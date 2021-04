Muere el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, a los 99 años

Noticias CNN

(CNN) — Felipe de Gran Bretaña, duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II, murió a los 99 años.

«Es con profundo pesar que Su Majestad la reina anuncia la muerte de su amado esposo, Su Alteza Real el príncipe Felipe, duque de Edimburgo», dice un comunicado del Palacio de Buckingham.

«Su Alteza Real falleció pacíficamente esta mañana en el Castillo de Windsor», agregaron.

El Palacio de Buckingham dijo que se harán más anuncios a su debido tiempo.

«La Familia Real se une a personas de todo el mundo para lamentar su pérdida», dice el comunicado.

La reina y el príncipe Felipe saludan desde un avión poco antes de de despegar de Tokio en mayo de 1975. Sadayuki Mikami/AP

El príncipe abandonó el hospital King Edward VII en Londres el 16 de marzo. Se estaba recuperando en el hospital privado después de someterse a una cirugía cardíaca en el hospital de San Bartolomé.

Fue ingresado por primera vez en el hospital el 16 de febrero.

El príncipe Felipe nació en Corfú, Grecia, el 10 de junio de 1921.

Reacciones a la muerte del príncipe Felipe

La noticia de la muerte del duque de Edinburgo fue recibido con mensajes de condolencia en el Reino Unido.

«Muy triste ver la muerte del príncipe Felipe. Fue un gran hombre tanto en la guerra como en la paz. Todos nuestros pensamientos están con nuestra magnífica reina», escribió el exconservador Nigel Farage.

La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, dijo que estaba «entristecida por la noticia de la muerte del duque de Edimburgo» y envió condolencias a la reina:

Piers Morgan, presentador de televisión, llamó al príncipe Felipe «un verdadero británico que dedicó su vida al servicio público sin interés personal y fue una roca de apoyo devoto para su majestad,la reina»

Así era el príncipe Felipe

Felipe fue el consorte británico con más años de servicio. Se casó con la entonces princesa Isabel en 1947 después de un noviazgo que encantó a un país que aún se recuperaba de los estragos de la Segunda Guerra Mundial.

En sus siete décadas de servicio, Felipe solía acompañar a la reina en compromisos reales y dirigía miles de sus propias apariciones en solitario. Una vez se refirió a sí mismo como «el descubridor de placas con más experiencia del mundo», mientras que la reina lo elogió como su «constante fuerza y ​​guía».

El duque era conocido por sus comentarios espontáneos que a menudo mostraban un ingenio rápido pero ocasionalmente caían mal, a veces de manera espectacular. Felipe continuó haciendo apariciones públicas hasta bien entrados los 90 y se retiró en agosto de 2017.

Apoyó una serie de iniciativas filantrópicas y estuvo asociado con alrededor de 800 organizaciones. Fundó el Duke of Edinburgh Awards Scheme, un programa de desarrollo juvenil que opera en más de 130 países y territorios de todo el mundo.

Después de jubilarse, Felipe pasó gran parte de su tiempo en la finca rural de Sandringham de la reina. Ocasionalmente se le vio en años posteriores en eventos familiares privados como las bodas del duque y la duquesa de Sussex, y de la princesa Eugenia con Jack Brooksbank, ambos en el castillo de Windsor.

Los problemas de salud del príncipe Felipe

La avanzada edad de Felipe significaba que su salud había sido objeto de gran atención en los medios de comunicación en los últimos años. En diciembre de 2019, fue trasladado al hospital como una «medida de precaución» por lo que el Palacio de Buckingham describió como una condición «preexistente».

Anteriormente había sido ingresado en el hospital en múltiples ocasiones por una variedad de razones, incluso para un reemplazo de cadera y para el tratamiento de infecciones de la vejiga.

Un rápido vistazo a la vida del príncipe Felipe que murió este viernes

El duque nació como el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca en la isla griega de Corfú en 1921. Dejó Grecia a los 18 meses con su familia cuando el rey Constantino se vio obligado a abdicar después de una revuelta de las fuerzas militares griegas. La familia se mudó primero a París y luego, en 1928, a Inglaterra.

Felipe tuvo una infancia itinerante, educado de diversas formas en el Reino Unido, Francia y Alemania.

Se convirtió en un oficial naval condecorado por su servicio durante la Segunda Guerra Mundial y, cuando volvió la paz, reavivó una amistad anterior con Elizabeth que rápidamente se convirtió en un romance público.

Para casarse, el duque renunció a su título griego, se convirtió en un súbdito británico naturalizado y tomó el apellido Mountbatten, derivado del lado materno de la familia. La ceremonia de matrimonio se llevó a cabo en la Abadía de Westminster en 1947. Él y Elizabeth tuvieron cuatro hijos: Carlos, Anna, Andrés y Eduardo.