El sospechoso del tiroteo de Boulder, Colorado, habría sufrido una enfermedad mental y acoso, dice su hermano

Noticias CNN

(CNN) — El hermano del presunto atacante en el tiroteo masivo del lunes por la noche en Boulder, Colorado, le dijo a CNN que cree que Ahmad Al Aliwi Alissa, de 21 años, sufría de una enfermedad mental y que fue acosado en la escuela secundaria por ser musulmán.

Su hermano, Ali Aliwi Alissa, de 34 años, dijo este martes que el acoso incluía burlarse del nombre de su hermano menor y pudo haber contribuido a que él fuera «antisocial».

Alrededor de 2014, Alissa sintió que lo seguían y perseguían y se volvió cada vez más “paranoico”, dijo su hermano, que vive con él. En un momento, puso cinta adhesiva sobre la cámara de su computadora para bloquear a cualquiera que creyera que lo estaba siguiendo, dijo.

Esto es lo que sabemos sobre el tiroteo en Boulder, Colorado, que dejó 10 muertos

Al menos 10 muertos por tiroteo en Boulder, Colorado 2:38

“Siempre sospechó que alguien estaba detrás de él, que alguien lo perseguía”, dijo Ali Alissa. “Lo vigilamos de cerca cuando estaba en la escuela secundaria. Él decía, ‘alguien me está persiguiendo, alguien me está investigando’, y nosotros decíamos, ‘vamos hombre, no hay nada’. … Se estaba aislando».

Las autoridades no han revelado un motivo potencial en el caso. Ali Alissa dijo que su hermano no era una persona muy política o particularmente religiosa. Agregó que nunca lo había escuchado amenazar con violencia.

«Todo me sorprendió, nunca pensé que haría algo así, nunca pensé que mataría a alguien”, dijo. “Todavía no puedo creerlo. Estoy realmente triste por las vidas que acabó, y lo siento por todas esas familias … Perdimos a un hermano incluso si él es el asesino».

El tiroteo en Boulder, Colorado, es el séptimo tiroteo masivo en 7 días en Estados Unidos

Sospechoso de tiroteo masivo en Colorado está detenido 6:58

Dijo que nunca supo que Alissa tuviera un arma. “No lleva ningún tipo de armas”, dijo. «Nunca vimos armas en él, la única arma en su mano es el cuchillo que usa para cocinar».

Dijo que no sabe por qué su hermano fue a King Soopers el lunes, y Alissa dijo que él mismo y otro hermano fueron interrogados por la policía y que las autoridades registraron su casa hasta las 5 a.m. del martes. «Registraron cada rincón, cada prenda de vestir».

Agregó que su familia emigró de Siria en 2002 y ha vivido en el área de Arvada desde 2014.

Ahmad Alissa asistió a Arvada West High School desde marzo de 2015 a mayo de 2018, según un portavoz de Jefferson County Public Escuelas.