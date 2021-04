El helicóptero Ingenuity de la NASA sobrevive a su primera noche helada en Marte

Noticias CNN

(CNN) — El helicóptero Ingenuity sobrevivió a su primera noche en la superficie helada de Marte, un importante hito en el viaje de la aeronave antes de su histórico primer vuelo.

La temperatura en el cráter Jezero, un antiguo lecho de un lago en Marte y el sitio actual del rover Perseverance y el helicóptero Ingenuity, puede descender a -90 grados Celsius. Eso es lo suficientemente bajo como para causar un daño significativo a los componentes eléctricos y de la batería del helicóptero.

El helicóptero de 2 kilos finalmente se separó el 3 de abril de la panza del rover Perseverance, donde ha estado escondido desde antes de que el rover se lanzara desde la Tierra en julio.

Ingenuity pasó por una serie de movimientos para desplegarse desde debajo del rover, lo que parecía la metamorfosis de una mariposa, antes de dejar caer los últimos 10 centímetros a la superficie marciana.

Swing low, sweet helicopter…@NASAPersevere is slowly and carefully deploying the #MarsHelicopter, Ingenuity. The tech demo is currently unfolding from its stowed position and readying to safely touch down on the Martian surface. See upcoming milestones: https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/3AyaiHOH2k

— NASA JPL (@NASAJPL) March 30, 2021

«Esta es la primera vez que Ingenuity ha estado solo en la superficie de Marte», dijo MiMi Aung, gerente del proyecto Ingenuity en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, en un comunicado.

«Pero ahora tenemos la confirmación de que contamos con el aislamiento adecuado, los calentadores adecuados y suficiente energía en su batería para sobrevivir a la noche fría, lo cual es una gran victoria para el equipo. Estamos emocionados de continuar preparando Ingenuity para su primera prueba de vuelo.»

La próxima hazaña es el vuelo

Cuando Ingenuity vuele, lo que podría suceder tan pronto como el 11 de abril, será el primer vuelo controlado y con motor en otro planeta. En un guiño a la primera hazaña de este tipo realizada en la Tierra, Ingenuity lleva una muestra de tela del avión de los hermanos Wright, Flyer 1.

Ingenuity, el primer helicóptero enviado a Marte, presentó un desafío para los ingenieros que lo diseñaron por varias razones.

1 de 10

| Así se ve el helicóptero Ingenuity en Marte desde la cámara trasera del rover Perseverance el 4 de abril de 2021. Ingenuity será la primera aeronave en intentar un vuelo controlado a motor en otro planeta, un hito que ha recordado la hazaña de los hermanos Wright hace más de 10 años. (Crédito: NASA/JPL-Caltech) →

2 de 10

| Esta es una toma más cercana de Ingenuity sobre la superficie de Marte. El helicóptero podría volar por hasta 90 segundos a distancias de aproximadamente 300 metros a la vez. Puede parecer poco tiempo, pero el vuelo de los hermanos Wright duró 12 segundos. (Crédito: NASA/JPL-Caltech/ASU)

3 de 10

| El rover Perseverance se tomó una “selfie” en Marte con el helicóptero Ingenuity, que está a unos 3,9 metros de distancia (justo en el centro de la foto). Ingenuity pesa menos de 1,8 kilos, pero se construyó con la suficiente resistencia para sobrevivir al severo entorno marciano. (Crédito: NASA/JPL-Caltech/MSSS)

4 de 10

| Aquí se puede observar al helicóptero Ingenuity con sus cuatro patas desplegadas sobre la superficie de Marte, antes de desprenderse del rover Perseverance. Ingenuity volará por su cuenta, sin control humano. Debe despegar, hacer el vuelo y aterrizar con órdenes mínimas de la Tierra enviadas de antemano. (Crédito: NASA/JPL-Caltech/MSSS)

5 de 10

| Esta es la primera imagen a color que tomó el helicóptero Ingenuity de Marte. A pesar de su baja resolución, se puede observar el suelo del cráter Jezero en Marte y una parte de dos ruedas del rover Perseverance. Se espera que Ingenuity logre fotos de mayor resolución durante sus vuelos de prueba. (Crédito: NASA/JPL-Caltech)

6 de 10

| El helicóptero Ingenuity se extiende verticalmente después de haber sido girado hacia afuera desde su posición horizontal en el rover Perseverance. La aeronave ya logró recargarse de manera autónoma con su panel solar. También mantenerse en una temperatura óptima durante la fría noche del planeta rojo que puede llegar a los -90 grados Celsius. (Crédito: NASA/JPL-Caltech/MSSS)

