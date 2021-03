La superluna de gusanos ayudó a desbloquear el canal de Suez

Noticias CNN

(CNN) –– Un poco de buena suerte celestial probablemente ayudó a que los ingenieros pudieran reflotar con éxito el gigantesco portacontenedores que bloqueó el canal de Suez durante casi una semana.

La llamada superluna de gusanos del domingo provocó una marea viva (o marea de primavera) más alta: 46 centímetros por encima de lo normal el lunes, según la NASA. Esa marea facilitó el proceso de enderezar y desatascar el gran buque, añadió la agencia.

El caos en el canal de Suez podría interrumpir el suministro de mercancías durante los próximos meses

Las mareas vivas son un término histórico para cuando las mareas «crecen» durante las lunas nuevas y llenas, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Aunque hay de 12 a 13 lunas llenas en un año, entre seis y ocho están relacionadas a una marea lo suficientemente alta como para lograr lo que se hizo el lunes, porque la luna está más cerca de la Tierra durante esas lunas llenas, explicó el meteorólogo de CNN Judson Jones.

«No es raro que estas mareas sean 300 metros más altas que otras mareas altas durante el año, cuando la luna está más lejos de la Tierra» indicó Jones. «No hay duda de que estas mareas altas fueron parte de la estrategia para desatascar un barco tan masivo», añadió.

1 de 10

| Esta imagen satelital se tomó el lunes 29 de marzo, luego de que el barco se desatascara. (Crédito: European Space Imaging)

2 de 10

| Un grupo de niños celebra la liberación del portacontenedores Ever Given en el canal de Suez el lunes 29 de marzo. (Crédito: Ahmad Hassan/AFP/Getty Images)

3 de 10

| Remolcadores acompañan al buque portacontenedores Ever Given mientras avanza por el canal el lunes 29 de marzo. (Crédito: Autoridad del canal de Suez/AP)

4 de 10

| Un grupo de personas mira al Ever Given el lunes. (Crédito: Mahmoud Khaled/Getty Images)

5 de 10

| Esta imagen satelital muestra cómo el barco estaba atascado en el canal de Suez el domingo. (Crédito: Maxar Technologies/AP)

6 de 10

| Remolcadores intentan desatascar el barco el domingo. (Crédito: Autoridad del canal de Suez/ EPA-EFA/ Shutterstock)

7 de 10

| Trabajadores intentan desbloquear el barco el domingo. (Crédito: Autoridad del canal de Suez/EPA-EFA/Shutterstock)

8 de 10

| Un remolcador opera en el Ever Given el domingo. (Crédito: Autoridad del canal de Suez/EPA-EFA/Shutterstock)

9 de 10

| Una imagen nocturna del Ever Given el sábado 27 de marzo. (Crédito: Fadell Dawod/picture alliance/Getty Images)

10 de 10

| Barcos permanecían anclados fuera del canal de Suez en Egipto el jueves. Las embarcaciones no podían pasar ya que el Ever Given bloqueaba la ruta. (Crédito: Khaled Elfiqi/EPA-EFE/Shutterstock)

end div.modal

Esas seis a ocho lunas llenas se llaman superlunas porque parecen más grandes y brillantes en el cielo. La superluna de marzo fue la primera del año y se esperaba que fuera la cuarta luna más brillante de 2021.

Las tribus nativas en el sur de EE.UU. llaman a la luna llena de marzo la luna de los gusanos porque las lombrices de tierra, el suelo que los gusanos digieren, se vuelven visibles a medida que el suelo se derrite en esta época del año.

El tráfico se reanudó en ambas direcciones del canal de Suez durante la noche del lunes, después de que los remolcadores pasaran varias horas trabajando para liberar la proa del buque portacontenedores Ever Given.

El reflotamiento exitoso de la embarcación se recibió con triunfo y alivio. Mientras, cientos de embarcaciones que quedaron atrapadas en la ruta de navegación desde el 23 de marzo se preparan para reiniciar sus viajes.

El desafío ahora es lidiar con el retraso y la congestión de los barcos, que, trabajando día y noche, podrían tardar más de tres días en solucionarse.