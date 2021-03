Es seguro usar la vacuna de AstraZeneca, dice regulador europeo tras preocupaciones por coágulos

Noticias CNN

Londres (CNN) — El regulador de medicamentos de la Unión Europea ha llegado a la conclusión de que la vacuna Oxford-AstraZeneca Covid-19 es segura de usar después de que varios países de la UE suspendieron sus lanzamientos tras informes de que podría estar relacionada con coágulos de sangre.

La directora ejecutiva de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), Emer Cooke, dijo que la agencia había «llegado a una conclusión científica clara: esta es una vacuna segura y eficaz».

Cooke dijo que el grupo no encontró que la vacuna cause coagulación, pero agregó que no podía descartar definitivamente un vínculo con un trastorno de la coagulación de la sangre poco común, de los cuales se han reportado siete casos de 20 millones de dosis administradas en el Reino Unido. Pero dijo que los beneficios de usar la vacuna superan el riesgo.

La decisión de la agencia se produce después de que más de una docena de países europeos detuvieran el uso de la vacuna, citando informes de un puñado de pacientes en toda Europa que desarrollaron coagulación después de ser inoculados.

(Crédito: Jens Schlueter/Getty Images)

La mayoría de los países dijeron que esperarían la luz verde de la EMA antes de reanudar la vacunación con este antígeno, pero persisten las preocupaciones sobre el impacto de las suspensiones en el escepticismo sobre las vacunas en todo el continente.

«Quiero reiterar que nuestra posición científica es la siguiente: esta vacuna es una opción segura y eficaz para proteger a los ciudadanos contra el covid-19», dijo Cooke en una conferencia de prensa el jueves.

«Demostró que al menos el 60% de eficacia en los ensayos clínicos y la prevención de la enfermedad por coronavirus, y de hecho, la evidencia del mundo real sugiere que la eficacia podría ser incluso mayor que eso».

El grupo dijo que recomendó crear conciencia sobre los informes de coágulos de sangre para que pudieran analizarse más a fondo. Pero dijeron que esos informes eran raros y que más de 7 millones de personas han recibido la vacuna en la UE.

«El comité también concluyó que la vacuna no está asociada con un aumento en el riesgo general de eventos tromboembólicos o coágulos de sangre», dijo Cooke.