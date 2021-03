Tercer cheque de estímulo: proyecto de ley del Senado reduciría la elegibilidad por ingresos para cheques de estímulo de US$ 1.400

Noticias CNN

Washington (CNN) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a un acuerdo con demócratas moderados para reducir la elegibilidad por ingresos para la próxima ronda de cheques de estímulo de US$ 1.400 que se incluyen en un proyecto de ley que se espera que el Senado aborde esta semana, dijo una fuente demócrata a CNN el miércoles.

Eso significa que recibirán un pago parcial 7 millones de familias menos de las que lo recibirían bajo la versión de la Cámara de Representantes del proyecto de ley, según una estimación del Modelo de Presupuesto de Penn Wharton. La nueva propuesta eliminará por completo a las parejas que ganan más de US$ 160.000 al año y a los individuos que ganan más de US$ 80.000 al año.

La legislación de la Cámara de Representantes, que se aprobó el sábado, estableció los límites de ingresos en US$ 200.000 para parejas y US$ 100.000 para individuos.

Pero los mismos hogares recibirán el pago total de US$ 1.400 por persona, incluidos los niños. Las personas que ganan menos de US$ 75.000 y las parejas que ganan menos de US$ 150.000 lo recibirán, al igual que en el proyecto de ley de la Cámara. A partir de entonces, los pagos se reducirán progresivamente más rápido para aquellos que ganen más.

A diferencia de las dos rondas anteriores, se espera que los adultos dependientes, incluidos los estudiantes universitarios, sean elegibles para los pagos.

El proyecto de ley de la Cámara de Representantes ya había reducido la elegibilidad en comparación con rondas anteriores de pagos de estímulo. Aún así, enviaría dinero a más del 93% de los contribuyentes, según estimaciones tanto del Modelo de Presupuesto de Penn Wharton como de la Tax Foundation, no partidista. La versión del Senado entregará dinero a aproximadamente el 90% de las familias.

El Gobierno federal hizo pagos por hasta US$ 1.200 por persona el año pasado y hasta US$ 600 en enero. La próxima ronda está destinada a completar los cheques de US$ 600 para que las personas reciban un total de US$ 2.000.

Los líderes demócratas del Senado están listos para hacer avanzar el proyecto de ley esta semana, pero continúan dando retoques finales al texto. Con una división partidista de 50 a 50, necesitarán el apoyo de todo el grupo parlamentario.

