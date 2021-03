Las Vegas Sands vende sus casinos en un acuerdo de más de US$ 6.000 millones

Noticias CNN

(CNN Business) — Las Vegas Sands Corp., la compañía de casinos y complejos turísticos de lujo fundada por el difunto Sheldon Adelson, dejará su ciudad homónima y venderá sus dos propiedades en Nevada en un acuerdo de US$ 6.250 millones de dólares.

Apollo Global Management y Vici Properties se asociaron para comprar el Venetian, un resort de 7.000 habitaciones en Las Vegas Strip, y el cercano Sands Expo and Convention Center. Apollo pagará US$ 2.250 millones por la empresa operadora del Venetian. Vici comprará el terreno y los activos inmobiliarios por los US$ 4.000 millones restantes.

La firma de capital privado Apollo dijo que la compra es una apuesta importante en Las Vegas. Allí, las cifras del turismo y del negocio de las conferencias cayeron de manera drástica el año pasado debido a la pandemia. «Esta inversión también subraya nuestra convicción de una fuerte recuperación de Las Vegas a medida que las vacunas marcan el comienzo de una reapertura del ocio y los viajes en Estados Unidos y en todo el mundo», dijo.

Las Vegas Sands acortará su nombre a Sands como consecuencia de su salida de Las Vegas. En un comunicado de prensa, la compañía de Adelson dijo que el cambio es «agridulce». También apuntó a que los ayudará a concentrarse en mercados con un crecimiento más rápido como Asia.

«El Venetian cambió el rostro del desarrollo futuro de los casinos y consolidó el legado de Sheldon Adelson como una de las personas más influyentes en la historia de la industria del juego y la hospitalidad», dijo el director ejecutivo de Sands, Robert Goldstein. El complejo de lujo abrió en 1999, lo que ayudó a la empresa a transformarse en la compañía de casinos más grande del mundo.

Hubo varios reportes sobre que Adelson estaba considerando vender sus propiedades en Las Vegas antes de su muerte en enero. Las propiedades de Sands en Estados Unidos representaron poco más del 13% de sus ingresos en 2019. Mientras tanto, sus propiedades deslumbrantes en Singapur y Macao se convirtieron en las principales fuentes de ingresos.

Las acciones de Sands se dispararon casi un 3% en las operaciones previas a la apertura de los mercados.