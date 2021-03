Muere en México Ricardo González, conocido por su personaje del payaso Cepillín

Noticias CNN

(CNN Español) — El comediante Ricardo González, reconocido por su personaje del payaso Cepillín, falleció este lunes a los 75 años, le dijo su hijo Ricardo González Jr. en una entrevista al periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante.

El popular comediante mexicano estaba hospitalizado. Sin dar detalles de la causa de su muerte, Gonzalez Jr. dijo que su padre era una persona muy fuerte y un guerrero.

González Jr. agregó que Cepillín fue el mejor padre y que le dio todo el amor del mundo.

Cepillín fue un popular personaje de la televisión mexicana. Como parte de su legado en la industria del entretenimiento en 50 años de carrera, deja varios álbumes de música infantil y programas de televisión.

1 de 29

| Estas son las celebridades que han fallecido en lo que va de 2021. Mira la galería →

2 de 29

| El comediante Ricardo González, reconocido por su personaje del payaso Cepillín, falleció el 8 de marzo a los 75 años (Crédito: @cepillintv)

3 de 29

| Jahmil French, actor conocido por su papel de Dave Turner en la serie canadiense “Degrassi: The Next Generation”, falleció, según informó su agente, Gabrielle Kachman, el 2 de marzo. Tenía 28 años.

4 de 29

| El pionero de la música reggae, Neville “Bunny Wailer” Livingston, murió a la edad de 73 años, dijo el ministro de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte de Jamaica en un comunicado el 2 de marzo.

5 de 29

| El icónico presentador de radio Rush Limbaugh murió el 17 de febrero de 2021 a los 70 años. Durante décadas usó su posición como el rey de la radio hablada para moldear la política tanto del Partido Republicano como de la nación. Murió tras una batalla contra el cáncer. (Crédito: Drew Angerer/Getty Images)

6 de 29

| El expresidente de Ecuador Gustavo Noboa Bejarano, que gobernó al país desde enero del 2000 hasta enero del 2003, falleció el 16 de febrero a los 83 años.

7 de 29

| El 15 de febrero falleció en Nueva York el compositor y productor musical dominicano Johnny Pacheco (Crédito: Gareth Cattermole/Getty Images)

8 de 29

| Leopoldo Jacinto Luque, exdelantero de la selección argentina de fútbol murió el 15 de febrero.

9 de 29

| El expresidente de Argentina Carlos Menem falleció el domingo 14 febrero, según confirmó su hi Zulema Menem. Crédito: Quique Kierszenbaum/Getty Images

10 de 29

| El reconocido pianista y compositor de jazz Chick Corea falleció, según un comunicado publicado el jueves 11 de efebrero en el sitio web del músico. Tenía 79 años. Chick Corea murió de “una forma rara de cáncer” que le fue descubierta recientemente, de acuerdo con el comunicado.

11 de 29

| Larry Flynt, el fundador de la revista Hustler, murió el 10 de febrero.

12 de 29

| Mary Wilson, una de las fundadoras de “The Supremes”, el grupo de Motown más exitoso de la década de 1960, murió a la edad de 76 años, dijo su publicista a CNN el 9 de febrero.

13 de 29

| El veterano reportero de ESPN Pedro Gómez murió “inesperadamente” en febrero a la edad de 58 años.

14 de 29

| El excampeón mundial de peso pesado Leon Spinks, mejor conocido por derrotar a Muhammad Ali en 1978, murió a los 67 años el 5 de febrero.

15 de 29

| El actor Christopher Plummer murió a los 91 años el 5 de febrero de 2021.

16 de 29

| El 1 de febrero murió Dustin Diamond, Screech en ‘Saved by the Bell’, a los 44 años

17 de 29

| La productora y artista pop experimental nominada al Grammy, Sophie Xeon, conocida públicamente como SOPHIE, murió en un “terrible accidente” el 30 de enero, según un comunicado de su sello discográfico.

18 de 29

| El guitarrista de The Animals, Hilton Valentine, mejor conocido por el icónico riff de apertura del arreglo de la banda de rock inglesa “The House of the Rising Sun”, murió a los 77 años. El sello discográfico de la banda, ABKCO Music, anunció la muerte de Valentine en un comunicado el viernes 29 de enero.

19 de 29

| La galardonada actriz Cicely Tyson murió el jueves 28 de enero, confirmó a CNN su representante de toda la vida, Larry Thompson. Tenía 96 años.

20 de 29

| La actriz Cloris Leachman murió el miércoles 27 de enero de causas naturales en Encinitas, California, según un comunicado de sus representantes. Tenía 94 años.

21 de 29

| Larry King murió a los 87 años el 23 de enero. Presentó “Larry King Live” en CNN durante más de 25 años. Crédito: Rich Fury/Getty Images

22 de 29

| El famoso jugador de béisbol de las Grandes Ligas Henry L. «Hank» Aaron murió el 22 de enero de 2021. Tenía 86 años. El beisbolista fue incluido en el Salón de la Fama del Béisbol en 1982 luego de una ilustre carrera en la MLB que se destacó por sus 755 jonrones. No se reveló la causa de la muerte de Aaron inmediatamente. Pero el 5 de enero, Aaron tuiteó una foto de sí mismo diciendo que estaba orgulloso de haber recibido la vacuna de covid-19.

23 de 29

| Harry Brant, hijo de la modelo Stephanie Seymour y el empresario Peter Brant, murió de una sobredosis accidental, dijo su familia en un comunicado a CNN el 19 de enero. Tenía 24 años.

24 de 29

| Don Sutton, el exlanzador de Grandes Ligas e integrante del Salón de la Fama del béisbol que jugó con cinco equipos en 23 temporadas, murió el 18 de enero.

25 de 29

| El productor musical Phil Spector falleció a los 80 años el 16 de enero.

26 de 29

| Siegfried Fischbacher, miembro del dúo de ilusionistas Siegfried & Roy, murió el 14 de enero a los 81 años.

27 de 29

| Tommy Lasorda, el legendario gerente de los Dodgers y quien pasó siete décadas en la organización, murió el 7 de enero de 2021. Tenía 93 años.

28 de 29

| La actriz Tanya Roberts murió a los 65 años en la noche del 4 de enero de 2021. Su deceso se había informado prematuramente horas antes, después de que su publicista de toda la vida Mike Pingel así lo comunicara.

29 de 29

| Albert Roux, el renombrado chef y restaurantero francés, murió a los 85 años el 4 de enero de 2021. A Roux, quien vivía en Reino Unido, “se le atribuye el inicio de la revolución culinaria de Londres con la apertura de Le Gavroche en 1967”, dice un comunicado. (Crédito: Steve Welsh/Getty Images for Andy Murray Live)

end div.modal