuvo este lunes a la exdiputada por el Partido Liberal Constitucional y ex primera dama de la República, María Fernanda Flores Lanzas.

Un comunicado de la Policía Nacional anunciando la detención dice que Flores Lanzas permanece en su domicilio bajo custodia policial, de conformidad con el artículo 1 de la Ley No. 1055 «Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz».

Policía Nacional de Nicaragua detiene al quinto precandidato presidencial

María Fernanda Flores Lanzas, ex primera dama de Nicaragua, en una imagen de 2020. (Photo by INTI OCON/AFP via Getty Images)

La Policía informó que Flores Lanzas está siendo investigada por denuncias de «realización de actos que atentan contra la independencia, soberanía y autodeterminación, incitación a injerencias extranjeras en asuntos internos, solicitud de intervenciones militares, organización con financiamiento de potencias extranjeras para realizar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y administrar bloqueos económicos, comerciales y financieros de operaciones contra el país y sus instituciones, exigir, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación». El comunicado policial no detalla los hechos concretos por los que se investiga a Flores Lanzas.

CNN intentó comunicarse con la excongresista, pero ella no respondió.

¿Qué está pasando en Nicaragua? Detención de opositores, elecciones cuestionadas y la reacción de organismos internacionales

La Asamblea Nacional destituyó a Flores Lanzas –esposa del expresidente Arnoldo Alemán– de su condición de diputada del Partido Liberal Constitucionalista el 26 de noviembre. La solicitud de destitución fue promovida por la legisladora María Haydee Ozuna, antigua aliada política del expresidente. Ozuna también es presidente del Partido Liberal Constitucionalista, el mismo partido que Flores Lanzas.

Nicaragua niega entrada a periodista de The New York Times 1:06

La policía detiene a reconocido periodista deportivo

En un segundo comunicado de prensa, y sin entregar detalles del lugar y circunstancia, la Policía Nacional informó que también detuvo el lunes al periodista deportivo Miguel Ángel Mendoza Urbina. El documento dice que está siendo investigado por denuncias de “realizar actos que atentan contra la independencia, la soberanía y la autodeterminación, e incitan a injerencias extranjeras en los asuntos internos del país”.

Por su parte, el Sindicato Nicaragüense de Periodistas y Comunicadores Independientes (PCIN), a través de su página de Facebook, denunció la detención de Mendoza Urbina, diciendo que «fue secuestrado por la policía hace unos minutos. Se desconoce el paradero de Mendoza. Exigimos su liberación inmediata».

Argentina y México llaman a sus embajadores en Nicaragua para hacer consultas sobre las acciones del gobierno contra opositores

El periodista Carlos Fernando Chamorro denuncia allanamiento de su domicilio

En la noche del lunes, el periodista y director de El Confidencial Carlos Fernando Chamorro denunció a través de sus redes sociales un allanamiento a su casa en la urbanización Intermezzo del Bosque Chamorro y su esposa, Desiré Elizondo, no se encontraban en el domicilio en ese momento.

Ortega ha cruzado la raya, dice hijo de un detenido 0:54

“¿Qué busca durante cuatro horas la policía de Ortega en la casa de un periodista, donde no existen armas? ¿Se llevarán como «cuerpo del delito» las obras de mi padre Pedro Joaquín Chamorro: Estirpe Sangrienta: Los Somoza; El Diario de un Preso; Diario Político; y El Periodista?”, preguntó Chamorro.

CNN ha preguntado a la Policía Nacional sobre la operación, pero no ha respondido.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH dijo en su cuenta de Twitter: “El régimen de Ortega Murillo ordenó registrar la casa de Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, y Desiré Elizondo. Es evidente que las noches de terror y brutal represión en Nicaragua no cesarán. Alertamos a la comunidad internacional, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos».