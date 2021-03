Terremoto, tsunami y desastre nuclear de Fukushima: repasamos los hechos clave en Japón 10 años después

Noticias CNN

(CNN) — Tras 10 años del mayor terremoto de la historia de Japón, repasamos los hechos clave sobre el sismo, el tsunami posterior y el desastre nuclear de Fukushima.

A las 2:46 p.m. del 11 de marzo de 2011 se produjo un terremoto de magnitud 9,1 a 372 km al noroeste de Tokio, a una profundidad de 245 km. El terremoto provocó un tsunami con olas de 9 metros que dañaron varios reactores nucleares en la zona. Se trata del mayor terremoto de la historia de Japón.

Cantidad de personas que murieron y desaparecieron

(Fuente: Agencia de Manejo de Desastres e Incendios de Japón)

En total se confirmaron más de 22.000 muertes y desapariciones combinadas (cerca de 20.000 muertes y 2.500 personas desaparecidas). Las muertes fueron resultado del terremoto en Japón y el tsunami, y también de las condiciones de salud luego del desastre.

Otros datos clave

Japón tenía 54 reactores nucleares al momento del terremoto, dos en construcción, y 17 centrales eléctricas que producían cerca del 30% de la electricidad del país (Organismo Internacional de Energía Atómica, 2011).

Se estima que los daños materiales del terremoto en Japón y el tsunami tuvieron un valor de cerca de 25 billones de yenes (US$ 300.000 millones de dólares)

Hay seis reactores en la central de Fukushima Daiichi de la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO, por sus siglas en inglés) que está ubicada a unos 65 km al sur de Sendai.

Un microsievert (mSv) es una unidad para medir las dosis de radiación reconocida a nivel internacional. Las personas suelen estar expuestas a un total de aproximadamente 1.000 microsieverts en un año.

El Gobierno japonés estimó que el tsunami arrastró unos cinco millones de toneladas de escombros mar adentro, pero que el 70% se hundió, por lo que quedaron 1,5 millones de toneladas flotando en el océano Pacífico. No se consideró que los restos fueran radiactivos.

Cronología del terremoto, tsunami y desastre de Fukushima

(Todas las referencias corresponden a la hora local de Japón)

11 de marzo de 2011 – A las 2:46 p.m. se produce un terremoto de magnitud 8,9 a 372 km al noreste de Tokio (esa fue la magnitud que se registró originalmente, luego se actualizó a 9,0 y después a 9,1).

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emite una alerta de tsunami para el océano Pacífico desde Japón a Estados Unidos. Cerca de una hora después del terremoto, olas de hasta 9 metros de altura azotan la costa japonesa. Arrastran vehículos, provocan el colapso de edificios y cortan caminos y carreteras.

El Gobierno japonés declara el estado de emergencia para la central nuclear cerca de Sendai, a 290 km de Tokio. Se ordena que entre 60 y 70.00 personas que viven cerca evacúen.

12 de marzo de 2011 – Durante la noche, una réplica de magnitud 6,2 golpea las prefecturas de Nagano y Niigata.

A las 5:00 a.m. se declara emergencia nuclear en la central de Fukushima Daiichi.

Otra réplica, de magnitud 6,3, golpea la costa oeste de Honshu a las 5:56 a.m.

La Agencia Japonesa de Seguridad Industrial y Nuclear anuncia que la radiación cerca de la puerta principal de la planta tiene un nivel ocho veces por encima del normal.

Fallan los sistemas de enfriamiento en tres de las cuatro unidades en la planta de Fukushima Daini y se declara el estado de emergencia allí.

Al menos seis millones de hogares, el 10% del total de Japón, no tienen electricidad y un millón no tiene agua. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el terremoto parece haber desplazado a Honshu, la isla principal de Japón, unos 2,5 metros y desplazó la tierra sobre su eje.

13 de marzo de 2011 – Las personas que viven en un radio de 10 km de de Fukushima Daini y de 20 km de las centrales eléctricas de Fukushima Daiichi comienzan a evacuar por orden del Gobierno. Hasta ahora hay alrededor de 185.000 evacuados.

50.000 efectivos de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón ayudan en los esfuerzos de rescate, en los que participan 190 aviones y 25 barcos.

Hasta ahora, tres unidades de la central han tenido problemas para enfriar material radiactivo.

14 de marzo de 2011 – Una explosión en el reactor No. 3 de la planta Daiichi hace que la pared de un edificio se derrumbe y seis personas resultan heridas.

El reactor No. 2 de la planta pierde su capacidad de enfriamiento. Los funcionarios trabajan rápidamente para bombear agua al reactor, como han estado haciendo con otros dos reactores en la misma planta, y la situación se resuelve.

Los trabajadores se apresuran a enfriar las barras de combustible en otros dos reactores de la central, el No. 1 y el No. 3.

Comienzan los apagones en partes de Tokio y ocho prefecturas. Hasta 45 millones de personas se verán afectadas por los cortes.

15 de marzo de 2011 – La tercera explosión en la central de Daiichi en cuatro días daña la piscina de supresión del reactor No. 2. Se sigue inyectando agua para enfriar el material radiactivo.

16 de marzo de 2011 – En un discurso inusual, el emperador Akihito dice a la nación que no pierda la esperanza, que «tenemos que entendernos y ayudarnos unos a otros». En Japón, un discurso televisado de un emperador en funciones es un acontecimiento muy excepcional, que normalmente se reserva para momentos de crisis extrema o de guerra.

Después de que se producen explosiones de hidrógeno en tres de los reactores de la central (1, 2 y 3), el secretario jefe del Gabinete, Yukio Edano, dice que los niveles de radiación «no suponen una amenaza directa para el cuerpo humano» a una distancia de entre 20 y 30 km de la central.

17 de marzo de 2011 – El jefe de la Comisión Reguladora Nuclear informa al Congreso de Estados Unidos que las barras de combustible gastado en el reactor No. 4 han estado expuestas porque «no hay agua en la piscina de combustible gastado», lo que ha dado lugar a la emisión de niveles de radiación «extremadamente altos».

Los helicópteros que manejan las Fuerzas de Autodefensa de Japón comienzan a verter toneladas de agua del Pacífico al reactor No. 3 para reducir el sobrecalentamiento.

Los niveles de radiación alcanzan los 20 milisieverts por hora en un edificio anexo donde los trabajadores han estado tratando de restablecer la energía eléctrica, el nivel más alto registrado hasta el momento según la compañía eléctrica.

18 de marzo de 2011 – La Agencia de Seguridad Industrial y Nuclear de Japón eleva el nivel de amenaza de 4 a 5. Queda a la par del accidente de 1979 en Three Mile Island en Pensilvania. La Escala Internacional de Eventos Nucleares dice que un incidente de Nivel 5 significa que existe la posibilidad de una liberación de material radiactivo, muertes por radiación y daños severos al núcleo del reactor.

12 de abril de 2011 – La agencia nuclear de Japón eleva el nivel de la crisis de Fukushima Daiichi de 5 a 7, el más alto posible. Ahora está a la par de la catástrofe de Chernóbil de 1986 en la ex Unión Soviética. Este nivel implica una «liberación grave de material radiactivo con efectos generalizados sobre la salud y el medio ambiente que requiere la aplicación de contramedidas planificadas y ampliadas».

6 de junio de 2011 – El Cuartel General de Respuesta a Emergencias Nucleares de Japón informa que los reactores 1, 2 y 3 de la central nuclear de Fukushima Daiichi experimentaron un colapso total.

31 de octubre de 2011 – En respuesta a preguntas sobre la seguridad del agua descontaminada, un funcionario del Gobierno bebe un vaso de agua descontaminada extraída de un charco en la central nuclear de Fukushima Daiichi.

17 de noviembre de 2011 – Las autoridades japonesas anuncian que han detenido el envío de arroz de algunas granjas al noroeste de la central de Fukushima Daiichi después de encontrar niveles de cesio radiactivo superiores a los permitidos.

16 de diciembre de 2011 – El primer ministro dice que se logró un «apagado en frío» en la central de Fukushima Daiichi, un hito simbólico que significa que los reactores averiados de la planta han permanecido a temperaturas por debajo del punto de ebullición durante algún tiempo.

26 de diciembre de 2011 – Investigadores informan que los operadores en la central de Fukushima Daiichi, a quienes le faltaba formación, interpretaron mal un sistema clave y esperaron demasiado tiempo para empezar a bombear agua a las unidades, según un informe provisional de la comisión gubernamental que investiga el accidente nuclear.

27 de febrero de 2012 – Rebuild Japan Initiative Foundation, un comité independiente de investigación, publica un informe en el que afirma que el Gobierno japonés ocultaba sus evaluaciones más alarmantes del accidente nuclear tanto a la población como a Estados Unidos.

11 de junio de 2012 – Al menos 1.324 residentes de Fukushima presentan una denuncia penal ante la oficina del fiscal de Fukushima, en la que nombran a Tsunehisa Katsumata, presidente de la Compañía Eléctrica de Tokio, y a otras 32 personas responsables de causar el desastre nuclear y exponer a la población de Fukushima a la radiación.

5 de julio de 2012 – El informe de la Comisión de Investigación Independiente del Accidente Nuclear de Fukushima concluye que la crisis nuclear de Fukushima Daiichi fue un «desastre provocado por el hombre» que sucedió como resultado de la colusión entre el operador de la instalación, los reguladores y el gobierno. El informe también atribuye los fallos de la central antes y después del 11 de marzo específicamente a la cultura japonesa.

12 de octubre de 2012 – TEPCO reconoce en un informe que restó importancia a los riesgos de seguridad en la central de Fukushima Daiichi por temor a que medidas adicionales llevaran al cierre de la planta y alimentaran la ansiedad de la población y los movimientos antinucleares.

Julio de 2013 – TEPCO admite que se está filtrando al océano Pacífico agua subterránea radiactiva desde Fukushima Daiichi.

18 de noviembre de 2013 – La Compañía de Energía Eléctrica de Tokio dice que los operadores de la planta nuclear de Fukushima han comenzado a retirar 1.500 barras de combustible del reactor número 4 dañado. Se considera un hito en la operación de limpieza con un valor estimado de US$ 50.000 millones.

20 de febrero de 2014 – La Compañía de Energía Eléctrica de Tokio dice que aproximadamente 100 toneladas métricas de agua radiactiva se han filtrado de un tanque de retención en Fukushima.

19 de octubre de 2015 – El Ministerio de Salud de Japón dice que un trabajador de Fukushima ha sido diagnosticado con leucemia. Es el primer diagnóstico de cáncer relacionado con el trabajo de limpieza.

29 de febrero de 2016 – Tres exejecutivos de la compañía eléctrica son acusados de negligencia profesional.

22 de noviembre de 2016 – Un terremoto de magnitud 6,9 sacude las prefecturas de Fukushima y Miyagi y se considera una réplica del terremoto de 2011. Las réplicas a veces pueden suceder años después del terremoto original.

13 de febrero de 2021 – Un terremoto de magnitud 7,1 frente a la costa este de Japón es una réplica del de 2011, según la Agencia Meteorológica de Japón.