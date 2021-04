Regé-Jean Page no estará en la segunda temporada de «Bridgerton»

Noticias CNN

(CNN) — Ese grito que pudiste escuchar son los fans de Simon Basset, el duque de Hastings, personaje que interpreta Regé-Jean Page.

Este viernes se anunció que el actor que le dio vida al extremadamente atractivo protagonista no interpretará su papel en la segunda temporada de «Bridgerton«, el exitoso drama histórico de Netflix.

La triste noticia llegó para algunos a través de una nota del personaje Lady Whistledown, que se publicó en la cuenta de Twitter verificada de «Bridgerton».

«Estimados lectores, mientras toda la atención se centra en la búsqueda de la vicecondesa para Lord Anthony Bridgerton, nos despedimos de Regé-Jean Page, quien interpretó triunfalmente al duque de Hastings», se leía en la publicación. «Extrañaremos la presencia de Simon en la pantalla, pero siempre será parte de la familia Bridgerton», añadió.

Page ha sido una de las estrellas más destacadas de la serie y recientemente ganó un premio NAACP por su interpretación.

El actor le dijo a la revista Variety que una de las razones por las que se unió originalmente al proyecto fue porque sabía que sería a corto plazo.

«Es una historia de una temporada. Va a tener un comienzo, un medio, un final. Danos un año», señaló Page. «[Pensé] ‘eso es interesante’, porque luego se sintió como una miniserie. Puedo entrar, puedo contribuir con mi granito de arena y luego la familia Bridgerton continúa», completó.

«Bridgerton» está basada en la novela de 2000 «The Duke and I», de la autora de romance Julia Quinn. El libro forma parte de una safa.

La nueva temporada seguirá a Lord Anthony Bridgerton, a quien interpreta Jonathan Bailey, mientras intenta encontrar una esposa. Simone Ashley ha sido elegida para dar vida a su interés amorosos.

Y, aunque el duque de Hastings se marcha, su duquesa todavía estará presente en la serie.

«Daphne continuará siendo una esposa y una hermana devota, ayudando a su hermano a navegar la próxima temporada social y lo que tiene para ofrecer: más intriga y romance de lo que mis lectores pueden soportar», indicó la nota.

Phoebe Dynevor interpreta a Daphne Bridgerton Basset.