OPINIÓN | Como científico, quiero creer en los ovnis, pero…

Alexandra Ferguson

Nota del editor: Don Lincoln es un científico senior en el Laboratorio Nacional de Aceleradores Fermi. Es autor de varios libros de ciencia para el público en general, entre ellos «Alien Universe: Extraterrestrial Life in Our Minds and in the Cosmos». También produce una serie de videos de educación científica. Síguelo en Facebook. Las opiniones expresadas en este comentario son exclusivamente suyas. Ver más artículos de opinión.

(CNN) — «La verdad está ahí fuera» es el eslogan de la serie de televisión «The X-Files«, emitida por la cadena Fox en la década de 1990. Exploraba lo paranormal y lo inexplicable, pero en gran medida se centraba en la idea de que no solo existe la vida extraterrestre, sino que ha visitado la Tierra en repetidas ocasiones.

Un informe del Pentágono que se espera para finales de este mes, en el que se detalla lo que el Ejército de EE.UU. sabe sobre los ovnis(y posiblemente sobre las visitas extraterrestres), puede arrojar algo de luz sobre la situación. La noticia del próximo informe fue recibida con entusiasmo y expectativas, aunque los funcionarios informados de los resultados han dicho que el informe puede oscurecer la conversación con sus conclusiones ambiguas. Y la expectativa de múltiples redacciones, en principio para evitar revelar las capacidades del ejército de Estados Unidos, seguramente alimentará las sospechas de los teóricos de la conspiración.

Este miércoles, semanas antes del esperado informe, los miembros del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes recibieron una sesión informativa clasificada sobre el asunto. Es posible que no sepamos qué información clasificada se le revelará al comité. Pero algo está claro: el gobierno se toma muy en serio el avistamiento de ovnis.

En cualquier conversación sobre este tema, es imperativo tener claro lo que significa el término ovni. Para muchos, los ovnis evocan imágenes de platillos voladores y pequeños hombres verdes (LGM). Pero, por supuesto, eso no es exacto. OVNI significa literalmente «Objetos Voladores No Identificados», o simplemente algo en el aire que no tiene explicación. Sin embargo, para muchos la conexión entre ovnis y LGM es demasiado fuerte, por lo que se ha acuñado una nueva frase: Fenómenos Aéreos No Identificados, o UAPs, por sus siglas en inglés, que puede ayudar a romper la asociación.

Si deshacemos el vínculo mental entre los ovnis y la vida extraterrestre, entonces la idea de un avistamiento de ovnis parece más plausible. Por supuesto, podría tratarse de un platillo que transporte LGM, pero también podría ser una nave militar o, lo que es más triste para los entusiastas de los extraterrestres, un objeto espacial aún más trivial como el planeta Venus, globos meteorológicos, aviones volando en formación o una infinidad de fenómenos ordinarios, a menudo combinados entre sí.

Y no se puede descartar la posibilidad de que se trate de un simple engaño. Por supuesto, si se identifican fenómenos ordinarios como la causa del avistamiento, el objeto ya no es técnicamente un ovni.

Aunque los que están convencidos de que las visitas extraterrestres son reales señalan historias mucho más antiguas, uno de los primeros ejemplos modernos de lo que llamaríamos ovnis proviene de los informes de los pilotos de caza aliados que regresaban de los bombardeos sobre la Europa ocupada. Ellos hablaban de luces brillantes que seguían a sus aviones. Los pilotos llamaban a estas luces «foo fighters», y creían que eran algún tipo de arma nazi.

El informe que realmente generó que los OVNIs se volvieran parte de la cultura popular ocurrió el 24 de junio de 1947, cuando el piloto Kenneth Arnold estaba volando cerca del Monte Rainier en el Estado de Washington. Él reportó nueve objetos iluminados, delgados y con forma de semilunas que se movían en línea, como la cola de una cometa. Estimó que su velocidad era de unos 1.700 kilómetros por hora, lo que era increíblemente rápido para la época. La prensa se interesó mucho por la historia de estos misteriosos objetos voladores.

El término «platillos voladores» llegó a nuestro idioma de forma accidental. El 26 de junio, el diario Chicago Sun publicó un titular: «Platillos voladores supersónicos avistados por un piloto de Idaho». Sin embargo, la noticia contaba una historia diferente. En una entrevista, Arnold dijo a los periodistas que los objetos se movían «como lo haría un platillo si lo hicieras saltar sobre el agua», pero el titular hizo que el término «platillo volador» se volviera omnipresente. Desde entonces, muchas personas han declarado haber visto ovnis con forma de platillo. Al parecer, el poder de la sugestión es real.

