La mitad de los adultos en EE.UU. podrían recibir una dosis de la vacuna para el fin de semana; los expertos dicen que es pronto para celebrar

(CNN) — Estados Unidos está en camino de vacunar contra el covid-19 a la mitad de todos los adultos para el fin de semana con al menos una dosis, según un asesor de la Casa Blanca, pero eso no significa que el país haya terminado con la pandemia.

«Tenemos que recordar que hay más de 100 millones de adultos que aún no han sido vacunados», dijo el martes el asesor principal de la Casa Blanca para la respuesta al covid-19, Andy Slavitt, a Chris Cuomo de CNN. «Todavía no estamos allí, y uno no gana la guerra hasta que tiene a todos consigo».

El presidente Joe Biden ha establecido la meta de que cada estado abra la vacunación a todos los adultos para el 19 de abril, una tarea que se está volviendo más fácil a medida que aumenta el suministro y la accesibilidad de las vacunas, dijo Slavitt.

Pero a pesar de las mejoras, EE.UU. tiene un largo camino por recorrer antes de alcanzar la inmunidad colectiva. El Dr. Anthony Fauci ha estimado que para ello, el 70-85% de la población necesita volverse inmune. Y el ritmo para vacunar a todos los adultos que lo deseen varía mucho entre los estados, según un análisis de CNN de datos federales.

Si bien estados como Nueva York y Dakota del Norte podrían vacunar a todos los adultos dispuestos en junio, algunos estados podrían tardar hasta finales de 2021. Y en una carrera contra las variantes de propagación y el aumento de la fatiga del covid-19, los expertos dicen que es imperativo vacunar a los estadounidenses rápidamente.

Algunos estados están levantando los mandatos de máscaras y ampliando el aforo permitido en las empresas. Pero Fauci dijo el martes que retirar las medidas preventivas mientras la mayoría de los estadounidenses aún no están vacunados es un error.

«Es prematuro declarar una victoria», dijo Fauci. «Tenemos que seguir y aguantar un poco más continuando con las medidas de salud pública».

Afortunadamente, Estados Unidos cuenta con herramientas para mantener el rumbo aún si el público está fatigado, dijo Slavitt. Ampliar el acceso a las vacunas y enfocarse en los grupos vulnerables, como hizo EE.UU. al darle al 80% de los maestros y el personal escolar al menos una dosis en medio de los llamados para la reapertura de las escuelas, puede ayudar a la nación a continuar luchando contra el covid-19, dijo Slavitt.

Planes de reapertura

Aunque los expertos en salud advierten que la batalla contra el covid-19 aún no está ganada, muchos estados ya han reabierto y otros planean hacerlo pronto.

California, el primer estado en implementar un confinamiento por la pandemia de coronavirus, planea reabrir completamente las actividades y negocios a partir del 15 de junio, dijeron funcionarios estatales el martes. El mandato de uso de mascarilla en el estado permanecerá vigente al menos a corto plazo, dijo el gobernador Gavin Newsom.

La disminución de las tasas de infección, las bajas hospitalizaciones y el aumento de las vacunas son las razones por las que California puede reabrir, dijo el secretario de Salud y Servicios Humanos del estado, Mark Ghaly.

El martes, el gobernador de Vermont, Phil Scott, presentó un plan de reapertura de 90 días hasta el 4 de julio. En esa fecha, el estado planea que los mandatos de covid-19 se conviertan en guías.

Para entonces, los funcionarios de Vermont anticipan que aproximadamente el 70% de los residentes del estado habrán recibido al menos una dosis de la vacuna.

Muchos distritos escolares también se están preparando para cambiar sus planes. De los 101 distritos escolares más grandes del país, más de la mitad ofrecen una opción de educación presencial completa, aunque la opción de clases a distancia todavía está disponible para las familias que lo elijan.

Esto ocurre cuando poco más de la mitad de los padres, un 52%, dijeron que es probable que vacunen a sus hijos contra el covid-19 cuando haya una vacuna disponible para su grupo de edad, según los resultados de una nueva encuesta de Axios-Ipsos publicada el martes.

Las variantes

Mientras tanto, la tasa diaria de casos nuevos ha ido en aumento durante las últimas cuatro semanas a medida que las variantes altamente transmisibles como la B.1,1.7. se han extendido, dijo esta semana la Dra. Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

En la última semana, cinco estados representaron aproximadamente el 44% de los nuevos casos de covid-19, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Hubo alrededor de 453.000 casos nuevos en el país en los últimos siete días. Nueva York, Michigan, Florida, Pensilvania y Nueva Jersey reportaron casi 198.000 de esos casos.

Michigan tuvo la tasa per cápita más alta y lidera el país en términos de nuevos casos, según datos de Johns Hopkins. Junto con Michigan, Minnesota también está reportando una de las cifras más altas de casos nuevos en el país, sin embargo, ambos estados tienen altos niveles de vacunación, dijo el director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, Michael Osterholm.

El problema, dijo, es que aunque en los estados se esté vacunando rápidamente, todavía no se han vacunado suficientes personas para superar la propagación. Y con el aumento de variantes transmisibles, Osterholm dijo que le preocupa que un problema similar pueda ocurrir más ampliamente.

«Ojalá tuviéramos otros 3 o 4 meses antes de que comenzara a ocurrir este aumento de la variable de B.1,1.7.», dijo Osterholm.

Cómo será la vida después de la vacunación

Expertos y funcionarios están debatiendo cómo monitorear la vacunación una vez que la vida en EE.UU. vuelva a la normalidad.

Muchos expertos han pedido pasaportes de vacunas, un documento del estado de vacunación que podría permitir a los estadounidenses más acceso a entornos públicos y grandes reuniones.

Nueva York lanzó el «Excelsior Pass» el mes pasado, el primer estado en hacerlo, que otorga a los residentes acceso a eventos como deportes y conciertos.

Y en California, algunas empresas ya están explorando la opción de verificar que sus clientes estén vacunados.

Pero en Texas, el gobernador Greg Abbott emitió una orden ejecutiva el martes que prohíbe a las organizaciones que reciben fondos públicos exigir prueba de vacunación para dar servicios o permitir la entrada, según un comunicado de su oficina.

«El gobierno no debería exigir a ningún texano que muestre un comprobante de vacunación y revele información médica privada solo para seguir con su vida diaria», dijo Abbott. «Continuaremos vacunando a más texanos y protegiendo la salud pública, y lo haremos sin pisotear las libertades personales de los texanos».

Además de los debates sobre documentos de vacunación, EE.UU. también tendrá que lidiar con el «Covid prolongado», una condición en la que incluso los pacientes con enfermedades relativamente leves podrían sufrir síntomas mucho después de la infección, dijo Osterholm.

Hasta una de cada tres personas infectadas con covid-19 tienen síntomas neurológicos o de salud mental a más largo plazo, según un estudio publicado el martes en la revista Lancet Psychiatry.

«Me temo que va a ser uno de los problemas heredados de esta pandemia», dijo Osterholm.

Lauren Mascarenhas, Deidre McPhillips, Ashley Ahn, Jennifer Henderson, Michael Nedelman, Cheri Mossburg, Ryan Prior, Lauren del Valle y Elizabeth Stuart de CNN contribuyeron a este informe.