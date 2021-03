ANÁLISIS | Los muertos por la pandemia de Estados Unidos merecen rendición de cuentas tras las revelaciones de Deborah Birx

Noticias CNN

(CNN) — Los cientos de miles de ciudadanos cuyas muertes por covid-19 pudieron haberse evitado son de responsabilidad nacional y política, pero la polarización de Estados Unidos que exacerbó la pandemia amenaza con privarlos de lo que les corresponde.

Una inquietante admisión de la Dra. Deborah Birx en un nuevo documental de CNN de que después de la primera ola infecciosa del año pasado, el número de muertos podría haberse reducido sustancialmente, resultará desgarradora para aquellos que perdieron a sus seres queridos. También arroja un nuevo escrutinio sobre la gestión negligente de la pandemia por parte del expresidente Donald Trump y su voluntad de poner los objetivos económicos y políticos por encima de la ciencia y el bienestar público.

Las revelaciones de Birx, una experta en salud internacional muy respetada antes de convertirse en coordinadora de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca de Trump, representan la vista más íntima hasta ahora dentro de la caótica y feudal Casa Blanca de Trump cuando el covid-19 golpeó. Las declaraciones de Birx y sus colegas las hicieron en el documental de CNN llamado «Covid war: The Pandemic Doctors Speak Out», que se transmitió el domingo por la noche.

«Lo veo de esta manera. Es la primera vez que tenemos una excusa», le dijo Birx al corresponsal Médico en jefe de CNN, el Dr. Sanjay Gupta. «Hubo alrededor de 100.000 muertes que vinieron de ese aumento original. Todas las demás, en mi opinión, podrían haberse mitigado o disminuido sustancialmente».

La angustia de Birx arde a través del documental. Y si bien los críticos pueden culparla por no hablar cuando estuvo en el gobierno, sus comentarios parecen un intento de precipitar un ajuste de cuentas que puede brindar lecciones sobre cómo Estados Unidos puede desempeñarse de manera más efectiva en una futura pandemia.

«En la autopsia, tenemos que salir de esto y aprender cómo hacerlo mejor, la próxima vez», dijo Birx.

Las revelaciones de otros cinco importantes médicos del gobierno en el documental sobre la falta de preparación del país para la pandemia también intensificarán inevitablemente una discusión sobre cómo Estados Unidos evalúa la crisis, una vez que amaine. La cuestión de si debería haber algún tipo de investigación oficial e independiente sobre la respuesta del gobierno a la pandemia será políticamente tensa, pero será difícil de evitar.

Se suponía que la polémica se acabaría con Trump

Birx le dijo a Gupta que, si bien sus colegas científicos entendían la magnitud de la crisis que se avecinaba, algunos funcionarios de la Casa Blanca se negaron a tomarla lo suficientemente en serio. Otros fueron fatalistas sobre lo que se podía hacer. Birx también dijo que cuando le dijo la verdad a CNN en agosto pasado, sobre la penetración expansiva del coronavirus en suelo estadounidense, recibió una llamada «muy difícil» de un Trump enojado.

Una acusación tan grave como la de Birx inevitablemente centrará la culpa en el propio expresidente, ya que su escritorio era donde se suponía que debía detenerse la pelota. El Dr. Anthony Fauci, el principal especialista en enfermedades infecciosas del gobierno, le dijo a Gupta, por ejemplo, que las demandas de Trump de reabrir el país en contravención de los consejos de los expertos en salud del gobierno llegaron como «un puñetazo en el pecho». CNN solicitó comentarios de la oficina del expresidente, pero hasta ahora no ha recibido una respuesta.

Pero la responsabilidad necesaria después de un desastre nacional de tal escala va más allá de una evaluación de la culpabilidad del expresidente, especialmente en una semana en la que la nación está preparada para marcar la muerte número 550.000 por covid-19 y mientras las infecciones aumentan nuevamente a pesar de un ahora tarareando programa de vacunación.

Los instintos de Trump de presionar por aperturas económicas el verano pasado fueron reflejados por muchos gobernadores republicanos en los estados del sur que terminaron provocando una oleada viral de verano. Trump no creó las marcadas divisiones políticas en el país que obstaculizaron la respuesta a la pandemia, pero podría decirse que empeoró las cosas. Con su asombroso talento para romper las divisiones nacionales, seguramente comprendió el impacto explosivo de su desdén por el uso de máscaras, convirtiéndolo en un símbolo político más bien en una medida esencial de salud pública. Birx dijo que había un sentimiento entre el personal de que Trump no apoyaba el uso de máscaras en la Casa Blanca.

Cualquier relato de la pandemia debe considerar hasta qué punto la resistencia a tales medidas estuvo arraigada en la desconfianza estadounidense por excelencia de la autoridad gubernamental, la reverencia por la libertad individual y una veta empresarial, todas características que en diferentes circunstancias se podría decir que definen las fortalezas de EE.UU. pero a menudo, los múltiples centros de poder difusos en el sistema político de EE.UU. (federal, estatal y local) parecen haber exacerbado la tarea de organizar una respuesta nacional eficaz a la crisis, especialmente en términos de pruebas de covid-19 o la suministro de equipo de protección para los trabajadores del hospital.