Otra historia de ovnis ocurrida durante el frenesí del verano de 1947 son los informes de un platillo volador que se estrelló en Roswell, Nuevo México. En julio, el Roswell Daily Record publicó un titular sobre la captura de un platillo volador, pero al día siguiente, los nuevos informes revelaron que en realidad había sido un globo meteorológico.

La historia permaneció latente hasta 1979, cuando el diario National Enquirer publicó un artículo en el que un miembro de los servicios de inteligencia que trabajaba en Roswell en 1947 afirmaba que el objeto era un platillo volador. Siguieron documentales, así como un libro de 1980 titulado «The Roswell Incident«. La imaginación del público quedó cautivada.

Pero dejando a un lado las conexiones con los platillos voladores, hay una pregunta real sobre lo que ocurre cuando se observa un objeto extraño volando por el aire. O tal vez la mejor pregunta sea: «¿Está pasando algo?» Eso es lo que muchos esperan que nos diga el próximo informe del Pentágono.

El ejército de EE.UU. lleva mucho tiempo tomándose en serio los informes sobre ovnis. Después de todo, si estos objetos, que según muchos se mueven a una velocidad mucho mayor que incluso el armamento más avanzado del arsenal estadounidense, podrían ser una amenaza militar. No importa si los objetos son de origen extraterrestre o algún tipo de tecnología avanzada de otro país. Sería una grave irresponsabilidad si los militares no investigaran.

Y lo han hecho. Por ejemplo, de 1947 a 1969, un esfuerzo de la Fuerza Aérea llamado «Project Blue Book» investigó 12.618 informes de OVNIs y encontró que la mayoría de ellos eran simplemente fenómenos ordinarios. Cuando se cerró, todavía había 701 informes de OVNIs que no habían sido explicados y ninguna de las explicaciones de los informes comprendidos involucraba pequeños hombres verdes.

Más recientemente, un nuevo esfuerzo para estudiar los ovnis fue defendido por el entonces senador Harry Reid. Este programa, llamado Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas o AATIP por sus siglas en inglés, funcionó de 2007 a 2012 e investigó los informes de ovnis del personal militar estadounidense. La explicación para cerrarlo fue simplemente que la financiación estaba mejor empleada en otros programas. En 2020 se puso en marcha un programa similar, llamado Unidentified Aerial Phenomena Task Force.

Luis Elizondo, exdirector del AATIP y al que a veces se le llama Fox Mulder del mundo real, denunció lo que consideraba la terminación prematura del proyecto. Él sigue instando a la administración y al público a centrarse en lo que considera un asunto de importancia crucial.

Entonces, ¿qué pienso sobre los ovnis y los pequeños hombres verdes? Como científico, creo que la vida extraterrestre es común en el universo. Después de todo, los astrónomos han descubierto miles de exoplanetas y la química es la química. Si se dan las condiciones adecuadas, la vida surgirá de las mismas reacciones químicas que vemos aquí en la Tierra; y también son posibles otras combinaciones químicas. De hecho, me asombra pensar que la vida no haya evolucionado en otros lugares. Creo que es probable que la vida extraterrestre inteligente sea relativamente rara.

Aquí, en la Tierra, han evolucionado millones de especies desde que comenzó la vida, y solo la humanidad ha desarrollado la inteligencia y las capacidades para desarrollar una civilización tecnológicamente avanzada. Y creo que la mayoría de los ovnis (probablemente todos) no son observaciones de naves extraterrestres. Dejando de lado las dificultades de los viajes interestelares, me parece inconcebible que una especie avanzada nos encuentre lo suficientemente interesantes como para visitarnos, pero no como para establecer contacto. Y, si querían evitar el contacto, no están siendo muy sigilosos al respecto.

Pero estoy abierto a que me demuestren que estoy equivocado. Personalmente, quiero que la sociedad siga financiando programas que tratan de buscar vida extraterrestre, especialmente el SETI, o sea el programa de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, que busca transmisiones de radio de civilizaciones avanzadas alrededor de estrellas lejanas. También quiero llegar al fondo del fenómeno OVNI. Si se trata de armas avanzadas de otros países, debemos saberlo. Y a nadie le haría más ilusión que a mí descubrir que no estamos solos en el cosmos y que nos visitan.

Como dijo Fox Mulder: «Quiero creer». Pero primero, necesitamos pruebas irrefutables.