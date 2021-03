El barco Ever Given es liberado parcialmente mientras se realizan esfuerzos para reflotarlo en el canal de Suez

Noticias CNN

(CNN) — Imágenes de video del canal de Suez muestran la parte trasera del buque portacontenedores Ever Given, que ha estado atascado durante casi una semana, liberada de la orilla del canal mientras las cuadrillas de rescate trabajan para reflotar el buque.

Sin embargo, no está claro si el frente se ha liberado de su posición original varada. El video fue enviado a CNN por empleados que trabajaban en la operación de rescate con la Autoridad del Canal de Suez (SCA, por sus siglas en inglés).

Se están utilizando diez remolcadores para tirar del Ever Given de la parte delantera y trasera para tratar de liberarlo, dijo la SCA en un comunicado.

Equipos de Egipto y de todo el mundo han estado trabajando sin parar para tratar de reflotar el barco, pero los esfuerzos anteriores han fracasado. Sin embargo, este último intento se está ejecutando durante la marea alta, cuando el agua en el canal está en su punto más alto.

The Ever Given, un barco de 224.000 toneladas casi tan largo como como la altura del Empire State, encalló en el canal egipcio el 23 de marzo. Un esfuerzo masivo para salvar el barco se ha centrado en dragar arena desde la parte delantera y trasera del barco, antes de tirar de este con remolcadores.

Los equipos de rescate comenzaron a cavar más profundo y más cerca del barco el domingo, y el dragado alcanzó los 18 metros (59 pies) en la parte delantera del barco, dijo la SCA en un comunicado. Hasta ahora se han retirado más de 27.000 metros cúbicos (953.000 pies cúbicos) de arena, dijo el director de la SCA, Osama Rabie. Sus esfuerzos no han logrado mover mucho el barco, pero sus timones y hélices se liberaron el viernes, lo que permitió algo de movimiento.

«Logramos mover el barco desde el lado de proa por 4 metros (13 pies), y también desde el lado de popa», dijo Rabie el sábado. «Las operaciones de dragado hicieron que el barco se moviera, aunque un movimiento leve, pero es un avance positivo, porque en los dos primeros días el barco no se movía en absoluto».

Rabie agregó que las razones del accidente no estaban claras.

«Hay muchos factores o razones, los vientos rápidos y la tormenta de arena podrían haber sido una razón, pero no la razón principal, podría haber sido un error técnico o un error humano», dijo. «Habrá más investigaciones».

Durante el fin de semana aumentaron las preocupaciones sobre el impacto del bloqueo en las cadenas de suministro globales. El canal de Suez, una de las vías fluviales más transitadas e importantes del mundo, pierde aproximadamente US$ 14 millones por día en tarifas de tránsito, mientras que miles de millones de dólares de carga están retrasados en más de 350 barcos que actualmente esperan su paso.

Los efectos de la crisis ya son claros. La cercana Siria impuso el racionamiento de combustible el domingo para salvaguardar la disminución de los suministros de petróleo, después de que los petroleros no pudieron realizar entregas debido al bloqueo. Las autoridades sirias dijeron que la orden de racionamiento era necesaria para «garantizar el suministro continuo de servicios básicos a los sirios, como panaderías, hospitales, estaciones de agua, centros de comunicación y otras instituciones vitales».

Tim Lister de CNN contribuyó a este informe.