Cambios de temperatura, inundaciones y advertencias: el clima en EE.UU. será como una montaña rusa esta semana

Noticias CNN

(CNN) — Estados Unidos enfrentará esta semana más inundaciones, condiciones de tiempo críticas para la propagación de incendios y una montaña rusa de temperaturas. Todo inmediatamente después de los tornados mortales y las inundaciones que azotaron al país en los últimos días.

Un frente frío poderoso traerá cambios drásticos de temperatura

Un frente frío potente atravesará el país esta semana, provocando cambios drásticos en las temperaturas. Si bien la amenaza grave no será tan generalizada en este frente, la fluctuación extrema de temperaturas se extenderá por muchas áreas del país. Múltiples ciudades tendrán temperaturas por encima de lo normal antes de la llegada del frente y luego de su paso caerán de 10 a 15 grados por debajo de lo normal.

«Las temperaturas caerán en picado tras el frente durante la noche del lunes al martes, y las temperaturas del martes probablemente sean de 30 a 40 grados [Fahrenheit] más frías en comparación a las del lunes», indicó la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Twin Cities, Minnesota.

A 30 to 40 degree drop in high temperatures can be expected from today to tomorrow. Highs today will surge to the 60s and 70s. Highs on Tuesday behind a cold front will only reach the lower 30s to lower 40s. Normal highs are in the mid-to-upper 40s. #mnwx #wiwx pic.twitter.com/zBpZmEWedL

— NWS Twin Cities (@NWSTwinCities) March 29, 2021

De hecho, las temperaturas van a llegar cerca de 21 grados Celsius en las secciones del norte de Dakota del Norte el lunes. Luego habrá una «caída drástica de la temperatura con máximas entre el entorno de los -3 al -1 grados Celsius y sensaciones térmicas entre -15 y -9», indicó la oficina del NWS en Grand Forks, Dakota del Norte.

Pero el tiempo frío durará poco. Hacia el final de la semana aumentarán las temperaturas en gran parte del país, continuando con la montaña rusa de temperaturas que caracterizará al clima de EE.UU. esta semana.

Más de 18 millones de personas bajo advertencia de bandera roja

Vientos lo suficientemente fuertes como para derribar árboles y líneas eléctricas azotarán EE.UU este lunes. Esto aumentará de manera drástica la amenaza de incendios. En 13 estados hay advertencias de bandera roja y alertas por peligro alto de incendio. Las áreas afectadas incluyen gran parte del Medio Oeste Superior, el norte de las Llanuras y se extiende hasta la franja norte de Texas.

Los vientos podrían superar los 96 km/h en muchos lugares, una velocidad suficiente para derribar árboles y provocar cortes de electricidad. Esto podría ser peligroso para vehículos grandes, incluidos camiones y algunas camionetas.

Los vientos fuertes y los niveles de humedad muy bajos aumentarán enormemente la posibilidad de incendios. «Dadas las velocidades del viento excesivamente fuertes, cualquier incendio que se desarrolle será muy difícil de controlar, si no imposible», advirtió la oficina del NWS en Topeka, Kansas. Más de 3 millones de personas se encuentran actualmente bajo una amenaza crítica de incendio.

Los vientos fuertes también afectarán el noreste. Las alertas por vientos fuertes se extienden este lunes por el noreste y gran parte de Nueva Inglaterra. Las rachas de viento fuertes alcanzarán hasta 96 km/h entre el centro de Nueva York y Massachusetts. Las áreas circundantes de gran parte de New England, incluido Boston, podrían enfrentar ráfagas de hasta 80 km/h.

[Wind Forecast] West winds increase this morning & peak about 8 am to noon. During this time frequent gusts of 45 to 55 mph will occur, with gusts up to 60 mph in the Worcester Hills & Berkshires. Winds slowly subside later this afternoon. #MAwx #RIwx #CTwx #Boston #Worcester pic.twitter.com/DoWIDjrnsf

— NWS Boston (@NWSBoston) March 29, 2021

En algunos de los principales aeropuertos de esta región podría haber retrasos este lunes debido a los vientos fuertes. Ya se reportaron algunos cortes de electricidad, y se estima que hay unos 77.000 clientes afectados.

Los vientos deberían disminuir de manera gradual a lo largo del día.

Es posible que haya más inundaciones en Tennessee

Inundaciones mortales afectaron el centro de Tennessee durante el fin de semana y se registraron aproximadamente de 13 a 23 cm de lluvia. Se trata del segundo marzo más húmedo registrado en Nashville, con casi 28 cm de lluvia en lo que va de mes. Se esperan más lluvias a finales de esta semana. La ciudad normalmente tiene un promedio de 9,4 cm de lluvia en marzo.

Según la oficina del NWS en Nashville, para el martes y miércoles se prevén de 2,5 a 3,8 cm de lluvia. Esto «normalmente no sería motivo de alarma», dice la oficina, «pero muchas zonas van a estar mal equipadas para soportar la carga adicional de más lluvias». Si Nashville llega a recibir 3,8 cm de lluvia adicionales, será el marzo más lluvioso en el registro.

The next storm system could bring another round of heavy rain to portions of the Lower MS and TN Valleys Tuesday through Wednesday morning. Given the saturated soils (as shown by the precipitation analysis and soil moisture), it won’t take much rain to cause flooding/runoff. pic.twitter.com/tKDgUvDpfQ

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) March 29, 2021

Muchos de los ríos y arroyos de la región permanecen en fase de inundación, por lo que cualquier lluvia adicional daría lugar a más inundaciones repentinas y ríos crecidos. Algunas áreas en el centro de Tennessee podrían registrar hasta 10 cm de lluvia adicional.

Haley Brink, meteoróloga de CNN, contribuyó a este reporte.