Congresistas estadounidenses acusan a presidente Nayib Bukele de atacar a legisladora e interferir en elecciones de EE.UU.

(CNN) — El Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos, que agrupa a 37 legisladores federales de ascendencia hispana, condenó este lunes lo que calificó como “los recientes ataques” contra una de sus integrantes, la congresista demócrata Norma Torres, por una serie de tuits publicados la semana pasada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

«Desafortunadamente, la reciente serie de ataques personales contra la congresista Torres solo sirve para minar sus esfuerzos y los de nuestro Caucus para construir una relación entre Estados Unidos y El Salvador que beneficie a la gente de ambos países», señaló el Caucus en un comunicado.

El grupo también consideró “totalmente inapropiado que un líder extranjero interfiera en las elecciones al Congreso de Estados Unidos”, luego de que el mandatario salvadoreño pidió en esas publicaciones “no votar” por Torres.

Bukele no ha reaccionado públicamente a los señalamientos del Caucus y la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de El Salvador no había contestado una petición de comentarios enviada este miércoles por CNN.

El comunicado se da luego de que Bukele pidió el jueves a los latinoamericanos del distrito 35 de California “no votar” por Torres.

“No trabaja para ustedes, sino para mantener a nuestros países en el subdesarrollo”, escribió Bukele en un tuit, tras un polémico intercambio de mensajes con Torres por la misma red social.

La semana pasada, la congresista responsabilizó del drama migratorio en la frontera sur de EE.UU. a los gobiernos del llamado triángulo norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador). Torres usó como ejemplo el video de la Patrulla Fronteriza estadounidense que capturó el momento en el que contrabandistas de personas arrojan a dos niñas pequeñas por sobre el muro metálico que separa a EE.UU. de México.

El presidente Bukele cuestionó a Torres por la imprecisión en la información, ya que las dos menores son de Ecuador. La Cancillería de ese país ha asegurado en un comunicado que brinda asistencia a las menores.

La congresista del Partido Demócrata ha sido crítica de la gestión de los presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Recientemente, Torres también dijo durante una entrevista con CNN que ha pedido al gobierno del presidente Joe Biden que no dé ni un centavo a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador porque considera que sus presidentes no están haciendo su trabajo y no respetan el Estado de derecho. Bukele, por su parte, ya ha pedido a EE.UU. un trato diferente a Guatemala y Honduras porque considera que su gobierno hace esfuerzos por reducir la inmigración ilegal.

*Merlin Delcid colaboró en este reporte.