7 de 10

| Esta es una ilustración de cómo sería el vuelo del helicóptero Ingenuity en Marte, mientras el Perseverance sigue sus movimientos. La aeronave ya logró confirmar comunicaciones con el rover y con los operadores de vuelo en la Tierra. (Crédito: NASA/JPL-Caltech)

8 de 10

| Esta gráfica muestra las actividades que el equipo detrás del helicóptero Ingenuity espera lograr durante un vuelo por Marte. La nave tendrá 31 días terrestres para su programa de vuelo de prueba. La flecha gris representa el recorrido del rover y las pirámides amarillas las zonas que Ingenuity fotografiará. Al extremo izquierdo está el área de despegue y aterrizaje, mientras que a la derecha está un nuevo sitio potencial de aterrizaje. (Crédito: NASA/JPL-Caltech)

9 de 10

| En esta ilustración el helicóptero Ingenuity se encuentra sobre la superficie de Marte, mientras el rover Perseverance (parcialmente visible a la izquierda) se aleja. Si el helicóptero tiene éxito, podría permitir que la exploración aérea del planeta rojo se amplíe, pues su tecnología ayudaría a otros vehículos. (Crédito: NASA/JPL-Caltech)

10 de 10

| Esta ilustración muestra cómo volaría el helicóptero Ingenuity por los cielos de Marte. (Crédito: NASA/JPL-Caltech)

Tenía que ser lo suficientemente pequeño como para colocarse debajo del rover sin poner en peligro la misión de Perseverance, que es la primera en buscar evidencia de vida microbiana antigua en Marte.

Ingenuity también tenía que ser liviano para volar a través de la atmósfera marciana, que tiene solo el 1% de la atmósfera presente en la Tierra. Esto, sin dejar de tener suficiente poder para calentarse y sobrevivir a las gélidas noches marcianas. La delgada naturaleza de la atmósfera de Marte hace que sea más difícil generar sustentación y elevarse.

Poco después de que Perseverance depositara a Ingenuity en el centro de su aeródromo, el rover se alejó del helicóptero. Esto permitió que la matriz solar del helicóptero recolectara luz solar crítica.

Perseverance envió imágenes de las cuatro patas del helicóptero sobre la superficie el 4 de abril. Las palas del helicóptero, actualmente apiladas una encima de la otra, se desplegarán el 7 de abril. El equipo de la misión en la Tierra enviará comandos al helicóptero para «menear» las palas.

El helicóptero también necesita pasar por algunas verificaciones de sus computadoras, lo que ayudará a Ingenuity a volar de forma autónoma a través de la atmósfera marciana.

Ahora que Ingenuity no está tomando prestada energía y calor del rover, el helicóptero enviará información sobre el desempeño de sus sistemas de control térmico y de energía durante los próximos dos días. Esto permitirá al equipo del helicóptero configurar los ajustes necesarios para asegurarse de que Ingenuity sobreviva los próximos 30 días de su misión.

Demostración de tecnología

Ingenuity es una demostración de tecnología, lo que significa que su misión es corta en comparación con el plan de dos años del rover para explorar el cráter Jezero. Ahora que el helicóptero está en la superficie marciana, tiene 31 días terrestres, o 30 soles marcianos, para realizar hasta cinco vuelos de prueba.

Durante el primer vuelo, el helicóptero intentará elevarse unos 3 metros en el aire desde el centro de su aeródromo plano de 10 por 10 metros, girar y tocar de nuevo abajo. La prueba debería durar unos 30 segundos. Los vuelos futuros pondrán a prueba la capacidad del helicóptero para volar más alto y durante más tiempo.

Mientras tanto, el rover Perseverance se sentará en un mirador cercano y observará el vuelo, capturando imágenes, video y audio. Estos llegarán a la Tierra en los días posteriores al primer vuelo.

Una vez que el viaje de Ingenuity llegue a su fin, el rover se concentrará en su misión científica y comenzará a estudiar rocas y recolectar muestras que serán devueltas a la Tierra en futuras misiones.

«Nuestro programa de pruebas de 30 soles se adelanta con emocionantes hitos», dijo Teddy Tzanetos, subdirector de operaciones del helicóptero Ingenuity en Marte en JPL, en un comunicado. «Independientemente de lo que nos depare el futuro, adquiriremos todos los datos de vuelo que podamos dentro de ese plazo».