Vacuna AstraZeneca: el director de la Agencia Europea de Medicamentos dice que están convencidos de que los beneficios son mayores que los efectos secundarios

(CNN) — El director ejecutivo de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) dice que actualmente están convencidos de que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca contra el covid-19 superan el riesgo de efectos secundarios.

«Actualmente estamos … todavía estamos firmemente convencidos de que los beneficios de la vacuna AstraZeneca en la prevención del covid-19 con su riesgo asociado de hospitalización y muerte superan estos efectos secundarios», dijo Emer Cooke, hablando en una conferencia de prensa digital el martes.

«En la actualidad, no hay indicios de que la vacunación haya causado estas afecciones, no han aparecido en los ensayos clínicos y no se enumeran como eventos secundarios conocidos o esperados con esta vacuna», dijo Cooke, sin mencionar el nombre de la vacuna de AstraZeneca.

Cooke dijo que la EMA está llevando a cabo una investigación en curso sobre los posibles efectos secundarios ahora, describiendo el proceso. El jueves se entregará una conclusión, dijo, y se anunciará entonces cualquier acción adicional que deba tomarse.

“Necesitamos conocer los hechos primero, se lo debemos a los ciudadanos europeos”, dijo.