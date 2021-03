Perder nuestro sentido de control durante la pandemia

Noticias CNN

(CNN) — En un viaje reciente al supermercado, traté y fallé miserablemente de abrir una bolsa de plástico para meter el brócoli –sin lamerme los dedos para obtener la tracción que tanto necesitaba porque, bueno, la pandemia– cuando casi lo pierdo.

Mi frustración solo aumentó cuando todos los resoplidos y resoplidos por los inútiles intentos de funcionar como un ser humano normal hicieron que mis lentes se empañaran y ya no pudiera ver la bolsa que estaba tratando de abrir. Fue todo lo que pude hacer para mantenerlo unido para no tirar la cabeza de brócoli por la sección de frutas y verduras, gritar y correr hacia el abismo.

Recordé el éxito de 1986 de Janet Jackson «Control». Canta «It’s all about control» justo antes de que caiga el ritmo, «and I’ve got lots of it».

Es posible que todos hayamos tenido más control en 1986 del que parecemos tener en estos días. (O tal vez estás cantando el éxito de Russ de 2016, «Losin Control». Esa también está bien).

El covid-19 y la aparentemente interminable sensación de incertidumbre que lo acompaña nos han despojado de gran parte del control que teníamos antes de la pandemia. Con esa pérdida viene el dolor. Esto ha resultado en una variedad de desafíos, que incluyen sentimientos de desesperación, ansiedad y depresión, y desamparo general, que pueden obstaculizar la productividad y nuestra capacidad para conectarnos con los demás.

«Lidiar con el covid no formaba parte de nuestro repertorio diario de factores estresantes», dijo Susan Albers, psicóloga clínica de la Clínica Cleveland que ha centrado su carrera en personas con problemas de control. «No existe un manual para lidiar con el covid. No hay modelos a seguir o investigaciones bien documentadas que apunten a cómo enfrentar de manera efectiva una pandemia global. El covid requiere un nuevo conjunto de habilidades de afrontamiento que muchas personas nunca han tenido que ejercitar».

Centrarse en lo que se puede controlar, dijo, podría ser un paso para mitigar ese sentimiento de impotencia.

Tratar de darle sentido a la pérdida de control

Es un enfoque que ha ayudado a Emily Oster, famosa profesora de economía y políticas públicas en la Universidad de Brown. Oster dedica su tiempo a procesar datos y a compartir ideas astutas y cuantitativas, pero sintió tanta desesperación por la pérdida de control en su vida durante la pandemia que se apartó de su propio protocolo para escribir una columna que es todo corazón y nada de datos.

«Escribí este boletín porque veo tantos correos electrónicos y mensajes de personas que parecían estar luchando con lo mismo. Y luego, un día, me encontré maldiciendo a mi carrete de manguera en mi sótano, y me detuve a reflexionar sobre por qué estaba tan molesta y me di cuenta de que había una amenaza para la única cosa sobre la que sentía que tenía control (la pista de hielo de mi patio trasero)», dijo Oster por correo electrónico.

«La pandemia eliminó varias opciones para muchos de nosotros, y creo que ha dejado a demasiadas personas luchando por cosas sobre las que realmente saben qué hacer. Para mí, reconocer esto me ha ayudado a perdonarme por obsesionarme de maneras a veces irracionales sobre las cosas de las que tengo control», comentó.

Albers estuvo de acuerdo.

«Cuando te sientas fuera de control, recuerda lo que está bajo tu control y lo que está fuera de tu control. No gastes energía en cosas que no tienes el poder de cambiar», afirmó Albers.

Ella sugirió tareas como enumerar las cosas que usted controla para mantener a su familia segura, como lavarse las manos y distanciarse socialmente.

Cómo recuperar la sensación de control

Ayuda a centrar tu atención en el momento presente, según Albers. «No puedes controlar el futuro, pero tienes el poder de mejorar este momento», dijo.

Había perdido el control sobre algo tan simple como colocar un brócoli en una bolsa. Era más de lo que mi cerebro podía calcular y suficiente para ponerme al límite. «Hacer que este momento sea mejor» para mí podría significar optar por la entrega de comestibles para evitar un colapso importante en el pasillo de productos.

Albers dijo que también ayuda probar algunos «ejercicios de puesta a tierra», en los que te concentras en tu respiración y tus sentidos, una especie de meditación, para romper el ciclo cuando te sientes fuera de control. Un ejemplo es colocar las manos en el agua y concentrarse en cómo se siente el agua en tus manos. Prueba diferentes temperaturas, cálidas y luego frías, y observa cómo se siente el agua en tu piel.

Otros ejercicios de conexión a tierra, que en realidad es solo un código para «crear una distracción para desviar sus pensamientos ansiosos», podrían incluir caminar, estirarse o concentrarse en identificar los ruidos que escuchas en un momento dado. También puedes probar un ejercicio que recomendó Albers: nombre cinco cosas que ves, cuatro cosas que sientes, tres cosas que oyes, dos cosas que hueles y una cosa que saboreas.

Evita las noticias deprimentes o el exceso de las redes sociales, ya que pueden «desencadenar una cascada de desesperanza y sentir que la situación está tremendamente fuera de control», dijo Albers. Elige un momento del día para sintonizar las redes sociales y luego vuelve a desconectar para que no te sientas abrumado por la ansiedad.

Si todo lo demás falla, valdría la pena buscar inspiración en uno de los principales maestros budistas occidentales, Pema Chödrön, quien nos anima a abrazar lo que ella llama «falta de fundamento».

«Estar completamente vivo, completamente humano y completamente despierto es ser expulsado continuamente del nido. Vivir completamente es estar siempre en la tierra de nadie, experimentar cada momento como completamente nuevo y fresco. Vivir es estar dispuesto a morir una y otra vez», dijo Chodron en su libro «When Things Fall Apart».

Dejar ir no significa que todavía no te apoyes en aquellas cosas que puedes controlar; solo significa que aflojas el control sobre lo que no puedes.

Como respaldo, agregaré un casco y algunas rodilleras a mi guardarropa contra la pandemia y me prepararé para ser arrojada del nido. Tal vez, si tengo suerte, lo encontraré en mí misma para sonreír en el camino hacia abajo.

Allison Hope es una escritora de Nueva York que prefiere el humor a la tristeza, los viajes a la televisión y el café a dormir.