Adele casi confirma que Rich Paul es su novio con una nueva publicación de Instagram

(CNN) — Durante meses han circulado rumores sobre el estado de la relación de Adele, pero ahora lo está haciendo oficial en su cuenta de Instagram.

Adele, de 33 años, y Rich Paul, de 39, fueron vinculados por primera vez cuando Paul le dijo a la revista The New Yorker en mayo que estaban “pasando el rato”. La prueba apareció en julio cuando la pareja asistió al Juego 5 de las Finales de la NBA, pero desde entonces todo ha sido especulación hasta la publicación de este domingo.

La cantante de ‘Hello’ inició el post con dos imágenes de ella maquillada y luciendo un vestido blanco y negro, y termina con una selfie en blanco y negro con Paul. La leyenda es un simple emoji de corazón.

Según Forbes, Rich Paul es un superagente deportivo y el fundador y director ejecutivo de Klutch Sports Group, la agencia que representa a Lebron James y otros jugadores famosos de la NBA.

Se ha hecho un nombre en el mundo del deporte y está listo para publicar sus memorias a través de Roc Lit 101, una rama editorial de Roc Nation, la compañía propiedad de Shawn “Jay-Z” Carter.

Adele se separó de su exmarido, Simon Konecki, en 2019 y finalizaron su divorcio en marzo. Tienen un hijo juntos, Angelo, que tiene 9 años.

