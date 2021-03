Shake Shack devuelve US$ 10 millones de préstamo de emergencia al gobierno de EE.UU.

Noticias CNN

(CNN Business) – Shake Shack devolvió un préstamo de 10 millones de dólares que recibió del gobierno de Estados Unidos, bajo el programa de emergencia que se ha presentado como una forma de ayudar a las pequeñas empresas a pagar a sus empleados y mantener sus operaciones durante la crisis del coronavirus.

La cadena de hamburguesas recibió el préstamo como parte del Programa de Protección de Pago de Cheques (PPP, por sus siglas en inglés). Este paquete de estímulo de 349.000 millones de dólares, supervisado por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés), se quedó sin fondos la semana pasada.

LEE: ¿Qué hay en el proyecto de ley de estímulo de US$ 2 billones aprobado por el Senado de EE.UU. para enfrentar la crisis por el covid-19?

En los últimos días, las críticas han ido en aumento por la distribución de dichos fondos. Varios medios de comunicación han revelado cómo grandes partes del paquete fueron destinadas a cadenas de restaurantes, hoteles, y empresas que cotizan en la bolsa, en lugar de terminar en las pequeñas empresas locales.

El presidente ejecutivo de Shake Shack, Randy Garutti, y el director, Danny Meyer, revelaron ese lunes, en una carta abierta, su decisión de devolver los fondos. Según explicaron, la compañía que cotiza en la Bolsa de Nueva York ya no necesita el dinero porque ahora es “afortunada de tener acceso a capital que otros no tienen”. La empresa indicó en documentos presentados el viernes que espera poder recaudar 75 millones de dólares por parte de inversores con la venta de acciones.

Los empresarios también compartieron sus frustraciones con el PPP, argumentando que muchos restaurantes fueron excluidos injustamente porque el programa “no tenía un manual para los usuarios y era extremadamente confuso”.

No parecía “correcto”

Garutti le explicó a Poppy Harlow de CNN que el PPP era una “gran oportunidad” para que los restaurantes pudieran recibir fondos, pero la compañía cambió de opinión y devolvió el préstamo después de escuchar las historias de propietarios de pequeñas empresas que no lograron acceder al beneficio.

“Eso no nos parece correcto”, dijo Garutti en el programa CNN Newsroom. “A medida que vimos esta oportunidad desarrollarse durante semanas, quedó muy claro que el programa no contaba con fondos suficientes y no estaba preparado para que todos ganaran”.

LEE: Un hombre retira 1.700 dólares de estímulo económico y el recibo muestra 8,2 millones de dólares en su cuenta

Shake Shack tiene alrededor de 100 millones de dólares en efectivo a la mano. Harlow le preguntó a Garutti por qué la compañía solicitó el préstamo inicialmente y el ejecutivo explicó que su objetivo era “cuidar” su fuerza laboral y mantener la liquidez. “Los miembros de nuestro equipo tienen el mismo valor que cualquier otro miembro de otro equipo en el mundo”, sostuvo.

“Al devolver nuestros 10 millones de dólares, esos 10 millones pueden regresar al bote y destinarse a las personas que lo merecen. Esperamos que pueda inspirar la próxima ronda”, completó.

La devolución de Shake Shack fue elogiada por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, quien tuiteó este lunes que estaba “contento de ver” que la cadena de hamburguesas devolviera el dinero.

Un llamado para aumentar los fondos

Garutti y Meyer ahora piden a la Administración de Pequeñas Empresas aumentar los fondos para el programa. También quieren que la agencia asigne un banco local para trabajar con cada solicitante y facilitar el proceso, así como para que la política de condonación sea más flexible.

EE.UU.: llegan fondos de ayuda a contribuyentes 0:27

Union Square Hospitality Group, otro negocio de alimentos y bebidas administrado de manera independiente por Meyer, recibió “algunos” de los préstamos que solicitó, según dijeron los ejecutivos. Y explicaron que todos esos restaurantes cerraron el mes pasado y la empresa se vio obligada a despedir a más de 2.000 trabajadores. No especificaron si esa compañía también devolvería fondos.

Mientras tanto, se podría anunciar pronto un acuerdo para fondos adicionales en el PPP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo durante la sesión informativa del grupo de trabajo de coronavirus que “continuamos negociando con los demócratas para que nuestros trabajadores increíbles y las pequeñas empresas de todo el país estén cuidadas”.

“Creo que nos estamos acercando a un acuerdo. Podría suceder. Podría ocurrir», sostuvo Trump. “Se ha realizado un gran trabajo y podríamos tener una respuesta mañana y veremos qué sucede exactamente”.

Jordan Valinsky, Veronica Stracqualursi, Manu Raju y Alicia Wallace, todos de CNN, contribuyeron a este informe.