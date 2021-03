El documental ‘Dancing With the Devil’ de Demi Lovato fue «su oportunidad de decir la verdad»

Noticias CNN

(CNN) — Demi Lovato no pierde tiempo en llegar a los detalles de su sobredosis de 2018 en su nueva serie documental, «Demi Lovato: Dancing with the Devil”.

Dirigida por Michael D. Ratner, la serie de cuatro partes cubre los meses que la llevaron a su casi fatídica noche, su sobredosis y lo que sucedió después. En «Dancing with the Devil» Lovato se sincera sobre sus adicciones a la cocaína, el alcohol y el xanax, y su lucha contra el agotamiento, las enfermedades mentales y un trastorno alimentario.En una entrevista con CNN, Ratner dijo que cuando él y Lovato comenzaron a hablar de sus experiencias, «ella estaba lista» para decir lo que realmente sucedió después de meses de titulares engañosos y desinformación en las noticias.

“Creo que un punto clave de esta película es que está bien no estar bien y buscar ayuda si se puede. Y no todo el mundo va a tener un equipo de apoyo pagado, pero no necesariamente es necesario», dijo. «Necesitas a alguien a quien acudir en busca de consuelo y personas en las que confíes que vean por tus mejores intereses. Además de provocar un diálogo sobre estas cosas y eliminar parte del estigma, nuestra esperanza es que la gente no solo viva con estos pensamientos en su cabeza de forma aislada, y en cambio se den cuenta de que está totalmente bien hablar de ello y que deberían hacerlo».

Dijo que filmar durante la pandemia ayudó a moldear la serie para «hablar sobre estos tiempos».

Ratner cuenta que Lovato dice abiertamente: “Aquí es donde estoy hoy. Trabajo en mí misma cada día. Soy imperfecta, hago lo mejor que puedo. Confronto mis dificultades y mis demonios”.

«Este es un documental humano, no un documental musical», dijo Ratner. «Ella es humana y no pretende ser nada que no es».

Con información de Marianne Garvey