ANÁLISIS | Nominaciones al Oscar: Netflix, que alguna vez fue un externo, podría ser la estrella en un año de mucho streaming

(CNN) — Después de mínimos históricos de audiencia en los Emmy y en los Globo de Oro, los premios Oscar revelan sus nominaciones el lunes bajo el riesgo de un escenario similar. E, irónicamente, la mayor esperanza para que no sean un desastre en términos de rating podría residir en un actor que fue invitado a la fiesta recientemente y un poco a regañadientes: Netflix.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas tomó algunas medidas extraordinarias el año pasado frente a la pandemia. Retrasó dos meses la ceremonia, desde fines de febrero al 25 de abril; amplió la ventana de elegibilidad y removió temporalmente el requisito de que una película, para ser considerada, se proyecte en cines.

Sin embargo, esas medidas, anunciadas en abril pasado, llegan en unas condiciones que todavía están muy inclinadas en contra de las películas en las salas de cine. Queda atrás un año que no tuvo verdaderos éxitos de taquilla o grandes atracciones que instaran a la gente a ver las películas, lo que mitigó el interés de los potenciales espectadores.

Esa falta de audiencia popular incluye películas que puede que no compitan en la categoría de mejor película pero tienden a acumular reconocimientos técnicos, con películas como «Black Widow», «Godzilla vs. Kong» y la última aventura de James Bond «No Time to Die» todas retrasadas fuera de la competición. Tres películas costosas que solo consiguieron críticas moderadamente entusiastas, «Wonder Woman 1984», «Mulan» y «Tenet», se encuentran entre las excepciones de gran presupuesto.

Las nominaciones que recibió Netflix recientemente

Algunos observadores de la industria apuntan a una dinámica en la que la ecuación tradicional se invierte ligeramente. La gente no verá los nominados (y probablemente no verá la ceremonia), pero las películas que ganen los premios principales se van a beneficiar de una mayor curiosidad sobre si se los merecían.

Ahí es donde, teóricamente, entra Netflix. A principios de esta semana, el servicio de streaming de mayor alcance recibió tres nominaciones (como Amazon) a mejor película en los Premios del Sindicato de Productores. Las nominaciones fueron por «Ma Rainey’s Black Bottom» «Mank» y » The Trial of the Chicago 7″. La primera está protagonizada por Chadwick Boseman, cuya victoria póstuma en los Globo de Oro fue un punto alto emotivo de unos premios que, por lo demás, estuvieron mal producidos.

Una actuación igual de sólida por parte de Netflix en las candidaturas para la los 93° premios Oscar al menos le daría a una gran cantidad de suscriptores la oportunidad de familiarizarse con más de los nominados. Eso, asumiendo que Netflix usará su marketing para impulsar (e impulsar e impulsar) a sus contendientes.

Por su puesto que Netflix no va a ser el único que lleve a los hogares las películas nominadas a través del streaming. Sin embargo, con más de 200 millones de suscriptores a nivel mundial, claramente va a la delantera.

¿Con qué películas podrían competir otros servicios de streaming?

Amazon cosechó nominaciones en la temporada previa a los Oscar con películas como «One Night in Miami» y «Borat Subsequent Moviefilm«. Con la adquisición de «Nomadland», Hulu podría tener una potencial candidata. Y su hermano corporativo Disney+ estrenó la película animada «Soul», probable favorita en esa categoría.

Incluso así, puede que eso no sea suficiente para salvar a los Oscar del destino que tuvieron otras ceremonias durante la pandemia.

De hecho, el Sindicato de Actores del Cine parece haber reconocido la situación después de los Globo de Oro al reducir su próximo evento a un especial de una hora. El evento además estará grabado con antelación, en lugar de la habitual cena repleta de estrellas. (Los premios se emitirán por TNT, cadena de WarnerMedia al igual que CNN).

Muchas cosas cambiaron desde la victoria histórica de «Parasite» como mejor película en los Oscar del año pasado. No obstante, los índices de audiencia han tenido una tendencia constante a la baja.

La película surcoreana «Parasite» hizo historia al ganar el premio a la mejor película en los Oscar del año pasado. (Crédito: Matt Petit – Handout/A.M.P.A.S. vía Getty Images)

Tal vez el problema más grande al que se enfrenta la industria dedicada a las galas de premios sea mirar más allá de los últimos 12 meses, a lo que todos esperan que sea un mundo pospandémico. Después de un año de indiferencia comprensible hacia las galas de premios, ¿se recuperarán estos eventos, junto con lo que muchos anticipan que será un interés hasta ahora reprimido por ir al cine?

Parafraseando a una famosa heroína del cine, ese es un problema para otro día.

Las nominaciones a los premios Oscar se anunciarán el 15 de marzo y la ceremonia se emitirá el 25 de abril en la cadena ABC.