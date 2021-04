El rapero DMX está hospitalizado y con soporte vital después de un ataque cardíaco, dice su abogado

Noticias CNN

(CNN) — El rapero DMX permanece hospitalizado y con soporte vital en White Plains, Nueva York, confirmó el domingo a CNN su abogado Murray Richman.

El rapero sufrió un ataque cardíaco el viernes alrededor de las 11 pm en su casa en White Plains y fue trasladado en ambulancia a un hospital local, donde permanece conectado a un respirador, dijo Richman. El abogado dijo que no sabía qué pudo haber causado el ataque cardíaco.

Richman dijo que conoce a DMX desde hace 25 años. El sábado por la noche contó que había estado en contacto con la familia del rapero durante toda la jornada. Dijo que está al tanto del pronóstico médico del rapero, pero se negó a comentar al respecto.

«Les pedimos que tengan a Earl / DMX y a nosotros en sus pensamientos, deseos y oraciones, así como que respeten nuestra privacidad mientras enfrentamos estos desafíos», dijo la familia del rapero en un comunicado.

DMX, cuyo nombre real es Earl Simmons, irrumpió en la escena del rap a finales de la década de 1990 con canciones como «Party Up» y «Get At Me Dog». Sus primeros cinco álbumes debutaron en el número uno en las listas de Billboard. El hombre de 50 años también es actor e IMDb enumera más de 40 créditos de actuación para él. Sus papeles en «Romeo Must Die» – protagonizada por la estrella de R&B Aaliyah justo antes de su muerte – y «Never Die Alone» se encuentran entre los más notables, y a menudo apareció como él mismo en películas y programas de televisión.

DMX ha recibido tres nominaciones al Grammy, todas las cuales llegaron en 2000 o 2001. Dos fueron para Mejor interpretación solista de rap y la tercera fue para Mejor álbum de rap.

Las celebridades dedican mensajes a DMX

Algunas celebridades contemporáneas de DMX, como LL Cool J y Missy Elliott, tuitearon sus oraciones, al igual que más artistas, incluidos Chance the Rapper, Kid Cudi, Eminem y SZA.

Today is 4/3/21 – it’s only right that we celebrate the talent and genius of my brother @DMX on the 4,3,2,1 song. We Love you X get well fast. 🙏🏾✊🏾 pic.twitter.com/2YejrFdo5E

— LLCOOLJ (@llcoolj) April 3, 2021

Prayers for DMX and his family🙏🏾💜 pic.twitter.com/NhKIx0aAyj

— Missy Elliott (@MissyElliott) April 3, 2021

DMX prayed over me once and I could feel his anointing. I’m praying for his full recovery https://t.co/xVaid2NYqC

— Chance The Rapper (@chancetherapper) April 3, 2021

Prayers out 2 @DMX & his family!! True legend!! Pullin 4 u please stay strong!!

— Marshall Mathers (@Eminem) April 3, 2021

Steve Forrest y Alaa Elassar de CNN contribuyeron a este informe.