Estímulo de Biden mantendrá la economía de EE.UU. en marcha por años, predice Goldman Sachs

(CNN Business) — El estímulo económico de US$ 1,9 billones que firmó el presidente Joe Biden es tan grande que los economistas están planteando sus pronósticos de crecimiento no solo para este año, sino también para el próximo.

Goldman Sachs predice que la economía de EE.UU. se recuperará fuertemente de la pandemia. En ese sentido, la compañía prevé que el PIB registre un crecimiento similar al de China, de 7%, en 2021. Ese sería el ritmo más rápido de recuperación de Estados Unidos desde 1984, cuando Ronald Reagan era el presidente.

Durante el fin de semana, Goldman Sachs también elevó su pronóstico de crecimiento para 2022 a 5,1%, citando el Plan de Rescate de EE.UU., que es más grande de lo que se esperaba. Esa predicción está por encima de la de 4,5%, que había establecido el banco previamente. También, es muy superior al consenso del 3,8%.

Si estos pronósticos optimistas aciertan, implicará un panorama de empleos más alentador para los estadounidenses. Goldman Sachs mejoró su perspectiva para mercado laboral. En ese sentido, anticipó que la tasa de desempleo caerá del nivel actual de 6,2% a solo el 4% para finales de este año. Además, se proyecta que la tasa de desempleo siga disminuyendo y alcance el 3,5%, un mínimo de 50 años, para finales de 2022.

En conjunto, los pronósticos optimistas subrayan el profundo impacto del estímulo masivo aprobado por el Congreso y la Casa Blanca. Lo más sorprendente es que Biden, con apenas una estrecha mayoría en el Senado y la Cámara, obtuvo casi todo lo que quería.

«El proyecto de ley final se acercó más a la propuesta original de Biden de lo que esperábamos», escribieron economistas de Goldman Sachs en un informe.

Previamente, el banco de Wall Street calculó que el Congreso aprobaría un paquete de estímulo menor de aproximadamente US$ 1,5 billones en total. Además, antes de que los demócratas ganaran las elecciones al Senado de Georgia, Goldman Sachs proyectó solo US$ 750.000 millones de estímulo fiscal.

El Plan de Rescate de EE.UU. incluye cheques de estímulo de US$ 1.400, además de subsidios mejorados por desempleo. También US$ 350.000 millones en ayuda estatal y local y mayores beneficios fiscales por hijos. Ahora bien, los esfuerzos de Biden por incluir un salario mínimo federal de US$ 15 no tuvieron éxito.

Más allá del paquete de estímulo: «Primavera en EE.UU.»

Más allá del paquete de estímulo, los economistas están más optimistas sobre la economía debido a los avances para derrotar la pandemia.

La distribución de vacunas se ha acelerado desde principios de año. Además, muchos gobernadores se han sentido lo suficientemente confiados como para aliviar las restricciones de salud que han afectado restaurantes, cines y lugares de entretenimiento. La actividad de las aerolíneas de EE.UU. también ha ganado impulso. Justamente, más personas viajaron en avión durante los últimos cuatro días que en cualquier otro período de cuatro días desde el comienzo de la pandemia.

«El presidente Reagan dijo, en una frase muy famosa, que era un ‘nuevo mañana en Estados Unidos’. Y no podemos evitar sentir que ahora es una primavera en Estados Unidos», escribieron estrategas de Raymond James en una nota este lunes. «Se siente como si estuviéramos a punto de salir de un largo y oscuro invierno de covid-19», añadieron.

Simultáneamente, hay señales de que Washington no se apresurará a retirar parte de su apoyo a la economía.

Goldman Sachs ahora espera un mayor apoyo fiscal que vaya más allá de 2021. Específicamente, el banco ahora asume que el Congreso extenderá el beneficio fiscal por hijo después de que expire a finales de este año. También que continuará proporcionando elegibilidad ampliada para el seguro de desempleo y duración de los beneficios hasta 2022.

Rebote de contratación en las escuelas

Y hay otra razón para el optimismo. El tío Sam está rescatando a los gobiernos estatales y locales. Lo que, a su vez, debería ayudar a reparar la reducción de las nóminas municipales.

Los gobiernos estatales y locales eliminaron la asombrosa cantidad de 1,3 millones de empleos en 2020. Una cifra que superó las pérdidas durante la Gran Recesión. A eso se suma que pocos de esos empleos se han restaurado, según Goldman Sachs. La gran mayoría de esos empleos perdidos están vinculados a escuelas cerradas.

Pero Washington aprendió una dura lección durante la última década, cuando los gobiernos locales y estatales perjudicados tardaron muchos años en recuperarse de la Gran Recesión. La contratación del gobierno siguió siendo débil y eso pesó sobre la recuperación en general.

En contraste, durante el año pasado Washington aprobó la asombrosa cantidad de US$ 800.000 millones en fondos de ayuda y educación para los gobiernos estatales y locales. Es por eso que Goldman Sachs espera que al menos dos tercios de los empleos estatales y locales que se perdieron durante la pandemia regresen cuando las escuelas abran en septiembre. Lo que aumentará las nóminas en 900.000 empleos para fines de este tercer trimestre.

Temores por la inflación

Todo este gasto de Washington ha despertado preocupación en Wall Street con respecto a que la era de inflación suave y tasas de interés bajísimas podría acabar pronto. Los rendimientos de los bonos del Tesoro se han disparado en las últimas semanas debido a los temores inflacionarios. Además, nuevos aumentos podrían hacer que las acciones parezcan menos atractivas en comparación con los aburridos bonos.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, buscará tranquilizar a los inversores esta semana con respecto a que el banco central de EE.UU. no tiene prisa por poner terminar sus compras de bonos. Y mucho menos por subir las tasas de interés. Powell no quiere que se repita el caso de 2013, cuando los inversores se asustaron porque la Reserva Federal dijo que reduciría lentamente sus compras de bonos.

«Con el tiempo, el mercado de bonos tiene que adaptarse a una nueva realidad de una economía recuperada y bien puede tener una rabieta al hacerlo», escribió David Kelly, estratega global en jefe de JPMorgan Funds, en una nota a los clientes este lunes.

Sin embargo, Kelly cree que Powell y la Reserva Federal deberían simplemente preparar a los inversores para tasas más altas en el futuro.

«Como padre, es mejor mantenerse firme y soportar las rabietas de un niño de 4 años», dijo, «en lugar de ceder siempre. Y luego enfrentar las rabietas más destructivas de un adolescente».