También hay una pregunta sobre cuánta responsabilidad estaban dispuestas a asumir los funcionarios para vencer al virus, especialmente a medida que la paciencia se agotaba y continúa durante más de un año en la pesadilla. El equilibrio aún no resuelto entre la salud pública y permitir que la actividad económica sustente la vida de otras formas ha surgido constantemente durante la pandemia y es un factor que contribuye a la hora de atribuir la culpa de muertes innecesarias.

El papel de China, donde se descubrió el virus por primera vez, también es objeto de un nuevo examen en el documental. El jefe de Trump de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., el Dr. Robert Redfield, expresó la controvertida opinión en el documental de que el patógeno provenía de un laboratorio chino. No hay evidencia para tal afirmación. Fauci dijo el domingo en «Face the Nation» de CBS que la explicación «más probable» es que el virus se adaptó en la naturaleza antes de propagarse a los humanos. Pero el papel de China en el estallido inicial de la crisis, y si no alertó al resto del mundo con lentitud, es una dimensión crucial de las evaluaciones pospandémicas. Fauci dijo en el documental de CNN que más información de Beijing antes podría haber hecho una diferencia «significativa».

Pero Trump y sus acólitos, con su fulminante acerca del «virus de China», buscaron encubrir sus propios fracasos posteriores en la lucha contra la pandemia.

El actual secretario de Estado, Antony Blinken, indicó en el programa «State of the Union» de CNN el domingo que Estados Unidos no buscaría castigar a China por la crisis, sino que buscaría una nueva rendición de cuentas por parte de Beijing.

«Creo que debemos concentrarnos en asegurarnos de que nos estamos protegiendo a nosotros mismos y protegiendo al mundo en el futuro. Y eso requerirá muchas reformas. Y requerirá que China haga cosas que no ha hecho hecho en el pasado», dijo Blinken a Dana Bash. Dado el empeoramiento del estado de las relaciones de Estados Unidos con China, algún tipo de posición oficial del gobierno de Estados Unidos sobre su papel en la pandemia se está convirtiendo en un imperativo de seguridad nacional.

«Estamos tan divididos»

En cierto sentido, Trump ya pagó un alto precio por su mala gestión de un virus que repetidamente dijo que estaba «bajo control», que «desaparecería» y admitió al periodista del Washington Post Bob Woodward que le restó importancia. Su liderazgo pandémico y las promesas de Joe Biden de hacerlo mejor fueron un factor clave para que Trump se convirtiera en el primer presidente en casi 30 años en no ganar un segundo mandato.

El papel de Trump en la historia será inseparable del destino de cientos de miles de estadounidenses, a quienes Birx insinuó que podrían haberse salvado si no hubiera liderado uno de los peores intentos del mundo para contrarrestar el covid-19, al menos aparte del desarrollo de vacunas, en el que su equipo jugó un papel importante.

Los desastres nacionales pasados han provocado introspección e investigaciones que buscan descubrir cómo ocurrieron los eventos adversos y brindar un momento de catarsis y recomendaciones para evitar que se repitan.

Después del asesinato de John F. Kennedy, el Congreso y el presidente Lyndon Johnson ordenaron la Comisión Warren, que estableció que el expresidente fue asesinado por Lee Harvey Oswald, quien actuaba solo. Años de chismes y disputas posteriores, sin embargo, ofrecen una advertencia para aquellos que esperan que un panel pandémico similar pueda disipar las teorías de conspiración desenfrenadas.

La comisión del 11 de septiembre por mandato del Congreso elaboró una serie de recomendaciones para proteger a EE.UU. contra el terrorismo internacional después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. En vías de investigación que podrían ser relevantes para la crisis actual, expuso la falta de preparación de Washington para la desastre y consideró el equilibrio entre las libertades civiles y las medidas de seguridad ordenadas por el gobierno y cómo la mala coordinación dentro del gobierno llevó a la tragedia.

Si bien se están llevando a cabo varias investigaciones del Congreso para sondear el origen de la pandemia y la respuesta de Estados Unidos, la posibilidad de una comisión del covid-19 independiente y no partidista basada en el panel del 11 de septiembre parece cuestionable. Biden y los demócratas que dirigen la Cámara de Representantes y el Senado podrían crear dicha comisión. Pero es dudoso que pueda obtener un apoyo bipartidista fundamental para su credibilidad.

No está claro que los republicanos de alto nivel quieran llegar a la raíz de lo que salió mal en la pandemia, ya que un informe final probablemente sería muy crítico con Trump. El expresidente sigue siendo una fuerza en la política republicana y podría influir en cualquier legislador de su partido que desee transparencia.

Los intentos de establecer una investigación al estilo del 11 de septiembre sobre la insurrección de los partidarios de Trump en el Capitolio de EE.UU. el 6 de enero ya han caído en contra de las divisiones partidistas. Republicanos y demócratas se culpan mutuamente por las disputas sobre la composición partidista del panel, que amenaza con descarrilarlo por completo. Los republicanos intentaron desviar la culpa de Trump exigiendo que la comisión también investigue Black Lives Matter y Antifa, a pesar de que no hay evidencia de que ninguno de los dos grupos estuviera involucrado en la insurrección.

La disputa subraya dos diferencias fundamentales entre los Estados Unidos después del 11 de septiembre y durante la pandemia: una fractura de la unidad nacional y la falta de un respeto común por la verdad.

Como lo expresó el ex comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), el Dr. Stephen Hahn, en el documental de CNN: «Estamos tan divididos y hay mucha desconfianza en todos los ámbitos de EE. UU. … Tenemos que superar eso. Necesitamos unirnos».