El Congreso llega a un acuerdo sobre un paquete de US$ 450.000 millones para ayudar a las pequeñas empresas, dicen fuentes

(CNN) — Las negociaciones del Congreso llegaron a un acuerdo sobre un proyecto de ley que incluye cientos de miles de millones de dólares en nuevos fondos para pequeñas empresas afectadas por el brote de coronavirus, según informan tres fuentes familiares a CNN.

El texto del proyecto de ley debería ser presentado tan pronto como este martes por la tarde, cuando las dos partes le den una lectura final. Los legisladores intentarán aprobarlo en el Senado a las 4 p.m. ET cuando la cámara se reúne para una sesión pro forma.

El presidente Donald Trump señaló su aprobación del acuerdo en Twitter y dijo: «Insto al Senado y a la Cámara de Representantes a aprobar el Programa de Protección de Cheques de Pago y la Ley de Mejora de la Atención Médica con fondos adicionales para el Programa de Protección de Pagos (PPP, por sus siglas en inglés) , hospitales y pruebas».

El PPP es un programa de préstamos para pequeñas empresas creado para brindar ayuda a las empresas que luchan por la congelación económica provocada por la pandemia.

El presidente indicó que los negociadores hablarán fondos adicionales para los gobiernos estatales y locales, que los demócratas querían ver incluidos en los fondos aprobados en el Senado este martes, en el próximo paquete legislativo para el alivio del coronavirus.

«Después de firmar este proyecto de ley, comenzaremos las discusiones sobre la próxima Iniciativa Legislativa con alivio fiscal … a los gobiernos estatales / locales por la pérdida de ingresos de covid-19, inversiones de infraestructura muy necesarias para puentes, túneles, banda ancha, incentivos fiscales para restaurantes, recortes de impuestos de entretenimiento, deportes y nóminas para aumentar el crecimiento económico», tuiteó Trump.

Los negociadores habían estado compitiendo para llegar a un acuerdo para asegurar el alivio de las pequeñas empresas antes de que el Senado se reúna este martes por la tarde, pero una disputa sobre cómo manejar las pruebas de covid-19 había retrasado un acuerdo.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, dijo más temprano este martes que cree que un paquete de ayuda de US$ 450.000 millones podría aprobarse en el Senado este martes por la tarde para ayudar a las pequeñas empresas y expandir las pruebas de coronavirus.

«Todavía hay algunos puntos que finalizar, pero tenemos un acuerdo. Y creo que lo aprobaremos este martes», dijo el máximo demócrata del Senado a John Berman de CNN en «New Day».

A pesar de la proclamación de Schumer, los republicanos le dijeron a CNN este martes que el acuerdo está cerrado pero aún no está disponible.

Si bien los conceptos sobresalientes pueden haberse acordado este lunes por la noche, el lenguaje legislativo real aún no se ha finalizado y las fuentes dicen que todavía hay varios problemas abiertos que deben resolverse en las próximas horas.

Schumer le dijo a CNN que él, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, y el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, estuvieron negociando por teléfono «mucho después de la medianoche» de este lunes y «llegaron a un acuerdo sobre casi todos los temas».

De los US$ 310.000 millones para el Programa de Protección de Cheques de Pago de la Administración de Pequeñas Empresas, US$ 125.000 millones se enviarán «exclusivamente a los no bancarizados, a las minorías, a las áreas rurales, y a todas esas pequeñas tiendas familiares que no tienen una buena conexión bancaria y necesitan la ayuda», dijo Schumer.

Según Schumer, el acuerdo también incluye US$ 30.000 millones para pruebas nacionales de coronavirus y otros US$ 75.000 millones para hospitales.

La administración Trump y los legisladores han estado bajo presión para reponer el Programa de Protección de Pagos después de que se quedó sin fondos la semana pasada. La SBA dijo que había aprobado más de 1,66 millones de préstamos por más de US$ 342.000 millones.

Pero una queja principal con el programa ha sido que los bancos priorizaron a sus clientes existentes y grandes restaurantes, que recibieron millones en préstamos, dejando a muchas pequeñas empresas sin acceso a los fondos destinados a mantener sus operaciones a flote.

